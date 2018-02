Vom 9. bis 25. Februar 2018 finden im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele statt. Rund 3000 Athleten werden dann in 15 Sportarten um die Medaillen kämpfen. Fans dürfen sich auf insgesamt 102 Entscheidungen freuen - hierzulande allerdings mit einem Haken: Aufgrund der achtstündigen Zeitverschiebung zu Deutschland geht es meist am frühen Morgen oder gegen Mittag um Gold, Silber und Bronze. Wer also hoffte, Olympia 2018 abends entspannt von der heimischen Couch aus verfolgen zu können, wird diesmal enttäuscht.

Der stern hält Sie ab sofort über die aktuellsten News und Informationen rund um die Winterspiele auf dem Laufenden:

+++ 7. Februar: Nordkorea schickt Delegation per Fähre nach Pyeongchang - Treibstoff fehlt +++

Ein nordkoreanisches Orchester mit 140 Mitgliedern ist per Schiff nach Südkorea gereist. Die Fähre "Mangyongbong 92" sei am Dienstag im Hafen von Donghae an der Ostküste vor Anker gegangen, berichteten südkoreanische Sender. Die Musiker sollen am Olympia-Programm mitwirken. Doch das Schiff scheint festzusitzen: Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das südkoreanische Ministerium für Wiedervereinigung berichtet, hat Nordkorea nach der Ankunft des Schiffes um Treibstoff gebeten. Die Bitte werde nun geprüft. Die Knappheit des Treibstoffs lässt sich demnach auf die verschäften UN-Sanktionen gegen Nordkorea zurückführen, von denen auch die Einfuhr von Benzin und Co. betroffen ist.

Eine weitere Delegation ist am Mittwoch unter der Leitung von Sportminister Kim Il Guk ebenfalls nach Südkorea gereist. Wie das Vereinigungsministerium in Seoul mitteilte, reisten die 280 Mitglieder über die militärische Demarkationslinie im Westteil der Grenze ein. Die Gruppe besteht aus mehr als 200 Cheerleadern sowie 26 Taekwondo-Sportlern, Sportfunktionären und Journalisten.

+++ 7. Februar: Cas vertagt Entscheidung über Olympia-Start von Russen +++

Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshof CAS hat eine Entscheidung über die Klage von 32 russischen Sportlern gegen ihren Olympia-Ausschluss vertagt. Das bestätigte der CAS nach einer Verhandlung am Mittwoch in Pyeongchang.

Das Gremium will am Donnerstagmittag (Ortszeit) erneut zusammentreffen und den Fall zusammen mit dem Einspruch von weiteren 13 russischen Athleten und zwei Betreuern verhandeln. Eine Entscheidung wird entweder Donnerstagabend oder Freitagmorgen am Tag der Eröffnungsfeier erwartet.



Zuvor hat das Internationale Olympische Komitee noch bis Donnerstagmorgen die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.

+++ 6. Februar: Gruß aus der Kälte von Olympiasieger Loch +++

Der zweifache Rodel-Olympiasieger Felix Loch grüßt per Twitter vom Eiskanal in Pyeongchang, die er in Augenschein genommen hat. Die Rodler haben einen guten Eindruck von der Bahn, auf der auch die Bob- und Skeleton-Wettbewerbe ausgetragen werden.



+++ 6. Februar: Norovirus grassiert unter Sicherheitspersonal - Quartier isoliert +++

Zahlreiche Fälle von akuten Magen-Darm-Erkrankungen bei Sicherheitskräften für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sorgen kurz vor Beginn der Wettkämpfe für Unruhe. Es gebe unter dem privaten Sicherheitspersonal 41 Verdachtsfälle auf das Norovirus, teilte das Organisationskomitee am Dienstag mit. Die Menschen mit den Virussymptomen würden in ein Krankenhaus gebracht, weitere 1200 Bewohner in dem betroffenen Quartier im Landkreis Pyeongchang sollen isoliert werden, "bis keine weiteren Fälle mehr auftreten".



Um die Lücke bei der Sicherheit während der Wettkämpfe zu schließen, werden den Angaben des OK zufolge 900 Soldaten zu 20 Olympia-Schauplätzen gebracht. Die Krankheitsfälle lösten nach Berichten südkoreanischer Zeitungen Sorgen um die Nahrungsmittelsicherheit in der Region aus. Die Spiele beginnen am Freitag.



Als Vorsitzender des Organisationskomitees wolle er sich entschuldigen, sagte Lee Hee Beom in Pyeongchang angesichts der Krankheitsfälle. Das Zentrum für Kranheitskontrolle und andere Bshörden beraten demnach über Gegenmaßnahmen.



Das Norovirus, das sich von Mensch zu Mensch verbreitet, verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.









+++ 6. Februar: 32 russische Athleten klagen gegen Olympia-Ausschluss +++

Die russischen Olympiasieger Viktor Ahn und Anton Schipulin wollen mit Klagen beim Schweizer Bundesgericht und dem Internationalen Sportgerichtshof CAS doch noch ihre Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang erzwingen. Insgesamt haben sich 32 Athleten der Klage gegen den Ausschluss durch das Internationale Olympische Komitee angeschlossen, wie der CAS am Dienstag mitteilte.

Neben Shorttrack-Star Ahn und Biathlet Schipulin wehren sich auch die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow sowie Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa gegen den Olympia-Bann.

+++ 5. Februar: Erstmals bei Olympia Beratungszentren für Opfer sexueller Gewalt +++

Bei den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Südkorea wird es erstmals Anlaufstellen für Opfer sexueller Belästigung geben. In vier "Beratungszentren" könnten Athleten medizinische und psychologische Hilfe erhalten, teilten die Organisatoren am Montag in Pyeongchang mit. Außerdem werde eine Rechtsberatung für Opfer angeboten, die Anzeige erstatten wollen.

+++ 2. Februar: Die ersten deutschen Athleten ziehen ins olympische Dorf ein +++

Die Erste ist auch die Älteste: Claudia Pechstein gehört mit ihren Eisschnellläufer-Kollegen zu den ersten deutschen Athleten, die in das olympische Dorf in dem Küstenort Gangneung eingezogen ist. "Im Vergleich zu den Winterspielen in Sotschi und den Sommerspielen in Rio ist es insgesamt eher besser", sagte der Chef de Mission, Dirk Schimmelpfennig. Diesmal musste er nicht wie in Brasilien vor zwei Jahren den Klempner rufen. Weil die Quartiere aber, wie es sich für olympische Dörfer gehört, extrem spartanisch sind, habe die Deutschen nachgerüstet. Schimmelpfennig ließ die Zimmer zusätzlich mit Sitzgelegenheiten, Kühlschränken und Fernsehern ausstatten.

Erwartet wurden am Freitag zudem die sechs Rodler um Felix Loch und Natalie Geisenberger, die Olympiasieger von Sotschi 2014. In Paul Fentz wird auch der erste Eiskunstläufer sein Zimmer in Gangneung beziehen. Die Paarlauf-Medaillenkandidaten Aljona Savchenko und Bruno Massot kommen in den nächsten Tagen dazu. "Die Olympischen Winterspiele 2018 werden zunehmend real", sagte Schimmelpfennig vor der Eröffnungsfeier am 9.

Februar. Insgesamt wurden 154 deutsche Athleten nominiert, für die rund 240 Trainer, Betreuer und Serviceleute sorgen werden.



Inspiziert hat Schimmelpfennig auch die Sportarenen. "Wenn die Athleten kommen, werden die Wettkampfstätten fertiggestellt sein", sagte er. Zu sehen sei zum Beispiel gewesen, dass im Snow Park in Phoenix mit dem Aufbau der Tribünen die letzten Vorbereitungen auf die Snowboardwettkämpfe abgeschlossen würden.



Eine Herausforderung könnte die bittere Kälte werden, die die deutsche Vorhut in Pyeongchang erlebte. "Das kann zum Problem werden. Wir hatten in den ersten Tagen Temperaturen von gefühlt minus 25 bis 26 Grad Celsius, weil hier mitunter ein starker Wind weht", sagte Schimmelpfennig. "Es soll aber den Vorhersagen nach in den kommenden Tagen ein wenig milder werden."

Auswirkungen könnten extreme Minusgrade auch auf die Eröffnungsfeier haben. "Da werden wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten", erklärte Schimmelpfennig. "Ob die Athleten, auch unter Berücksichtigung ihrer sportlichen Wettkampfplanung, teilnehmen, ist natürlich vorrangig ihre eigene Entscheidung und die ihrer Trainer."

+++ 29. Januar: Snowboard-Olympiasieger Podladtchikov schwer gestürzt +++

Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov aus der Schweiz ist knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspielen bei den X-Games schwer gestürzt. Der 29-Jährige fiel in Aspen im US-Bundesstaat Colorado in der Halfpipe auf das Gesicht und blieb zunächst regungslos liegen. Podladtchikov erlitt unter anderem einen Bruch der Nase und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er sei wach und ansprechbar, Scans für Hirn- und Nackenverletzungen seien negativ ausgefallen, teilten die Organisatoren am Sonntag (Ortszeit) laut Medienberichten mit.

Was der Sturz für den geplanten Start von Podladtchikov bei den Winterspielen in Pyeongchang bedeutet, ist offen. Er war erst im Herbst nach einem auskurierten Kreuzbandriss zurückgekehrt.

La brutta caduta di #Podladtchikov ad #Aspen. La rottura del setto nasale mette in forse la sua presenza a #Pyeongchang pic.twitter.com/Qh6Q2ijuw7 — Sport RSI (@RSIsport) 29. Januar 2018





+++ 28. Januar: Fünf Fahnenträger-Kandidaten für Olympia ernannt +++

Die umstrittene Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist eine von fünf Kandidaten für die Rolle des deutschen Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) benannte die 45-Jährige in der Vorauswahl neben Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger, dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff.

Pechstein gilt als kontroverse Wahl, weil sie vor einigen Jahren wegen eines Doping-Befunds gesperrt war. Eine DOSB-Expertenkommission hatte dies aber später als "Fehlurteil" bewertet. Pechstein absolviert in Südkorea ihre siebten Winterspiele.

Über den Fahnenträger entscheiden nun Fans in einer Internet-Abstimmung auf teamdeutschland.de sowie die Athleten der deutschen Olympia-Mannschaft. Die Abstimmung läuft bis zum 4. Februar. Das Ergebnis wird am 8. Februar verkündet, einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

+++ 27. Januar: IOC bestätigt: 169 russische Athleten bei Olympia dabei +++

169 russische Athleten sind offiziell für die Olympischen Winterspiele zugelassen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigte am Samstag eine entsprechende Liste, die bereits in den vergangenen Tagen von Russland veröffentlicht worden war. Darauf fehlen mehrere Superstars wie Shorttrack-Legende Viktor Ahn, Biathlon-Olympiasieger Anton Schipulin oder Langlauf-Weltmeister Sergej Ustjugow fehlten.

Bereits in den vergangenen Tagen war aus Russland durchgesickert, dass die unabhängige Prüfungskommission des IOC zahlreiche Sportler für die Spiele vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang nicht berücksichtigt hatte. So waren von ursprünglich 500 Sportlern bereits 111 Athleten aussortiert.

Hintergrund ist der mutmaßlich staatlich orchestrierte Dopingskandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Anfang Dezember hatte das IOC das Nationale Olympische Komitee Russlands für Olympia gesperrt. Nur nachweislich saubere russische Sportler dürfen demnach in Südkorea als "Olympische Athleten aus Russland" unter neutraler Flagge und ohne Hymne starten - und zwar auf Einladung des IOC.

+++ 25. Januar: Björndalen verzichtet auf Biathlon-EM

Offenbar nagt das Olympia-Aus doch mehr an ihm, als zunächst zugegeben: Biathlon-Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen wird nun doch nicht bei den Europameisterschaften im italienischen Ridnaun starten. Der 43-Jährige habe beschlossen, nicht an den Wettkämpfen an diesem Wochenende teilzunehmen, teilte der norwegische Verband mit. Eine Begründung gab es nicht. Björndalen, der erfolgreichste Winter-Olympionike der Sportgeschichte, war in der vergangenen Woche nicht für die Winterspiele in Südkorea nominiert worden, da er Norwegens interne Qualifikationsnorm nicht erfüllt hatte. Danach hatte er eigentlich angekündigt, bei der EM an den Start gehen zu wollen. "Die Motivation wird überhaupt kein Problem", hatte er gesagt.

+++ 25. Januar: Olympiasieger Martin Schmitt traut DSV-Adlern drei Medaillen zu +++

Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt geht fest von erfolgreichen Olympischen Spielen für die DSV-Adler aus. "Ich wage die Prognose, dass es in jedem der drei Wettbewerbe eine Medaille für die deutschen Springer gibt", sagte Schmitt wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur. Neben zwei Einzel-Entscheidungen auf der Groß- und Normalschanze gibt es in Pyeongchang auch einen Teamwettbewerb. Schmitt war 2002 in Salt Lake City Schlussspringer des DSV-Quartetts und sorgte mit einem Vorsprung von 0,1 Punkten für olympisches Gold für Deutschland.

Bei den Spielen in Südkorea traut er vor allem Richard Freitag viel zu. "Er gehört gemeinsam mit Kamil Stoch und Daniel Andre Tande sicher zu den Topfavoriten. Die Saison, die er springt, ist schon beeindruckend. Im Springen schätze ich ihn noch stärker ein als im Fliegen", sagte Schmitt über Freitag, der bei der Skiflug-WM in Oberstdorf Bronze gewonnen hatte. Bei Olympia wird Schmitt für den TV-Sender Eurosport als Experte vor Ort arbeiten.

+++ 24. Januar: Kristoffersen bei Schladming-Slalom mit Schneebällen beworfen +++

Der Österreicher Marcel Hirscher hat den letzten Slalom vor den Olympischen Winterspielen für sich entschieden. Beim Flutlicht-Rennen von Schladming gelang dem 28-Jährigen zudem der 54. Weltcup-Sieg seiner Karriere, womit er auch den Rekord von Landsmann Herrmann Maier einstellte. Überschattete wurde die Veranstaltung jedoch von einigen österreichischen Fans, die den späteren Zweitplatzierten Henrik Kristoffersen auf dessen Fahrt ins Ziel mit Schneebällen beworfen hatten. Fuchsteufelswild ärgerte sich der Norweger im Ziel über das äußerst unfaire Verhalten der Zuschauer. Als Hirscher noch vor der Siegerehrung davon erfuhr, entschuldigte er sich für das Verhalten der Fans. "Mir tut es sehr leid für Henrik. 99,9 Prozent der Zuschauer waren großartig, aber diese 0,1 Prozent sind etwas beschämend", sagte Hirscher ungefragt beim ersten Interview.

+++ 23. Januar: Rebensburg bei Comeback in Olympia-Form +++

Viktoria Rebensburg hat nach zwei Wochenenden Zwangspause und ihrer überstandenen Virus-Erkrankung beim Comeback den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Für Deutschlands beste Skirennfahrerin war es 20 Tage vor dem Olympia-Riesenslalom der dritte Saisonsieg in ihrer Lieblingsdisziplin. "Ich war etwas krank, aber jetzt ist wieder alles gut", sagte Rebensburg nach ihrer souveränen Fahrt in Südtirol. "Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht so gut gefahren", berichtete sie nach Laufbestzeit im zweiten Durchgang. "Aber am Ende habe ich gewonnen und bin sehr glücklich damit."

Drei Tage nach dem sensationellen Sieg von Thomas Dreßen auf der Streif in Kitzbühel unterstrich Rebensburg mit dem Erfolg ihren Status als Gold-Favoritin für die Winterspiele in Pyeongchang. Rang zwei ging mit nur 0,03 Sekunden Rückstand an Ragnhild Mowinkel aus Norwegen, die nach dem ersten Lauf noch knapp in Führung gelegen hatte. Dritte wurde Federica Brignone aus Italien. Ihr fehlten im Ziel 0,66 Sekunden auf Rebensburg.

+++ 23. Januar: DOSB entsendet 153 Athleten nach Pyeongchang +++

Der Deutsche Olympische Sportbund wird 153 Athleten zu den XXIII. Winterspielen nach Pyeongchang entsenden. Damit ist das Team für die olympischen Medaillenkämpfe vom 9. bis 25. Februar genauso groß, wie vor vier Jahren in Sotschi. In Russland gewann Deutschland 19 Edelplaketten. "Das Ergebnis von Sotschi ist unsere Messlatte", sagte DOSB-Sportchef Dirk Schimmelpfennig am Dienstag in Frankfurt/Main zur Nominierung des Team Deutschland. "Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Pyeongchang."

Bei der zweiten und letzten Nominierungsrunde wurden die Namen von weiteren 110 Athleten offiziell bekanntgeben. Bereits vor einer Woche waren 43 Sportler nominiert worden. Von den Goldmedaillengewinnern von 2014 sind in Südkorea neben den vor einer Woche nominierten Rennrodlern auch Kombinierer Eric Frenzel, Skispringerin Carina Vogt sowie aus dem Skisprungteam Andreas Wellinger erneut dabei.

+++ 22. Januar: Magdalena Neuner sorgt sich um Nachfolgerin Laura Dahlmeier

Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hofft, dass Laura Dahlmeier die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang genießen kann. Neuner sieht eine Gefahr: Wenn ihre legitime Nachfolgerin in Südkorea so erfolgreich ist wie bei ihrem Fünffach-WM-Triumph von Hochfilzen, werde viel über sie hereinbrechen. "Da ist viel Presse, viele Interviews, das Deutsche Haus - das sind meine einzigen Bedenken, dass sie damit nicht so gut zurechtkommen könnte", sagte Magdalena Neuner der Deutschen Presse-Agentur. "Da wehrt sich Laura noch dagegen. Sie denkt, ich brauche das nicht und will sich nur auf ihren Sport konzentrieren."

Magdalena Neuner holte 2010 in Vancouver zweimal Olympia-Gold, stieg endgültig zum großen deutschen Sportstar auf. Doch für sie selbst wurden die Nebenschauplätze bei Olympia zu viel. "Ich konnte es bei Olympia auch nicht entspannt sehen und war überfordert. Ich habe mich innerlich dagegen gewehrt und gedacht, warum können sie mich das nicht einfach genießen lassen?", sagte die mittlerweile 30 Jahre alte Neuner und hat einen Wunsch für Dahlmeier: "Ich hoffe, dass Laura bis dahin versteht, dass es dazu gehört und versucht, es entspannt zu sehen."

+++ 22. Januar: Freitag plädiert für Kombinierer Kircheisen als Olympia-Fahnenträger +++

Deutschlands bester Skispringer Richard Freitag plädiert für Kombinierer Björn Kircheisen als Fahnenträger bei der olympischen Eröffnungsfeier am 9. Februar in Pyeongchang. "Da würde ich einfach mal sagen Björn Kircheisen. Der fährt glaube ich zum fünften Mal zu den Olympischen Spiele. Der kommt aus meiner Region. Ich sage einfach mal, der Kirche muss die Fahne tragen", sagte Freitag bei der offiziellen Einkleidung in München. Der 34 Jahre alte Kircheisen hatte sein Olympia-Ticket am Wochenende beim Weltcup im französischen Chaux-Neuve gelöst und stammt aus dem gleichen Ort im Erzgebirge wie Springer Freitag.

In den vergangenen Wochen war verstärkt die 44-jährige Claudia Pechstein als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier in Südkorea gehandelt worden. Die Vorentscheidung, wer zum Kreis der fünf Kandidaten gehört, treffen Präsidium und Vorstand des DOSB. Danach dürfen die Team-Athleten und die Öffentlichkeit den Fahnenträger küren. Neben Pechstein gelten auch Rodler Felix Loch und Kombinierer Eric Frenzel als Kandidaten.

+++ 19. Januar: Südkorea suspendiert Shorttrack-Trainer +++

Olympia-Gastgeber Südkorea hat mitgeteilt, dass ein Shorttrack-Trainer seines Olympia-Teams suspendiert worden ist. Der Trainer soll die Kapitänin Shim Suk Hee während eines Trainingslagers geschlagen haben. Das berichtete die nationale Nachrichtenagentur "Yonhap" unter Berufung auf die koreanische Eislauf-Union (KSU).



Berichten zufolge soll sich die Tätlichkeit am Dienstag im staatlichen Traingszentrum in Jincheon ereignet haben. Die 20-jährige Läuferin sei aber mittlerweile wieder zurück im Mannschaftstraining. Shim holte 2014 in Sotschi mit der südkoreanischen 3000-Meter-Staffel Gold.

+++ 19. Januar: Ski Alpin: Julia Mancuso beendet Karriere - und fährt letztes Rennen als "Wonder Woman"

Die US-amerikanische Ski-Alpin-Läuferin Julia Mancuso beendet ihre Karriere. Vor dem Abfahrtsrennen im italienischen Cortina d'Ampezzo verkündete die 33-Jährige über die sozialen Netzwerke ihren Rücktritt: "Mit schwerem Herzen sage ich dem Ski-Sport Goodbye. Aber auch mit einer großen Portion Dankbarkeit." Das Rennen in den italienischen Alpen war ihr 399. und zugleich auch ihr Letztes. Dass sie dabei mit Abstand den letzten Platz belegte, störte sie nicht. Extra langsam fuhr sie die Piste herunter und hatte dabei ein "Wonder Woman" -Kostüm an. Im Zieleinlauf warteten ihre Kolleginnen und empfingen sie mit einer Sektdusche. Mancuso laboriert seit drei Jahren an einer hartnäckigen Hüftverletzung. Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass sie aufgrund der Verletzung nicht mehr an die internationale Klasse gekommen sei, die sie benötige, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Mancuso gewann insgesamt neun Einzelmedaillen bei Großturnieren - vier mal Olympia und fünf mal bei Weltmeisterschaften. Sie gewann sieben mal den Weltcup.

+++ 18. Januar: Nordkorea will in vier Sportarten antreten +++

Nordkorea will nach Medienberichten neben einem Eiskunstlauf-Paar und Eishockey-Spielerinnen möglichst noch Skirennfahrer und Skilangläufer zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang entsenden. Süd- und Nordkorea hätten sich bei ihren Arbeitsgesprächen am Mittwoch darauf verständigt, dass Nordkoreaner in vier Sportarten antreten könnten, sagte der Chef des Organisationskomitees für die Spiele, Lee Hee Beom, der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap. Er könne jedoch nicht sagen, wie viele nordkoreanische Athleten nach Südkorea kommen sollten.

Aus Nordkorea hatte sich nur ein Eiskunstlauf-Paar qualifiziert, sich aber nicht mehr fristgerecht angemeldet. Das IOC hatte aber angedeutet, es wolle eine Teilnahme von Sportlern des abgeschotteten Landes ermöglichen.

+++ 17. Januar: Süd- und Nordkorea wollen bei Eröffnungsfeier gemeinsam einlaufen +++

Angesichts der nahenden Olympischen Winterspiele haben Nord- und Südkorea weitere Schritte der Annäherung vereinbart. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, einigten sich Vertreter beider Seiten am Mittwoch in Seoul darauf, dass die Teams beider Länder gemeinsam bei der Eröffnungsfeier auftreten. Dabei sollen sie eine Flagge tragen, die für die Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten wirbt.

Außerdem wollen die beiden Länder eine gemeinsame Eishockey- Mannschaft der Frauen stellen. Darauf hätten sich beide Seiten im Grenzort Panmunjom bei neuen Arbeitsgesprächen über die Zusammenarbeit für die Spiele geeinigt, teilte das Vereinigungsministerium weiter mit.

Während beide Länder schon bei früheren Olympischen Spielen gemeinsam bei der Eröffnung auftraten, wäre es das erste Mal, dass sie bei Olympia auch eine gesamtkoreanische Mannschaft in einer Sportart stellen.

+++ 16. Januar: Björndalen über Nicht-Nominierung enttäuscht +++

Biathlon legende Ole Einar Björndalen hat auf seine Nicht-Nominierung für die Olympischen Spiele enttäuscht reagiert: "Ich glaube, ich hätte in Form kommen können bis Olympia", sagte er dem Fernsehsender TV2. "Es ist blöd, dass ich nicht dabei sein kann." Zugleich räumte der Biathlon-König ein: "Der Tag musste kommen, und jetzt ist er hier." Norwegen schicke eine sehr starke Mannschaft nach Südkorea.

Der erfolgreichste Winter-Olympionike der Sportgeschichte wurde vom norwegischen Verband nicht aufgestellt. "Er hat die Bedingungen leider nicht erfüllt, und es gibt andere Läufer in der Mannschaft, die sich besser präsentiert haben", erklärte der Sportchef im Nationalen Olympischen Komitee (NOK), Tore Övrebö. Die Karriere des bald 44 Jahre alten Ausnahmesportlers könnte sich durch die Entscheidung dem Ende zuneigen. Björndalen selbst sagte dazu, er werde nach der Saison entscheiden, wie es weitergeht. Er plane, bei der EM Ende Januar in Italien anzutreten. "Die Motivation wird überhaupt kein Problem. Jetzt muss ich mich nur sammeln", so der Norweger.

+++ 16. Januar: "Cool Runnings reloaded": Jamaika mit Frauen-Bobteam bei Olympia +++

Genau 30 Jahre nach dem packenden Auftritt von Jamaikas Bobfahrern bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary geht in Pyeonchang erstmals ein Frauenteam von der Karibikinsel an den Start. "Team Jamaika ist offiziell qualifiziert ... und ich bin auch dabei", postete Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis am Dienstag auf Facebook. Die dreimalige Weltmeisterin aus Sachsen, die 2006 in Turin mit Anja Schneiderheinze Olympia-Gold holte, ist die Trainerin des Teams um Pilotin Jazmine Fenlator-Victorian. Zudem betreut Kiriasis auch noch die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada als Bahntrainerin. Als Bobpilotin kam Fenlator-Victorian mit Ex-Sprinterin Lolo Jones bei den Winterspielen in Sotschi für die USA startend auf Platz elf. 2015 war sie Dritte im Gesamt-Weltcup. Fenlator-Victorians Vater kommt aus Jamaika, ihre Mutter aus New Jersey. So erhielt sie 2016 das Startrecht für Jamaika. Mit Platz sieben in Winterberg erreichte die 32-jährige Fenlator-Victorian mit Anschieberin Carrie Russell bei ihrem Weltcupeinstand ihre bisher beste Saisonplatzierung. Russel gewann 2013 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Gold mit der 4x100 Meter-Staffel. Ersatzanschieberin ist Audra Segree.

Hollywood ließ sich von der ersten Olympia-Teilnahme eines jamaikanischen Bobteams 1988 in Calgary inspirieren und drehte danach den Kult-Film "Cool Runnings" (1993), der allein im Kino über 150 Millionen Dollar einspielte.

+++ 15. Januar: Biathlon-Legende Björndalen nicht für Olympia nominiert +++

Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen wird nicht an den Olympischen Spielen in Südkorea teilnehmen. Der erfolgreichste Winter-Olympionike der Sportgeschichte wurde am Sonntag vom norwegischen Verband nicht für die am 9. Februar in Pyeongchang beginnenden Winterspiele nominiert. Das meldete am Montag die norwegische Nachrichtenagentur NTB. Der 43 Jahre alte Rekord-Weltmeister hatte die interne Qualifikationsnorm nicht erfüllt und verpasst damit seine siebten Olympischen Spiele in Serie.

Der bald 44-jährige Björndalen hatte beim Weltcup in Ruhpolding seine letzte Chance verpasst, sich sportlich zu qualifizieren. Er war am Mittwoch im Einzel nur 42. geworden. Um doch noch den Sprung ins Olympia-Team zu schaffen, hätte der erfolgreichste Biathlet der Welt in seinem 575. Weltcup-Rennen in die Top Sechs kommen müssen. Beim Staffelsieg der Norweger am Samstag war er nicht mehr aufgestellt worden.

Der achtmalige Olympiasieger gewann in seiner einmaligen Karriere neben 94 Weltcuprennen noch 45 WM- und 13 Olympia-Medaillen, darunter 20 WM-Titel.

+++ 15. Januar: Biathletin Koukalova bedauert Olympia-Aus +++

Nach ihrem Olympia-Aus hat sich die tschechische Star-Biathletin Gabriela Koukalova mit einem Facebook-Video an ihre Fans gewandt. Der nationale Biathlonverband hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass die 28-Jährige wegen andauernder Probleme mit der Wadenmuskulatur nicht an den Wettbewerben in Pyeongchang teilnimmt. "Mein Traum von Olympia ist zerflossen", sagte die tschechische "Sportlerin des Jahres" 2017.

Sie sei derzeit nicht in der Lage, dem Tempo standzuhalten. "Man muss sich in den Wettbewerben mit höchster Intensität bewegen - das halte ich Moment nicht länger als ein paar Minuten aus", erläuterte die zweimalige Silbermedaillengewinnerin von Sotschi. Die Gesundheit stehe für sie an erster Stelle. Sie sei nicht schwanger, sagte die Ehefrau des Badminton-Profis Petr Koukal und trat damit Spekulationen in den sozialen Netzwerken entgegen.

"Zu den Olympischen Spielen fährt man nicht aufgrund von Erfolgen aus der Vergangenheit oder wegen des Namens", betonte die Tochter einer erfolgreichen Skilangläuferin. Koukalova, vor zwei Jahren Siegerin des Gesamtweltcups, hatte bei der WM 2017 in Hochfilzen vor Laura Dahlmeier den Titel im Sprint geholt. Vor der Saison galt Koukalova erneut als Hauptkonkurrentin der 24-Jährigen aus Garmisch- Partenkirchen.

+++ 14. Januar: Süd- und Nordkorea sprechen über Kulturkooperation während Olympia +++

Nach der Einigung mit Südkorea auf seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang will Nordkorea zunächst über die Entsendung eines Künstlerensembles reden. Dazu soll am Montag im Grenzort Panmunjom ein gemeinsames Treffen "auf Arbeitsebene" stattfinden, wie das Vereinigungsministerium am Sonntag mitteilte. Wen Nordkorea zu den Spielen zwischen dem 9. und 25. Februar im Nachbarland schicken will, war zunächst unklar. Statt wie ursprünglich geplant, einen Dirigenten zu schicken, wird den Angaben zufolge in der nordkoreanischen Delegation jetzt unter anderem ein "Bühnenmanager" dabei sein.

Südkorea hatte am Freitag vorgeschlagen, am Montag Gespräche über die Teilnahme von Sportlern Nordkoreas an den Winterspielen abzuhalten. Nordkorea scheine aber interessiert zu sein, zuerst über "praktischen Fragen" im Zusammenhang mit einer Künstlergruppe zu reden, hieß es später.

Die beiden Länder hatten sich am vergangenen Dienstag auf weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung ihrer angespannten Beziehungen verständigt. Dazu gehörte auch die Einigung auf eine Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Austragung der Winterspiele und die Wiederaufnahme von Militärgesprächen. Nordkorea hatte zugesagt, unter anderem eine ranghohe Regierungsabordnung, Sportler, eine Fangruppe und Künstler zu Olympia zu entsenden. Die jüngsten Signale der Annäherung zwischen beiden Koreas haben die Angst vor einer Eskalation des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm kurz vor Beginn der Winterspiele erheblich verringert.

+++ 13. Januar: Skicrosser Tim Hronek schafft Olympia-Qualifikation +++

Tim Hronek hat beim Skicross-Weltcup an einem aus deutscher Sicht insgesamt enttäuschenden Wettkampftag die nationale Quali-Norm für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang erfüllt.

Der 22 Jahre alte Sportler überstand beim Weltcup im schwedischen Idre Fjäll als einziger von fünf deutschen Startern die erste K.o.-Runde und belegte am Ende Rang 15. Zusammen mit seinem 14. Platz im Montafon Mitte Dezember erfüllte er das Kriterium von zwei Platzierungen in den Top 16.

+++ 12. Januar: Ski-Freestylerin Zimmermann für Olympia-Absage in der Kritik +++

Die deutsche Ski-Freestylerin Lisa Zimmermann wird nicht an den Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen. Die 21 Jahre alte Nürnbergerin könne nach ihrem Kreuzbandriss von Anfang 2017 und einer verweigerten Operation nicht an den kommenden Weltcups in Nordamerika teilnehmen und sich damit nicht mehr für Olympia qualifizieren, sagte Wolfgang Maier am Donnerstag. Der Sportdirektor des Deutschen Skiverbands war vom Management Zimmermanns über die Entscheidung informiert worden, wie er der Deutschen Presse-Agentur weiter sagte.

Auf Seiten des Funktionärs sorgte der allem Anschein nach achtlose Umgang Zimmermanns mit ihrer Verletzung für völliges Unverständnis: "Man kann doch nicht einen Kreuzbandriss nicht operieren, den ganzen Sommer nichts tun, sich kurz vor Weihnachten ein bisserl auf die Ski stellen und dann sagen, ich fahre zu Olympia. Das hat mit Profisport nichts zu tun", sagte Maier. "Wir haben ihr jede Unterstützung angeboten. Wir hätten mit einer Orthese viel schaffen können, hätten ihr ein ganzes Programm zusammengestellt. Aber das wollte sie alles nicht." Dies sei echt schade, "denn sie hätte ihren Sport so weit voranbringen können".

+++ 11. Januar: Biathlon-Star Koukalova offenbar nicht dabei +++

Tschechiens Biathlon-Star Gabriela Koukalova muss einem Medienbericht zufolge offenbar auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang verzichten. Die 28-Jährige leide weiter an Problemen mit der Wadenmuskultur, die sich trotz siebenmonatiger Behandlung noch nicht gebessert hätten, schrieb die Boulevardzeitung "Blesk" in ihrer Onlineausgabe. Der tschechische Verband wollte das nicht bestätigen und kündigte für Montag eine Erklärung an.

"Es hätten ihre Spiele sein sollen", bedauerte das Blatt aus Prag. Koukalova, vor zwei Jahren Siegerin im Gesamtweltcup, hatte bei der WM 2017 in Hochfilzen vor Laura Dahlmeier den Titel im Sprint geholt. Es war in den sechs Rennen in Österreich das einzige Mal, dass Dahlmeier nicht Gold gewann. Vor der Saison galt Koukalova erneut als Hauptkonkurrentin der 24-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen.

Koukalova könnte sich nun entschieden haben, erst einmal der Gesundheit den Vorrang zu geben.

+++ 11. Januar: Deutschlands Olympia-Team wird eingekleidet +++

Mit dem Start der Einkleidung des deutschen Olympia-Teams hat die letzte Vorbereitungsphase für die Winterspiele in Pyeongchang begonnen. Die beiden Eiskunstlauf-Medaillenfavoriten Aljona Savchenko/Bruno Massot waren am Donnerstag in München die ersten Athleten, die ihr 63-teiliges Outfit abgeholt haben. "Die Spannung steigt, man spürt, es kommt näher und näher", sagte Savchenko, die bei den Spielen 2010 und 2014 jeweils Olympia-Bronze gewann.

Bei der ersten von insgesamt vier Einkleidungen waren auch die Eisschnellläufer um die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein sowie die Rodler um die mehrmaligen Olympiasieger Natalie Geisenberger und Felix Loch dabei.

+++ 10. Januar: Björndalen verpasst Olympia-Norm und muss bangen - Rees in Pyeonchang dabei

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang finden womöglich ohne die Wintersport-Legende Ole Einar Björndalen statt. Der 44-jährige Norweger verpasste beim Biathlon-Klassiker in Ruhpolding die letzte Chance, doch noch das Ticket für seine siebten Olympischen Spiele in Serie zu lösen. Beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade über die 20 Kilometer kam Björndalen am Mittwoch nur auf Platz 42 - 4:43,6 Minuten hinter Fourcade.

Um doch noch den Sprung ins Olympia-Team der Norweger zu schaffen, hätte der erfolgreichste Biathlet der Welt in seinem 575. Weltcup-Rennen in die Top Sechs kommen müssen. Mit Blick auf Olympia muss die Biathlon-Legende jetzt auf Gnade hoffen: "Das müssen Sie die Trainer fragen. Da kann ich nichts zu sagen", meinte Björndalen im norwegischen Fernsehen. Auch zu den Rücktrittsspekulationen wollte er nichts sagen. "Jetzt ziehe ich mich um. Und dann wird die Zukunft so, wie die Zukunft wird", sagte er.

Roman Rees darf indes fix für Südkorea planen. Zwar verpasste der 24-Jährige in Ruhpolding über die 20 Kilometer knapp das Podest, als Vierter und dank seines bisher besten Weltcup-Ergebnisses aber ist er erstmals für die Winterspiele qualifiziert.

+++ 10. Januar: Trumps Vize Pence führt US-Delegation zu Olympia 2018 +++

US-Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen werden die Delegation der Vereinigten Staaten bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea anführen. Das verlautete am Mittwoch aus dem Weißen Haus.