Mit 3:4 hat Favorit Kanada das Eishockey-Halbfinale gegen Deutschland verloren. Die Eishockey-Großmacht ist man erschüttert, eine Niederlage gegen das DEB-Team schien vollkommen unvorstellbar. Um so härter gehen die Medien mit den Spielern ins Gericht - und verfluchen Deutschland.

The Globe and Mail: " Kanadas Vagabunden wachen gegen aufopferungsvoll kämpfende Deutsche zu spät auf. Nun geht es ins Spiel um Platz drei, das wie eine Lebensversicherung ist: Es ist unsexy, niemand redet darüber - aber in ein paar Jahren ist man vielleicht ganz froh, sie abgeschlossen zu haben."

Vancouver Sun: "Es geht nicht darum, wer du bist, wo du spielst. Es geht nicht darum, dass niemand dich kennt. Es geht nicht darum, dass dies nicht das Team Canada war, das wir gerne sehen wollten. Es geht darum, verloren zu haben, gegen Deutschland, dieses verfluchte Deutschland, das sich nicht mal für die letzten Olympischen Spiele qualifiziert hatte. Kanada hat sich selbst geschlagen. Sie werden diese Niederlage womöglich für den Rest ihres Lebens mit sich herumschleppen."

Fullscreen





Toronto Star: "Es ist eine Schande. Die Crew der Ungewollten verschleudert ihre Chance gegen Deutschland. Es waren die Aussortierten des kanadischen Eishockey-Systems, sie verloren gegen die nicht wirklich guten Deutschen. Das zweite Drittel war nicht mal vorüber, da war es schon schwierig, nicht die meisten von ihnen zu hassen.“

Metro News: "Wunder auf eis! (auf deutsch, d. Red.) Deutschland schockiert Kanada in einer Halbfinal-Sensation.“

The Canadian Press: "Unglaubliches Ergebnis für Deutschland. Obwohl sie ohne NHL-Profis angetreten sind, gibt es für Team Canada keine Entschuldigung. Sie waren einfach nicht gut genug."