Vom 9. bis 25. Februar 2018 finden im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele statt. Rund 3000 Athleten werden dann in 15 Sportarten um die Medaillen kämpfen. Fans dürfen sich auf insgesamt 102 Entscheidungen freuen - hierzulande allerdings mit einem Haken: Aufgrund der achtstündigen Zeitverschiebung zu Deutschland geht es meist am frühen Morgen oder gegen Mittag um Gold, Silber und Bronze. Wer also hoffte, Olympia 2018 abends entspannt von der heimischen Couch aus verfolgen zu können, wird diesmal enttäuscht.

Der stern hält Sie ab sofort über die aktuellsten News und Informationen rund um die Winterspiele auf dem Laufenden.

Donnerstag, 15. Februar

+++ 7.18 Uhr: Franzose Pierre Vaultier erneut Olympiasieger im Snowboard-Cross +++

Der Franzose Pierre Vaultier ist erneut Olympiasieger im Snowboardcross. Der Gold-Gewinner von Sotschi 2014 ließ am Donnerstag im Finale von Pyeongchang den Australier Jarryd Hughes und den Spanier Regino Hernandez hinter sich. Weltmeister Vaultier (30) war als Favorit in den Wettbewerb gegangen und fuhr im Endlauf einen sicheren Sieg ein. Die drei deutschen Starter Martin Nörl, Paul Berg und Konstantin Schad hatten das Finale verpasst.

+++ 6.50 Uhr: Viktoria Rebensburg nur Vierte im Riesenslalom +++

Gold-Favoritin Viktoria Rebensburg hat bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang eine Medaille im Riesenslalom hauchdünn verpasst. Die beste deutsche Skirennfahrerin landete beim Sieg der Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Rang vier. Auf die drittplatzierte Federica Brignone aus Italien fehlten Rebensburg nur zwölf Hundertstelsekunden. Die 28-Jährige vergab die Chancen auf eine bessere Platzierung durch einen groben Fehler im ersten Lauf und konnte damit nach Gold 2010 und Bronze 2014 nun in ihrer Spezialdisziplin kein Edelmetall gewinnen. Shiffrin setzte sich vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen durch.

+++ 6.30 Uhr: Eishockey-Mannschaft startet mit Niederlage ins Turnier +++

Deutschlands Eishockey-Team hat in Pyeongchang ein glückloses Olympia-Comeback gegeben und das erste Vorrundenspiel deutlich mit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) gegen Finnland verloren. Münchens Brooks Macek (9. Minute) und Berlins Frank Hördler (42.) schossen die beiden deutschen Tore. Sami Lepisto (4.), Miko Pyorala (16.), Eeli Tolvanen (38.), Lasse Kukkonen (39.) und Joonas Kemppainen (53.) nutzten jedoch deutsche Fehler und Disziplinlosigkeiten mit gnadenloser Effizienz aus. Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich nicht für Sotschi 2014 qualifiziert hatte, war es der erste Auftritt bei Olympia seit acht Jahren.

+++ 5.35 Uhr: Savchenko/Massot schaffen Sensation: Doch noch Gold im Eiskunstlauf +++



Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Goldmedaille gewonnen. Im Paarlauf-Wettbewerb siegten die WM-Zweiten aus Oberstdorf am Donnerstag nach der Kür und sicherten sich damit den ersten deutschen Paarlauf-Olympiasieg seit 1952.





+++ 4.48 Uhr: Dreßen verpasst Medaille in der Abfahrt, Svindal siegt +++

Thomas Dreßen hat die erhoffte Medaille in der olympischen Abfahrt verpasst. Als Fünfter nach 30 Startern sorgte der Skirennfahrer aus Mittenwald am Donnerstag jedoch für das beste Winterspiele-Resultat eines deutschen Abfahrers seit 26 Jahren. Den Olympiasieg sicherte sich der Norweger Aksel Lund Svindal vor seinem Teamkollegen Kjetil Jansrud und dem Schweizer Favoriten Beat Feuz.

Mittwoch, 14. Februar

+++ 14.39 Uhr: Früherer Wada-Chef gegen Rehabilitierung der Russen bei Schlussfeier +++

Der Gründungspräsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), Richard Pound, hat sich dagegen ausgesprochen, dass die russischen Athleten bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele womöglich wieder mit ihrer Flagge und in ihrer Teamkleidung auftreten. "Persönlich kann ich das nicht akzeptieren", sagte der Kanadier im Interview des ZDF, "die Russen haben nichts eingeräumt, nichts anerkannt, sie haben sich aggressiv gezeigt und dauernd Beschwerde eingelegt gegen jede Entscheidung." Ihre Rehabilitierung zur Schlussfeier "wäre ein grober Fehler, das falsche Signal", sagte Pound, der auch IOC-Mitglied ist. DAS IOC hatte den russischen Athleten zuletzt in Aussicht gestellt, unter der Landesflagge an der Schlussfeier teilnehmen zu dürfen, so sie sich in Pyeongchang an alle ihnen gemachten Auflagen halten - vor allem das Verbot, die russische Flagge, die Hymne und jegliches NOK-Emblem zu nutzen.

+++ 14.12 Uhr: Deutsche Rodel-Doppelsitzer feiern Gold und Bronze +++

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Die Bayern setzten sich am Mittwoch nach zwei Läufen im Olympic Sliding Centre gegen die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler durch. Bronze holten die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken aus Suhl. Wendl und Arlt hatten bereits 2014 in Sotschi triumphiert. Sie sind das dritte Paar nach Hans Rinn/Norbert Hahn (1976/1980) und den Österreichern Andreas Linger/Wolfgang Linger (2006/2010), das zweimal nacheinander Olympiasieger im Doppelsitzer wurde.



Die deutschen Rodler haben in den bisherigen Wettbewerben in Pyeongchang nach Bronze für Johannes Ludwig, Gold für Natalie Geisenberger und Silber für Dajana Eitberger bereits fünf Medaillen geholt. Auch im Teamwettbewerb gelten die Deutschen als Favoriten. Wendl/Arlt hatten schon in Sotschi zur erfolgreichen Mannschaft gehört und können am Donnerstag ihre vierte Goldmedaille holen.







Der Erfolg von Wendl und Arlt kam etwas überraschend, galten doch die Thüringer Eggert und Benecken nach den Ergebnissen in dieser und der vorherigen Saison als die großen Favoriten. Das Paar aus Suhl gewann in dieser Zeit 19 von 25 Weltcup-Rennen, wurde Weltmeister 2017, Europameister und deutscher Meister 2018. Und auch in den beiden Trainingsläufen am Dienstag hatten Eggert und Benecken, der am Renntag seinen 28. Geburtstag feierte, jeweils Bestzeit gefahren. Wendl und Arlt waren im zweiten Durchgang gestürzt.



Doch als es ernst wurde, waren die beiden Berchtesgadener da. Im ersten Lauf fuhren sie Bestzeit und setzten sich mit einem Vorsprung von 0,071 Sekunden vor Penz und Fischler an die Spitze. Eggert und Benecken folgten mit einem Rückstand von 0,111 Sekunden auf ihre deutschen Rivalen auf dem Bronzerang. Im entscheidenden Durchgang reichte es trotz eines kleinen Fehlers kurz vor dem Ziel zum Sieg für Wendl und Arlt.





+++ 12.22 Uhr: Wieder Gold für Holland im Eisschnelllauf +++

Über 1000 Meter der Frauen hat sich die Erfolgsgeschichte der niederländischen Eisschnellläufer fortgesetzt. Diesmal war es Jorien ter Mors, die in einer Zeit von 1:13,56 zu Gold fuhr. Sie holte damit den fünften Olympiasieg für unser Nachbarland. Silber und Bronze gingen nach Japan - an Nao Kodaira und Miho Takagi. Die niederländische Eisschnelllauf-Ikone Ireen Wüst landete auf dem neunten Platz.

+++ 11.26 Uhr: Lindsey Vonn sucht Valentinstag-Date auf Twitter +++

Man sollte meinen, dass es für attraktive Skirennläuferin ein Leichtes sein sollte, eine Begleitung zum Valentinstag zu finden. Erst recht, wenn man Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin ist wie Lindsey Vonn aus den USA. Aber Pustekuchen, Vonn postete gerade auf Twitter eine Art Hilferuf. "Oh, es ist Valentinstag. Ich hab's fast verschwitzt, weil ich bei Olympia bin und außerdem Single. Gibt's jemand anderen da draußen, der allein ist und mein Valentinstag-Date sein möchte?"

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? 🤷🏼‍♀️ #worthashot — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 14, 2018

Klar, dass die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen. "Ich wage zu vermuten, dass das auf fruchtbaren Boden stößt", twitterte jemand. Ein anderer postete ein Foto, dass Vonn zeigt, wie sie jemandem einen Kuss gibt. Und Twitter-User John Randall wandelte sogar einen Poesiealbum-Vers um: "Roses are red. Medals are gold. I'd get down one knee, but I'm way to old."

Roses are red.

Medals are gold.

I'd get down on one knee,

but I'm way too old.



Happy valentines Miss V, and good luck. X — Jon Randall (@38jonnyboy) February 14, 2018

Wir wagen einfach mal zu behaupten, dass Vonn den Abend in Pyeongchang schon nicht allein verbringen wird.

+++ 10.25 Uhr: Kombinierer Eric Frenzel holt sechstes Gold für Deutschland +++

Beim Wind-Chaos von Pyeongchang hat sich Eric Frenzel pünktlich zu den Olympischen Winterspielen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer verkorksten Saison stürmte der Sotschi-Olympiasieger zur Goldmedaille in der Nordischen Kombination und besserte seine beachtliche Erfolgsbilanz weiter auf. Frenzel siegte nach dem Springen von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Langlauf vor dem Japaner Akito Watabe und dem Österreicher Lukas Klapfer. Damit holte sich Deutschlands Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier seine insgesamt vierte Olympia-Medaille.



Die Entscheidung fiel auf dem letzten Kilometer, als Frenzel im Alpensia Nordic Park aus einer vierköpfigen Spitzengruppe attackierte und unwiderstehlich zu Gold fuhr. Nach einer Saison mit vielen Misserfolgen und Zweifeln hatte an eine Medaille des 29-Jährigen aus Oberwiesenthal kaum einer geglaubt. Nur einen Einzel-Weltcup hatte Frenzel in dieser Saison gewonnen. Viel zu wenig für den Erfolgsgaranten, der jeweils fünfmal Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde.

Doch in Pyeongchang war er wieder ganz der Alte. Schon beim Springen brachte er sich mit Platz fünf in eine hervorragende Ausgangsposition. Ausgerechnet das Springen, seinem großen Problembereich in dieser Saison. Fieberhaft hatte er in den letzten Wochen nach den Ursachen gesucht - und gefunden. Er fand sie in verklebten Muskelgruppen, die ihn in der Anfahrtshocke behinderten, und im Materialbereich. In Pyeongchang reichte es zu einem guten Satz auf 106,5 Meter, womit er nur 36 Sekunden Rückstand auf den besten Springer Franz-Josef Rehrl aus Österreich besaß.

Andere Medaillenanwärter hatten weniger Glück mit dem Wind. Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek etwa, der nach Platz elf im Springen vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe stand. Oder Teamkollege Fabian Rießle und der Norweger Jan Schmid, die bei wechselnden Winden überhaupt keine Chance hatten, in die Spitze zu springen. "Gefährlich war es nicht, aber es war halt Lotterie. Letztendlich hat der Wind entschieden, wer die Möglichkeit hat, eine Medaille zu gewinnen oder nicht", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Immerhin kam Frenzel durch und bescherte Weinbuch die 45. Medaille bei WM und Olympia.

Der Oberstdorfer Rydzek, der trotz einer Hypothek von 1:26 Minuten noch alles versucht hatte, lief auf einen guten fünften Platz. Rießle (Breitnau) wurde Siebter, Vinzenz Geiger (Oberstdorf) landete auf Rang neun.

+++ 9.15 Uhr: Aufenthalt der Cheerleader aus Nordkorea kostet Südkorea Millionen +++

Südkorea zahlt für den Besuch hunderter von Cheerleadern und Mitgliedern anderer Gruppen aus Nordkorea während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Es geht nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul um Kosten in Höhe von knapp 2,9 Milliarden Won (etwa 2,2 Millionen Euro). Das zuständige Gremium zur Förderung des bilateralen Austausches habe den Plänen zugestimmt, dass das Geld aus dem staatlichen Budget für die innerkoreanische Zusammenarbeit komme, teilte das Ministerium mit.



Nach langer Funkstille zwischen beiden Ländern hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu Beginn des Jahres zu erkennen gegeben, sich Südkorea wieder annähern zu wollen. Beide Länder hatten sich später auf die Entsendung von 22 nordkoreanischen Sportlern zu den Spielen geeinigt - eingeschlossen zwölf Eishockeyspielerinnen für eine gemeinsame Korea-Mannschaft.

Auch schickte die kommunistische Regierung in Nordkorea eine Jubelgruppe mit mehr als 200 Cheerleadern und Mitgliedern einer Marschkappelle sowie für das Rahmenprogramm der Spiele ein großes Orchester und Taekwondo-Kämpfer für einige Demonstrationsveranstaltungen. Die Kosten für die Teilnahme der nordkoreanischen Athleten übernimmt das Internationale Olympische Komitee.





+++ 8.57 Uhr: Olympiapark in Gangneung wegen Wind komplett geschlossen +++

Die starken Winde in der Olympia-Stadt Gangneung an der Ostküste Südkoreas machen nicht nur den Organisatoren der Winterspiele, sondern auch den örtlichen Behörden zu schaffen. "Alle Aktivitäten im Olympia-Park wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt", sagte eine Sprecherin des Organisationskomitees. Etwaige Wettbewerbe in den Eis-Arenen seien nicht betroffen.



Die Menschen, die sich im Freien im Olympia-Park für die Eis-Wettbewerbe aufhielten, wurden aufgerufen, sich in Gebäude zu begeben. Der Zugang zum Park für die Öffentlichkeit war vorerst nicht mehr möglich. Zeitweise wurden in der Küstenstadt Windgeschwindigkeiten von 8,7 Metern pro Sekunde gemessen. Die Behörden gaben per SMS Windalarm heraus.



Wegen Windschäden am Dach wurde nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap der zeltartige Olympia-Souvenirladen im Park vorübergehend geschlossen. Auch einige Zelte für die Medien wurden geschlossen.

+++ 8.34 Uhr: Zuviel Wind - Biathlon mit Laura Dahlmeier verlegt +++

Die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier muss auf ihren nächsten Einsatz warten. Wegen anhaltend starker Winde wurde das Einzelrennen der Biathlon-Damen abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Damit kommt es am sechsten Olympia-Tag zu einem Biathlon-Doppel. Um 9.15 Uhr MEZ kämpfen zunächst die Skijägerinnen um die Medaillen, die Männer gehen um 12.30 Uhr MEZ in die Loipe.





+++ 5.51 Uhr: Savchenko/Massot müssen um eine Medaille bangen +++

Eigentlich war es die Mission Gold, vor allem für Aljona Savchenko. Doch die größte deutsche Medaillenhoffnung im Eiskunstlauf ist bereits dahin. Tatsächlich müssen Savchenko und ihr Partner Bruno Massot sogar fürchten, Edelmetall komplett zu verpassen. In ihrer schmissigen Kurzkür zum Lindy Hop "That Man" fehlte Massot beim dreifachen Salchow eine Umdrehung. "Es war ein Fehler, da kann man nix machen", sagte die 34-jährige Savchenko. "Klar ist die Enttäuschung da. Aber wir versuchen in der Kür das Beste, vielleicht schreiben wir Geschichte." Die WM-Zweiten aus Oberstdorf liegen mit 76,59 Punkten auf dem vierten Platz. Die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China (82,39) führen vor der Kür am Donnerstag (02.30 Uhr MEZ) in der Gangneung Eisarena vor den russischen Europameistern Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow (81,68) und Meagan Duhamel/Eric Radford (Kanada/76,82). An den Rekord von 84,17 Punkten der russischen Olympiasieger Tatjana Wolossoschar/Maxim Trankow in Sotschi 2014 kam kein Paar heran.



Dienstag, 13. Februar

+++ 13.50 Uhr: Doppeltriumph für Deutschland: Rodlerinnen Geisenberger und Eitberger holen Gold und Silber +++

Natalie Geisenberger hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die dritte Rodel-Goldmedaille ihrer Karriere gewonnen und ist damit zur erfolgreichsten Olympionikin in ihrer Sportart aufgestiegen. Die 30-Jährige aus Miesbach setzte sich am Dienstag im Olympic Sliding Centre nach vier Läufen vor Dajana Eitberger aus Ilmenau durch. Tatjana Hüfner aus Blankenburg verpasste indes Bronze und rutschte im letzten Lauf noch hinter die Kanadierin Alex Gough auf Platz vier ab.

Geisenberger hatte in Sotschi 2014 sowohl im Einzel als auch die Premiere im Teamwettbewerb gewonnen. 2010 in Vancouver hatte sie Bronze geholt. Am Donnerstag hat sie mit der Mannschaft gute Chance auf eine weitere Goldmedaille. Die 27-jährige Eitberger holte bei ihrem Olympia-Debüt gleich eine Medaille.

Geisenberger war als Halbzeit-Führende in die beiden letzten Durchgänge gestartet. Als Zweite hatte Eitberger 0,120 Sekunden Rückstand. Hüfner rangierte nach den beiden Läufen am Montag als Vierte nur 0,016 Sekunden hinter der drittplatzierten Kanadierin Alex Gough.

Mit Laufbestzeit baute Geisenberger einen Tag später ihren Vorsprung vor dem Finale noch einmal aus. Hüfner verbesserte sich vom vierten auf den zweiten Platz vor der Kanadierin Alex Gough. Eitberger fiel vom zweiten auf den vierten Rang zurück. Im letzten Lauf genügte Geisenberger eine sichere Fahrt, um sich Gold zu sichern. Eitberger schaffte mit Laufbestzeit noch den Sprung auf den Silber-Rang.

Die gebürtige Sächsin Aileen Christina Frisch, die nach ihrer Einbürgerung für Südkorea fährt und von den deutschen Trainern Steffen Sartor und André Lange betreut wird, fuhr auf den achten Platz.

Der vierte Lauf wurde kurzzeitig unterbrochen, nachdem sich die Amerikanerin Emily Sweeney bei einem Sturz verletzt hatte und aus der Bahn geborgen werden musste. Dem ersten Anschein nach ging der Zwischenfall glimpflich aus. Vorsichtshalber wurde Sweeney in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 13.40 Uhr: Viertes Gold für Niederlande: Kjeld Nuis setzt Siegesserie fort +++

Doppel-Weltmeister Kjeld Nuis hat die Siegesserie der niederländischen Eisschnellläufer seinem Sieg über 1500 Meter fortgesetzt. Der 28-Jährige lief die Mittelstrecke in 1:44,01 Minuten und verbuchte damit im vierten Rennen den vierten Erfolg für Oranje. Silber ging an seinen Landsmann Patrick Roest (1:44,86). Begeistert gefeiert wurde der Südkoreaner Kim Min Seok, der sich in 1:44,93 Minuten die Bronzemedaille verdiente.

Deutsche Läufer waren nicht am Start. Der Erfurter Patrick Beckert, der den einzigen Startplatz für die Deutschen erkämpft hatte, konzentriert sich auf die Langstrecken, Joel Dufter aus Inzell auf seine Spezialdistanz über 1000 Meter.

+++ 13.18 Uhr: Rodlerin Emily Sweeney stürzt schwer +++

Die US-Rodlerin ist im 4. Lauf des Finales schwer gestürzt. Durch einen Fahrfehler verlor sie die Kontrolle über ihren Schlitten und knallte mit den Füßen voraus in die Bande. Erste TV-Bilder zeigen, dass die die Amerikanerin offenbar nach einer Behandlung wieder stehen konnte.

+++ 9.43 Uhr: Kombinierer Rydzek überzeugt im Training +++

Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek hat im letzten Sprungtraining der Nordischen Kombinierer vor dem ersten Olympia-Einzel eine überzeugende Leistung geboten. Der 26-Jährige sprang am Dienstag in Pyeongchang auf 104,5 Meter und musste sich damit nur Norwegens Superspringer Jarl Magnus Riiber, der auf 110 Meter flog, geschlagen geben. "Ich habe mich gut auf die Schanze eingestellt. Ich wollte einfach nur für das Gefühl die Stimmung im Training nochmal mitnehmen", sagte Rydzek, der als einziger DSV-Athlet die finale Einheit vor dem Wettbewerb an diesem Mittwoch (07.00/09.45 Uhr/MEZ) bestritt.

+++ 8.19 Uhr: Athletensprecherin freut sich über Reaktionen auf Nobelpreis-Vorstoß

Die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Angela Ruggiero aus den USA, hat nach eigenen Angaben viel positive Resonanz für die Idee bekommen, dem gemeinsamen koreanischen Eishockeyteam den Friedensnobelpreis zu verleihen. "Ich freue mich, dass die Idee so gut angekommen ist und dass der Dialog über das Thema jetzt in Gang gekommen ist", sagte die viermalige Eishockey-Weltmeisterin bei einer Pressekonferenz von IOC und lokalem Organisationskomitee.

+++ 7.45 Uhr: Thomas Dreßen in der Kombination Neunter +++

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat eine Medaille in der Kombination verpasst. Nach der Abfahrt lag er noch in Führung, aber gegen die Slalom-Spezialisten hatte der Abfahrer keine Chance und wurde in der Endabrechnung Neunter. Gold ging an den Österreicher Marcel Hirscher, Silber an den Franzosen Alexis Pinturault und Bronze an den Franzosen Victor Muffat-Jeandet. Mit der starken Abfahrt untermauerte Kitzbühel-Sieger Dreßen aber seine Stellung als Medaillenkandidat für dieSchussfahrt am Donnerstag.

+++ 7.18 Uhr: Höpfl scheitert in Halfpipe-Kombination - White mit Bestwert +++

Snowboarder Johannes Höpfl hat den Einzug in das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang deutlich verpasst. Der 22-Jährige aus Passau belegte in der Qualifikation am Dienstag mit 59,50 Punkten Platz 23. Für den Einzug in den Endkampf der besten Zwölf in der Nacht zum Mittwoch (02.30 Uhr) hätte der einzige deutsche Teilnehmer 17,50 Punkte mehr gebraucht.

Bester Snowboarder in den beiden Qualifikationsläufen war der zweimalige Olympiasieger Shaun White. Der US-Superstar zeigte mit 98,50 von 100 möglichen Punkten einen fast perfekten Lauf.

Weltmeister Scotty James aus Australien kam mit 96,75 Punkten auf Rang zwei, Ayumu Hirano aus Japan (95,25) wurde Dritter.

Sotschi-Olympiasieger Iouri Podladtchikov musste seine Teilnahme wegen der Folgen seines Sturzes bei den X-Games absagen.

+++ 5.01 Uhr: Usain Bolt gratuliert Sven Kramer und freut sich über dessen Pose +++

Der Sprint-König gratuliert dem Eis-König: Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat dem Niederländer Sven Kramer zu dessen Sieg über 5000 Meter im Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen beglückwünscht. "Herzlichen Glückwunsch @SvenKramer86 zu Deiner Goldmedaille! Ich fühle mich so geehrt, dass Du mit meiner Pose feierst. Ich werde Dir dafür ein Geschenk senden - wie versprochen", schrieb der Jamaikaner, der in seiner Karriere noch elf WM-Titel sammelte, via Twitter an den Superstar aus Holland.

Kramer hatte nach seinem Erfolg die typische Bolt-Pose kopiert. Mit seinem Sieg hat der Recke aus Heerenveen jetzt acht olympische Medaillen (4/2/2) auf seinem Konto und ist mit 28 Titeln auch Rekord-Weltmeister der Eisschnelllauf-Geschichte.

+++ 3.12 Uhr: Japaner wegen Dopings suspendiert +++

Der japanische Shorttrack-Läufer Kei Saito hat für den ersten Dopingfall bei den Olympischen Winterspielen 2018 gesorgt. Wie die Ad-Hoc-Kammer des Internationalen Sportschiedsgerichtshofes (CAS) am Dienstag in Pyeongchang mitteilte, wurde bei der Analyse einer Trainingskontrolle das Diuretikum Acetalozamid entdeckt. Der 22 Jahre alte Dritte der Junioren-WM 2013 wurde vorläufig für die Wettkämpfe in Pyeongchang suspendiert. Er verließ das olympische Dorf freiwillig. Über eine Sanktion will der CAS bis zum Ende der Winterspiele entscheiden.

Montag, 12. Februar

+++ 16.15 Uhr: Kompletter Medaillensatz für Team D zu Beginn der ersten Olympia-Woche +++

Mit einem kompletten Medaillensatz hat das deutsche Olympiateam die Führung im Medaillenspiegel behauptet. Gold durch Laura Dahlmeier in der Biathlon-Verfolgung der Frauen, Katharina Althaus' Silber im Skispringen der Frauen und die Bronzemedaille in der Biathlon-Verfolgung durch Benedikt Doll schraubten die Ausbeute von Team D auf zu diesem Zeitpunkt beachtliche sieben Medaillen. Und es gibt bereits durchaus Aussicht auf mehr: Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger führen zur Halbzeit des Rodelwettbewerbs der Frauen die Konkurrenz an. Die Entscheidung fällt am Dienstag.

+++ 15.48 Uhr: Skispringerin Katharina Althaus fliegt zu Silber +++

Nächstes Edelmetall für das deutsche Olympiateam: Im Skispringen der Frauen holte Katharina Althaus mit zwei überzeugenden Flügen über 106,5 und 106 Meter die Silbermedaille. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben. Bronze ging an die Japanerin Sara Takanashi. Titelverteidigerin Carina Vogt aus Schwäbisch Gmünd wurde Fünfte.

+++ 14.57 Uhr: Drittes Holland-Gold im dritten Eisschnelllauf-Rennen +++

Ireen Wüst hat im dritten Olympia-Rennen in Pyeongchang den dritten Sieg für die niederländischen Eisschnellläufer im Gangneung Oval perfekt gemacht. Die mit nunmehr fünf Olympiasiegen erfolgreichste Olympionikin der Oranjes setzte sich über 1500 Meter in 1:54,35 Minuten vor der Japanerin Miho Takagi und Teamgefährtin Marrit Leenstra durch.

Vor nur etwa 2000 Zuschauern in der gähnend leeren Halle war die Deutsche Gabriele Hirschbichler über ihren zwölften Platz in 1:58,24 Minuten enttäuscht. "Die Überraschung nach vorn hat nicht geklappt", sagte die 34 Jahre alte Inzellerin. Ihre Teamgefährtin Roxanne Dufter kam nach gerade überstandener Halsentzündung in 2:00,33 Minuten nur auf den 24. Platz.

+++ 13.30 Uhr: Peiffer verpasst Gold in der Verfolgung - Doll holt Bronze +++

Biathlet Arnd Peiffer kann seinen Goldmedaillen-Triumph in der Verfolgung nicht wiederholen. Gegen Martin Fourcade hat niemand eine Chance. Benedikt Doll holt überraschend Bronze.

+++ 11.45 Uhr: Gold für Deutschland! Dahlmeier siegt auch in der Verfolgung +++

Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt. Zwei Tage nach ihrem Premieren-Gold im Sprint sicherte sich die 24-Jährige auch in der Verfolgung den Sieg und schrieb trotz eines Schießfehlers ein weiteres Stück Biathlon-Geschichte. Denn die Garmisch-Partenkirchnerin ist die erste Skijägerin überhaupt, die bei Olympia sowohl Sprint als auch Verfolgung gewinnen konnte. Zudem ist sie nach Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner erst die zweite deutsche Biathletin, die zweimal Einzel-Gold bei denselben Winterspielen holte.

29,4 Sekunden hinter der siebenmaligen Weltmeisterin Dahlmeier landete die Slowakin Anastasiya Kuzmina (4), Bronze ging an Anais Bescond (1) aus Frankreich.

Bisher erfolgreichster deutscher Skijäger bei einem Olympia-Event ist Michael Greis, der bei den Winterspielen 2006 in Turin dreimal Gold holte - im Einzel, Massenstart und der Staffel. Legende Ole Einar Björndalen aus Norwegen holte als bisher Einziger 2002 in Salt Lake City viermal Gold - in den damals nur drei Einzelrennen und der Staffel.

Dahlmeier dominierte das Rennen bei eisigen Temperaturen von zehn Grad unter Null zunächst von der Spitze weg. Mit 24 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Marte Olsbu war sie auf die Strecke gegangen, doch im zweiten Schießen leistete sich Deutschlands Sportlerin des Jahres den ersten Fehler. Das Polster auf die nahende Slowakin Anastasiya Kuzmina schmolz anschließend auf nur noch neun Sekunden, ehe die zweimalige Sprint-Olympiasiegerin vor dem dritten Schießen vorbeizog.

Doch Dahlmeier zeigte bei starkem Wind erneut ihre Nervenstärke und entschied das Rennen im dritten Schießen. Während die Bayerin fehlerfrei blieb, musste Kuzmina zweimal in die Strafrunde. Im letzten Stehendschießen blieb sie ebenfalls ohne Fehler.

+++ 11.15 Uhr: IOC-Chef Bach wird Nordkorea besuchen +++

IOC-Chef Thomas Bach wird nach den Olympischen Winterspielen in Südkorea nach Nordkorea reisen. Der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, Mark Adams, sagte am Olympia-Austragungsort Pyeongchang, Bach sei am 20. Januar von der nordkoreanischen Seite zu einem Besuch eingeladen worden. Dieser sei Teil der Übereinkunft zur Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen.

Ein Termin für den Besuch stehe noch nicht fest, sagte Adams. Bach hatte erklärt, die Winterspiele in Südkorea hätten die Tür für einen friedlichen Dialog zwischen den koreanischen Nachbarstaaten aufgestoßen und damit einen "Neubeginn auf der koreanischen Halbinsel" ermöglicht.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang bekannt gegeben. Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Nordkorea fordert die Weltgemeinschaft immer wieder mit Atomwaffen- und Raketentests heraus. Gegenseitige Kriegsdrohungen zwischen Nordkorea und den USA hatten in den vergangenen Monaten Furcht vor einem militärischen Konflikt in der Region ausgelöst.

+++ 06.05 Uhr: Windböe lässt TV-Kamera von Podest im Riesenslalom-Ziel stürzen +++

Der starke Wind hat im Zielraum der alpinen Riesenslalom-Strecke bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang für ein Schreckmoment gesorgt. Eine Böe erfasste eine TV-Kamera und ließ diese von einem knapp zehn Meter hohen Podest in die Tiefe stürzen. Bei dem Vorfall, der sich nach der Absage des Damen-Rennens ereignete, wurde niemand verletzt.

Ein Mitarbeiter des kanadischen TV-Sender "CBC" berichtete, dass die Kamera samt Stativ direkt neben ihm zu Boden gekracht sei. Der Riesentorlauf wurde auf Donnerstag (01.30/05.15 Uhr MEZ) verschoben.

+++ 05.50 Uhr: Auch Rebensburg muss warten: Olympia-Riesenslalom verschoben +++

Der olympische Damen-Riesenslalom mit Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg ist wegen starken Winds abgesagt und wie die Herren-Abfahrt auf Donnerstag verschoben worden.

Das gaben die Organisatoren der Winterspiele in Pyeongchang bekannt. "Ich wäre gern ein Rennen gefahren. Wichtig ist aber, dass die Bedingungen gut und fair sind für alle, und wenn das nicht der Fall, ist es definitiv die bessere Entscheidung, das Rennen abzusagen und zu vertagen", sagte Rebensburg.

Am Donnerstag kommt es nun zu zwei Rennen und einem engen Zeitplan: Um 01.30 Uhr MEZ (09.30 Uhr Ortszeit) ist der erste Durchgang des Riesenslaloms geplant, um 03.00 Uhr MEZ (11.00 Uhr Ortszeit) die Abfahrt und um 05.15 Uhr MEZ (13.15 Uhr Ortszeit) das Finale im Riesentorlauf.

Sonntag, 11. Februar

+++ 14.48 Uhr: Laffont gewinnt Buckelpisten-Gold - Gelungener Auftritt von Förster +++

Mit einem minimalen Vorsprung hat Ski-Freestylerin Perrine Laffont als erste Französin Olympia-Gold auf der Buckelpiste geholt. Die 19-Jährige verhinderte damit bei den Winterspielen von Pyeongchang einen erneuten Triumph von Sotschi-Siegerin Justine Dufour-Lapointe. Nur 0,09 Punkte lag Laffont im dritten und letzten Endlauf der Top Sechs vor der Kanadierin. Dritte wurde Julia Galischewa aus Kasachstan.

Als einzige Deutsche hatte Katharina Förster das erste Finale erreicht und scheiterte darin nach einem gelungenen Auftritt nur knapp. Erst Laffont als letzte Starterin verdrängte sie aus den Top 12, die im zweiten Final-Durchgang ran durften. Als 13. verfehlte die 29-jährige Förster aus Simmerberg um einen Rang das Weiterkommen.

+++ 14.37 Uhr: Rodler Ludwig holt Olympia-Bronze - Felix Loch verpasst Medaille +++

Rodler Felix Loch hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach einem schweren Fehler im letzten Lauf seine Gold-Chance vergeben. Der 28-jährige Berchtesgadener fiel am Sonntag nach vier Durchgängen noch von Platz eins auf fünf zurück. Von seinem Malheur profitierte Johannes Ludwig, der Bronze gewann. Olympiasieger wurde überraschend der Österreicher David Gleirscher vor dem Amerikaner Chris Mazdzer. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi hatte Loch noch triumphiert und war auch in Südkorea auf dem besten Weg zum Hattrick. Zudem hatte er vor vier Jahren im damals neu eingeführten Teamwettbewerb gewonnen.

+++ 13.46 Uhr: Förster scheidet knapp im ersten Buckelpisten-Finale aus +++

Ski-Freestylerin Katharina Förster ist bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im ersten Buckelpisten-Finale nur knapp gescheitert. Die 29-Jährige aus Simmerberg verfehlte als 13. nur um einen Rang das Weiterkommen. Erst die französische Mitfavoritin Perrine Laffont als letzte Starterin verdrängte die Deutsche aus den Top 12. Am Ende verpasste Förster den zweiten Final-Lauf um 0,9 Punkte. Aus dem zweiten Durchgang kommen die Top Sechs weiter, die dann um die Medaillen kämpfen

+++ 13.15 Uhr: Biathlet Peiffer gewinnt die Goldmedaille im Olympia-Sprint +++

Einen Tag nach Laura Dahlmeier hat auch Arnd Peiffer bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Biathlon-Sprint gewonnen. Der 30-jährige Niedersachse setzte sich in Pyeongchang mit null Fehlern vor dem Tschechen Michal Krcmar (0 Fehler) und Dominik Windisch (1) aus Italien durch. Peiffer feierte in Südkorea völlig überraschend den größten Erfolg seiner Karriere und krönte sich zum siebten deutschen Einzel-Olympiasieger bei den Skijägern. Zuvor hatte Sven Fischer 2006 in Turin im Sprint triumphiert.

Peiffers beste Saisonplatzierung war zuvor ein dritter Platz im Sprint von Antholz im Januar gewesen. Insgesamt hatten die deutschen Skijäger in diesem Winter zuvor noch keinen Sieg gefeiert. Der erste kam nun zum perfekten Zeitpunkt und Peiffer bescherte den Biathleten im zweiten Rennen das zweite Gold.

Völlig überraschend patzten die beiden Top-Favoriten Johannes Thingnes Bö (4 Fehler) aus Norwegen und Martin Fourcade (3) aus Frankreich und hatten im Kampf um die Medaillen keine Chance. Fourcade hatte zuvor in allen Saisonrennen auf dem Podest gestanden, Bö acht Siege gefeiert.

+++ 10.21 Uhr: Patrick Beckert verpasst Medaille über 5000 Meter +++

Patrick Beckert hat eine lange Durststrecke nicht beenden können und die erste Olympia-Medaille deutscher Eisschnellläufer nach 16 Jahren klar verfehlt. Der 27 Jahre alte Thüringer belegte über 5000 Meter in 6:17,91 Minuten nur den zehnten Platz, nachdem er vor vier Jahren schon Achter war. Die bislang letzte Olympia-Medaille deutscher Herren hatte der Dresdner Jens Boden 2002 mit Bronze in Salt Lake City geholt.

Den olympischen Hattrick vollzog hingegen der niederländische Superstar Sven Kramer, der die Strecke in 6:09,76 Minuten zum dritten Mal nach Vancouver 2010 und Sotschi 2014 für sich entschied und damit seinen insgesamt vierten Olympiasieg mit olympischem Rekord verbuchte. Silber ging vor über 7000 Zuschauern, darunter einige Hundert Oranje-Fans, an Weltrekordler Ted-Jan Bloemen aus Kanada, der sich im Fotofinish in 6:11,61 Minuten um zwei Tausendstel gegen den Norweger Sverre Lunde Pedersen durchsetzte. Moritz Geisreiter aus Inzell (6:18,34) belegte Platz zwölf.

"Es fehlte heute ein wenig die Frische, die Dynamik, das Tempo zu halten", meinte Beckert. "Aber es wäre unfair zu sagen, das war ein schlechtes Rennen." Im vorletzten Paar war Beckert auf Kramer getroffen und musste den schier übermächtigen Oranje-Läufer schon nach etwa 2200 Metern ziehen lassen und seinen Kampf allein gegen die Uhr bestreiten.

Samstag, 10. Februar

+++ 14.28 Uhr: Wellinger holt Gold im Skispringen +++

Skispringer Andreas Wellinger hat Gold von der Normalschanze gewonnen. Silber ging am Samstag bei schwierigen Bedingungen an Johann Andre Forfang aus Norwegen, den dritten Platz belegte dessen Teamkollege Robert Johansson.

+++ 14.28 Uhr: Rodel-Olympiasieger Loch zur Halbzeit auf Goldkurs +++

Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch liegt zur Halbzeit der olympischen Rennen in Pyeongchang klar auf Goldkurs. Vor den beiden abschließenden zwei Läufen an diesem Sonntag hat der 28-jährige Berchtesgadener 0,188 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken Österreicher David Gleirscher. Im zweiten Lauf fuhr Loch in 47,625 Sekunden Bahnrekord und unterbot damit die Bestmarke von Gleirscher aus dem ersten Lauf. Der Athlet aus Stubai hat im Weltcup bislang nie einen Podestplatz erreicht, überzeugte aber bereits mit guten Fahrleistungen im Training.

Olympia-Debütant Johannes Ludwig aus Oberhof fiel im zweiten Lauf von Rang drei auf acht zurück und hat knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand auf den drittplatzierten Russen Roman Repilow. Andi Langenhan aus Zella-Mehlis steigerte sich nach schwachem Auftakt, liegt aber als Zwölfter vorerst fern der Medaillenränge.

+++ 13.40 Uhr: Pechstein über 3000 Meter Neunte - Niederländischer Dreifach-Erfolg +++

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist zum Auftakt der olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerben wie erwartet an einer Medaille vorbei gelaufen. Über die 3000 Meter wurde die 45 Jahre alte Berlinerin in Gangneung Neunte. Der Wettbewerb war für Pechstein ohnehin als Aufwärmen für ihre 5000-Meter-Paradestrecke am Freitag gedacht. Olympiasiegerin wurde Carlijn Achtereekte aus den Niederlanden vor ihren Landsfrauen Ireen Wüst und Antoinette de Jong, die Silber und Bronze holten. Roxanne Dufter aus Inzell belegte nur den 23. und vorletzten Platz.

+++ 13.11 Uhr: Dahlmeier holt erstes Gold für Deutschland +++

Biathletin Laura Dahlmeier hat mit einer eindrucksvollen Vorstellung die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen setzte sich am Samstag im Sprint über 7,5 Kilometer souverän durch und sicherte sich ohne Schießfehler den ersten Olympiasieg ihrer Karriere.

Dahlmeier ist erst die zweite deutsche Sprint-Olympiasiegerin.

Zuletzt hatte Kati Wilhelm 2002 in Salt Lake City Gold geholt.

Einzel-Gold bei Olympischen Spielen schafften zuvor nur Antje Misersky (1992/Einzel), Andrea Henkel (2002/Einzel), Kati Wilhelm (2006/Verfolgung) und Magdalena Neuner (2010/Verfolgung und Massenstart).

Das Highlight des Winters begann für die Gesamtweltcupsiegerin perfekt. Am Schießstand agierte sie clever und reagierte bei eisigen Temperaturen von sieben Grad unter Null überlegt auf die ständig wechselnden Winde. Überfliegerin Dahlmeier war im Vorfeld als große Gold-Favoritin gehandelt worden, in ihrem insgesamt vierten Olympia-Einzelrennen zeigte sie ihre mit Abstand stärkste Leistung. Vor vier Jahren in Sotschi hatte Dahlmeier bei ihrem Debüt bei Winterspielen nichts mit den Medaillenrängen zu tun und belegte nur die Plätze 46 (Sprint), 30 (Verfolgung) und 13 (Einzel).

+++ 09.05 Uhr: Schwedin Charlotte Kalla gewinnt erste Goldmedaille in Pyeongchang+++

Die schwedische Langläuferin Charlotte Kalla hat die erste Goldmedaille der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gewonnen. Die 30-Jährige im Skiathlon über 2 x 7,5 Kilometer vor der Norwegerin Marit Björgen und der Finnin Krista Parmakoski. Für Kalla ist es der dritte Olympiasieg ihrer Karriere.

Beste Deutsche wurde Victoria Carl aus Zella-Mehlis auf dem 20. Platz, nachdem sie nach 3,75 Kilometern noch das Feld angeführt hatte. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) wurde 22., Stefanie Böhler (Ibach) belegte Platz 25. Nicole Fessel (Oberstdorf) musste dagegen kurz vor dem Start wegen Atemwegsproblemen passen.

Björgen, die in Pyeongchang zur Rekord-Olympionikin aufsteigen könnte, blieb dagegen die siebte Goldmedaille verwehrt. Trotzdem ist sie nun die erste Wintersportlerin mit elf Medaillen.

+++ Sehen Sie hier den - fast schon traditionellen - Hingucker der Eröffnungsfeier: +++

+++05.48 Uhr: Hoher Besuch: Steinmeier beim Olympia-Training des Eishockey-Teams +++

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei ihrem zweiten Training für das Olympia-Turnier überraschend Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommen. Das Staatsoberhaupt schaute in der Trainingshalle des Gangneung Hockey Centres vorbei, wo die DEB-Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm ab 10.00 Uhr Ortszeit auf dem Eis war. Steinmeier sprach mit Kapitän Marcel Goc, dessen Stellvertreter Christian Ehrhoff und bekam ein deutsches Auswahltrikot überreicht. Zudem gab es ein gemeinsames Foto mit der Mannschaft.

Sturms Team trifft nach acht Jahren Olympia-Abwesenheit am Donnerstag im ersten Vorrundenspiel auf Finnland, weitere Gegner sind zunächst Schweden und Norwegen.

Der Bundespräsident will am Samstag noch mit IOC-Präsident Thomas Bach zusammentreffen und das Deutsche Haus in Pyeongchang sowie den Damen-Sprint im Biathlon besuchen, bei dem Laura Dahlmeier zu den Medaillen-Anwärterinnen zählt. Am Freitagabend gehörte Steinmeier zu den Gästen der Eröffnungsfeier der ersten Olympischen Winterspiele in Südkorea.

+++ 05.05 Uhr: Mysteriöse Cyberattacke bei Eröffnungsfeier +++

Auf die Server der Olympia-Organisatoren ist während der Eröffnungsfeier der Winterspiele ein Hackerangriff verübt worden. Die Cyberattacke habe eine Störung im Hauptpressezentrum verursacht, teilte das Organisationskomitee POCOG mit. "Der Vorfall hat sich nicht auf die Sicherheit der Zuschauer und Athleten ausgewirkt", sagte OK-Sprecher Sung Baik You.

Die Organisatoren schalteten nach der Cyberattacke die Server ab, so dass die Website Pyeongchang 2018 von Freitagabend bis 08.00 Uhr Ortszeit (00.00 Uhr MEZ) am Samstag nicht zu erreichen war. Wegen der Sperrung der Internetseite konnten Besucher der Spiele in dieser Zeit ihre reservierten Eintrittskarten nicht ausdrucken. Die Hintergründe der Cyberattacke sind bislang unklar, Experten untersuchen die Ursache. Während der Eröffnungsfeier war zudem im Stadion zeitweise das drahtlose Netzwerk ausgefallen.

+++ 9. Februar: Durch Übersetzungsfehler erhält norwegisches Team 15.000 Eier +++

"Norwegisches Omelette" in Südkorea: Die norwegische Delegation bei den Olympischen Winterspielen hat versehentlich zu viele Eier bestellt - und könnte damit Unmengen des so bezeichneten Desserts herstellen. Anstatt 1500 Eier, wie von den Köchen der Delegation vorgesehen, brachte ein Lieferwagen 15.000 Eier, wie der Koch Stale Johansen der norwegischen Nachrichtenagentur NTB sagte. "Wir waren total überrascht, als sie die Eier brachten. Es hörte gar nicht mehr auf, das war unglaublich."

Grund für die Überraschungseier war wohl ein Übersetzungsfehler bei den südkoreanischen Zahlen. "Es stand eine Null zu viel auf der Bestellung", sagte Delegationsleiter Tore Övrebö. Die Norweger konnten die überschüssigen Eier letztlich zurückgeben. Um die 15.000 Eier zu verbrauchen, hätte jedes der 121 Mitglieder der Delegation während der zweiwöchigen Spiele 124 Eier verzehren müssen - etwa acht Stück pro Tag. Als "Norwegisches Omelette" oder "Omelette Surprise" wird ein Dessert aus Biskuitteig und Eis bezeichnet.

+++ 9. Februar: Kim Jong Uns Schwester ist in Pyeongchang eingetroffen +++

Im Zuge seines plötzlichen Annäherungskurses an Südkorea hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine einflussreiche Schwester zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang entsandt. Eine Chartermaschine mit Kim Yo Jong und anderen Mitgliedern einer hochrangigen Delegation an Bord landete am Freitag auf dem Internationalen Flughafen Incheon. Zum ersten Mal reiste damit ein Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie in den Süden der koreanischen Halbinsel.

Die vom protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam angeführte Delegation wollte den ausführlichen Berichten südkoreanischer Medien zufolge an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Abend (Ortszeit) im Osten des Landes teilnehmen. Bei der Begrüßung durch Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon lächelte die 30-jährige Kim Yo Jong an der Seite des 90-jährigen Kim Yong Nam.

+++ 9. Februar: Deutsche Eiskunstläufer enttäuschen im Teamwettbewerb +++

Die WM-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot haben die deutsche Mannschaft im Teamwettbewerb der Eiskunstläufer auf den achten Platz gebracht. Die Wahl-Oberstdorfer leisteten sich in der Kurzkür zum Lindy Hop "That Man" einen Sturz beim dreifachen Wurf-Flip.

Zuvor hatte der deutsche Meister Paul Fentz sein Kurzprogramm verpatzt. Der 25 Jahre alte Berliner stürzte in der Gangneung Eisarena sowohl beim vierfachen Toeloop als auch beim dreifachen Axel. Die Gesamtführung übernahm Kanada vor den USA und Japan. Nur die fünf besten der zehn Mannschaften qualifizieren sich für das Finale und dürfen die Küren laufen.

+++ 8. Februar: Andreas Wellinger Erster in der Quali für Normalschanze +++

Andreas Wellinger hat einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier die Qualifikation für die erste Skisprung-Entscheidung bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gewonnen und damit die Medaillen-Ansprüche der deutschen Springer untermauert. Der Bayer sprang 103 Meter weit und verwies mit der Note 133,5 den polnischen Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch auf Rang zwei. Der Doppel-Olympiasieger von Sotschi kam auf 104 Meter und 131,7 Punkte. Dritter wurde dessen Landsmann Dawid Kubacki. Er sprang die Tagesbestweite von 104,5 Meter und erhielt 129,6 Punkte. Mit Wellinger qualifizierten sich auch Richard Freitag als Vierter, Markus Eisenbichler als Sechster und Karl Geiger als Siebter für den Wettbewerb am Samstag (13.35/MEZ).