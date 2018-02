Sie sind das Symbol für die überraschende Annäherung von Nord- und Südkorea bei diesen Olympischen Spielen: die Eishockey-Frauen aus beiden Teilen von Korea. Es gibt sogar schon den Vorschlag, die vereinigte Mannschaft für den Friedensnobelpreis zu nominieren. Die Ergebnisse auf dem Eis von Pyeongchang rechtfertigen das, denn weder beim 0:8 gegen die Schweiz noch beim 0:8 gegen Schweden taten die Koreanerinnen ihren Gegnerinnen weh. Umso weniger haben sie verdient, was ihnen beim Spiel gegen die Schwedinnen passierte. Nach jedem Tor wurde ein Ballermann-Hit von Mickie Krause eingespielt: "Alles klar im BH!"

Wie bitte?! Dieser schlüpfrige deutsche Gassenhauer dürfte für die Ohren der meisten Koreaner in der Gangneung Ice Arena reichlich ungewohnt gewesen sein. Und es darf bezweifelt werden, dass die Hallenregie wirklich wusste, was sie da tat. Fatalerweise erklang der vor allem bei einem Frauen-Wettbewerb reichlich unpassende Song ja auch noch satte acht Mal. Nach jedem Gegentor bekamen die wackeren Koreanerinnen zu hören: "Alles klärchen am Bärchen, alles klar im BH, alles Roger in Kambodscha, alles wunderbar, ich lass den Bimbam baumeln." Glücklicherweise haben die Spielerinnen wohl nichts verstanden - so wie die meisten Zuschauer in der Arena. Von Beschwerden war jedenfalls nichts zu hören.

Hier noch mal zum Mitfeiern! Gruß an die Eishockeyspielerinnen von Korea! https://youtu.be/Bu1kj3xeqt4 Posted by Mickie Krause on Dienstag, 13. Februar 2018





Mickie Krause: "Gruß an die Eishockeyspielerinnen!"

Und auch Mickie Krause, hinreichend bekannter Stimmungssänger und Interpret der herausragenden Zeilen, beschwerte sich natürlich nicht. Ganz im Gegenteil! "Hier noch mal zum Mitfeiern! Gruß an die Eishockeyspielerinnen von Korea!" meldete sich Krause via Facebook samt Link zu einem weiteren Musikvideo mit beispielloser deutscher Feier-Lyrik: "Düp Düp"!

Im Radiosender FFH schickte Krause dann noch eine "Drohung" hinterher. Er werde bei der Olympia-Schlussfeier in Pyeongchang auftreten, scherzte er. "Ich habe schon Flüge gebucht", so Krause weiter. "Es gibt auf jeden Fall nächstes Jahr eine große Tournee durch Süd- und durch Nordkorea." Na dann ist ja alles klar in Ko-re-a.