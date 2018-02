Beim 3. Tor der deutschen Eishockey-Mannschaft hatten viele Fans beim Public Viewing im Kölner HAIEstore noch große Hoffnungen auf die Olympia-Goldmedaille. Das änderte sich in der Verlängerung. Die Olympiateilnehmer aus Russland gingen mit 4:3 in Führung und sicherten sich Gold. Der erste Moment der Enttäuschung wich aber bald der Freude über Olympisches Silber für Deutschland. „Ich bin der Meinung, wir haben Silber gewonnen, und mit dieser Teamleistung. Grandios. Hammer, ich bin so stolz auf Eishockey, auf Deutschland, Wahnsinnstruppe. Super!" „Spitzenmäßig! Also, bessere Werbung für Eishockey kann es nicht geben, als diese Mannschaft. Also, alle Hochachtung. Stolz ohne Ende, wir haben Silber. " „Super gespielt, aber trotzdem bisschen enttäuscht zum Schluss, ja. Bis zur 55ten Sekunde haben wir geführt, aber Silber ist ganz gut, kann man mit leben." Der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen ist der größte Erfolg in der deutschen Eishockeygeschichte.