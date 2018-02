Die Überraschung bei den diesjährigen Winterspielen: Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft hat das Olympiafinale erreicht. Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes Franz Reindl. "Das ist natürlich für uns, wenn man es nüchtern betrachtet, mehr als eine Sensation. Es ist gigantisch fürs deutsche Eishockey, was die Mannschaft hier leistet und natürlich der ganze Trainerstab. Und es fehlen irgendwie auch die Worte." Im Endspiel trifft Deutschland auf die Olympischen Athleten aus Russland. "Gegen Russland bei Olympischen Spielen im Goldmedaillenspiel zu stehen, ist für jeden Sportler und besonders natürlich für die Eishockey-Spieler, das Höchste, was es gibt." [Schnitt] "Es ist Finale. Und Finale - da sind zwei Mannschaften, die siegen wollen und auch wenn die russische Mannschaft komplett der Favorit ist, ein Top-Team auf die Beine gestellt hat und sicherlich Achtzylinder mit Allrad ins Rennen schickt. Wir werden uns zu wehren wissen und die Mannschaft will alles." Um 5 Uhr am Sonntagmorgen geht das Spiel los.