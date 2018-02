Vom 9. bis 25. Februar 2018 finden im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele statt. Rund 3000 Athleten werden dann in 15 Sportarten um die Medaillen kämpfen. Fans dürfen sich auf insgesamt 102 Entscheidungen freuen - hierzulande allerdings mit einem Haken: Aufgrund der achtstündigen Zeitverschiebung zu Deutschland geht es meist am frühen Morgen oder gegen Mittag um Gold, Silber und Bronze. Wer also hoffte, Olympia 2018 abends entspannt von der heimischen Couch aus verfolgen zu können, wird diesmal enttäuscht.

Der stern hält Sie ab sofort über die aktuellsten News und Informationen rund um die Winterspiele auf dem Laufenden.

+++ Pyeongchang 2018: Hier geht's zum Medaillenspiegel +++

Donnerstag, 15. Februar

+++ 14.30 Uhr: Rodel-Team holt neuntes Gold für Deutschland +++

Die deutscher Rodler haben zum Abschluss ihrer Rennen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig und die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt wiederholten damit den Olympiasieg von Sotschi 2014, als der Wettbewerb seine Premiere feierte. Silber ging an Kanada, Bronze sicherte sich Österreich mit Einzel-Olympiasieger David Gleirscher.



Für die deutschen Rodler war es die sechste Medaille in Südkorea. Zuvor hatte Ludwig Bronze im Männer-Einzel geholt, bei den Frauen hatte es Gold für Geisenberger und Silber für Dajana Eitberger gegeben. Im Doppelsitzer hatten Wendl/Arlt gesiegt, Dritte wurden Toni Eggert/Sascha Benecken. Deutschland ist damit wie in Sotschi die erfolgreichste Rodel-Nation. Damals hatten die deutschen Kufen-Asse sogar alle vier Goldmedaillen gewonnen.

Durch ihren Triumph mit der Staffel in Pyeongchang stiegen die Berchtesgadener Geisenberger und Wendl/Arlt mit vier Goldmedaillen zu den erfolgreichsten Olympioniken in ihrer Sportart auf und lösten den dreimaligen Olympiasieger Georg Hackl ab.



Das deutsche Quartett ging als letzte der 13 Staffeln in die Bahn des Olympic Sliding Centre. Die Kanadier hatten die Bestzeit vorgelegt. Diese unterboten die Deutschen um 0,355 Sekunden. Österreich musste sich überraschend mit Platz drei begnügen.

+++ 14.07 Uhr: Kanadier Ted-Jan Bloemen durchbricht goldene Holland-Serie im Eisschnelllauf +++

Für Patrick Beckert hat sich der Traum von der ersten Olympia-Medaille nicht erfüllt. Der 27 Jahre alte Erfurter landete im 10.000-Meter-Rennen der Eisschnellläufer in 13:01,94 Minuten auf dem siebten Platz. Ted-Jan Bloemen aus Kanada durchbrach derweil die holländische Siegesserie nach fünfmal Gold. Der Weltrekordler gewann in olympischer Rekordzeit von 12:39,77 Minuten. Der Niederländer Sven Kramer konnte die letzte Lücke in seiner Medaillensammlung nicht schließen und wurde nur Sechster. Sotschi-Olympiasieger Jorrit Bergsma aus dem Oranje-Team (12:41,99) holte Silber vor dem Italiener Nicola Tumolero (12:54,32). Der Inzeller Moritz Geisreiter war mit seiner Zeit von 13:06,35 Minuten nicht zufrieden, er wurde Neunter.

+++ 13.51 Uhr: Johannes Thingnes Bö holt Gold im Biathlon-Einzelrennen +++

Die deutschen Biathleten sind bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im sechsten Rennen erstmals ohne Medaille geblieben. Im Einzel belegte Erik Lesser am Donnerstag mit einem Schießfehler den neunten Platz und hatte nach 20 Kilometern 1:27,3 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der sich sogar zwei Strafminuten leisten konnte. Silber ging an den Slowenen Jakov Fak, Bronze an den ebenfalls fehlerfreien Österreicher Dominik Landertinger. Der Thüringer Lesser hatte 2014 in Sotschi noch Olympia-Silber in diesem Wettbewerb gewonnen.

+++ 11.57 Uhr: Lauras Botschaft nach Bronze-Rennen an ihre Fans: "Bin überglücklich!"

Einfach unglaublich! Drittes Rennen, dritte Medaille! 🥇🥇🥉 Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen! Dankeeeee 😃🎉 #bettertobefAst #ihrseiddiebesten #wennslaftdannlafts Posted by Laura Dahlmeier on Donnerstag, 15. Februar 2018





+++ 10.35 Uhr: Laura Dahlmeier läuft zu Bronze im 15-Kilometer-Rennen +++

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat bei den Olympischen Winterspielen im dritten Rennen ihre dritte Medaille gewonnen. Die siebenmalige Weltmeisterin holte im Einzel Bronze und wird immer mehr zu einem der großen Stars von Pyeongchang. Nach ihrem Doppelsieg in Sprint und Verfolgung musste sich die 24-Jährige nach einem Schießfehler über 15 Kilometer nur der fehlerfreien schwedischen Überraschungs-Olympiasiegerin Hanna Öberg und Anastasiya Kuzmina (2 Fehler) aus der Slowakei geschlagen geben. Vierte wurde die starke Bayerin Franziska Preuß, der ohne Strafminute nur 18,5 Sekunden zu Rang drei fehlten. Dem deutschen Olympiateam war das eine besondere Würdigung wert:



Wer im ersten Auftritt hier in PyeongChang null Fehler schießt, damit sehr gute Vierte wird und das beste Olympia-Ergebnis der Karriere schafft, ist unser PyeongChamp des Tages. Klasse Auftritt, Franzi Preuß. #WirfuerD #TeamDeutschland #PyeongChang2018 pic.twitter.com/nyF6XY3r5M — Team Deutschland (@TeamD) February 15, 2018





Vorerst verpasste Dahlmeier damit das historische Gold-Triple, allerdings hat die Garmisch-Partenkirchnerin noch drei weitere Chancen auf Medaillen. Dreimal Gold bei einem Olympia-Event waren zuvor nur Michael Greis 2006 in Turin und der Weißrussin Darja Domratschewa vor vier Jahren in Sotschi gelungen. Nur Norwegens Legende Ole Einar Björndalen ist noch besser. 2002 in Salt Lake City gewann er in den damals nur drei Einzelrennen und der Staffel Gold.

Nach ihrem Sieg in der Verfolgung hatte die von der Kälte ausgelaugte Dahlmeier noch einen Fernseh-Auftritt abgesagt. Doch davon und auch von der windbedingten Verschiebung von Mittwoch auf Donnerstag ließ sich die Ausnahmekönnerin nicht abbringen. Vor den Augen ihrer Eltern Susi und Andreas Dahlmeier startete sie stark in der Loipe, verfehlte jedoch gleich beim ersten Schießen eine Scheibe, anschließend agierte die junge Bayerin nervenstark und vermied am Schießstand weitere Strafminuten.



Als einzige der Favoritinnen hatte Dahlmeier zuvor die letzte Startgruppe gewählt und ging erst mit Nummer 80 ins Rennen. Sie und die Techniker hatten auf schneller werdende Bedingungen auf der Strecke spekuliert. Zudem wusste sie so, was die Konkurrenz abgeliefert hatte und konnte reagieren. Dauerrivalinnen wie Darja Domratschewa (4 Fehler) waren da längst im Ziel.

Nach ihrer historischen Rekordjagd vor einem Jahr bei der WM in Hochfilzen mit fünfmal Gold und einmal Silber ist Dahlmeier auf dem besten Weg, weitere Rekorde aufzustellen. Bei Großereignissen gewann sie nun bereits in 14 Rennen in Serie eine Medaille. Das ist bislang unerreicht.

+++ 9.29 Uhr: Enttäuschte Viktoria Rebensburg: "Leben geht weiter" +++

Nach der Hundertstel-Enttäuschung fand Viktoria Rebensburg nur langsam ihr Lächeln wieder und freute sich auf einen tröstenden Abend mit ihren Eltern. Die hauchdünn verpatzte Medaillenchance durch die Gold-Favoritin tat dem deutschen Alpinteam bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang so richtig weh. Wegen eines Fehlers im ersten Lauf verpasste sie als Vierte nicht nur die dritte Olympia-Medaille in ihrer Spezialdisziplin, sondern auch das wahrscheinlichste Edelmetall für die dezimierte deutsche Mannschaft. "Das ist das Leben und meins wird trotzdem weitergehen", sagte Rebensburg, ehe sie aus dem Zielbereich trottete.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Am Ende entscheiden Nuancen wer am Ende ganz oben steht und eine Medaille mit nach... Posted by Viktoria Rebensburg on Donnerstag, 15. Februar 2018





+++ 8.31 Uhr: Abfahrtssieger Svindal über leere Ränge: "Pech für uns" +++

Aksel Lund Svindal hat nach seinem Olympiasieg in der Abfahrt die leeren Tribünen bei den Skirennen in Pyeongchang bedauert, zugleich aber auch Verständnis gezeigt. "Es ist komisch: Das sind die Olympischen Spiele und es sind so wenige Zuschauer da. Das ist ein bisschen traurig", sagte der Norweger. "Wenn wir dieses Rennen in Österreich, der Schweiz, Italien, Norwegen oder Schweden gehabt hätten, es wären 50.000 Leute da gewesen. In den USA vermutlich auch", erklärte er. "Aber in diesen Ländern würde auch keiner Shorttrack anschauen. Hier ist es voll. Olympia ist größer als alpines Skifahren. Und wenn das hier einfach nicht die große Nummer ist, dann ist das Pech für uns." Offiziell meldeten die Veranstalter rund 2000 Zuschauer im Jeongseon Alpine Centre.

+++ 8.25 Uhr: Norwegerin Haga siegt über 10 Kilometer Freistil - Zwei Bronzemedaillen +++

Die Norwegerin Ranghild Haga hat überraschend das Freistil-Rennen der Langläuferinnen über zehn Kilometer gewonnen. Es ist die erste Olympiamedaille für die 27-Jährige. Zweite wurde Charlotte Kalla aus Schweden, die vergangenen Samstag den Skiathlon gewonnen hatte, vor Margit Björgen aus Norwegen und Krista Pämäkoski aus Finnland, die zeitgleich auf den dritten Platz fuhren und beide eine Bronzemedaille bekommen. Björgen ist damit die erste Frau, die bei Winterspielen zwölf Medaillen gewinnen konnte. Die beste deutsche Fahrerin war Victoria Carl auf dem 19. Platz.

Fullscreen





+++ 7.40 Uhr: Fahnenträger Eric Frenzel jubelt über deutsche Medaillenflut +++

Es läuft richtig gut für Team D. Mit dem Goldmedaille von Aljona Savchenko und Bruno Massot hat die deutsche Olympiamannschaft schon die Anzahl der Olympiasiege von Sotschi 2014 erreicht. Fahnenträger Eric Frenzel ist über den starken Olympia-Beginn begeistert. "Wir freuen uns über die Medaillenflut, die wir haben", sagte der 29-jährige Oberwiesenthaler im Deutschen Haus von Pyeongchang. Mit seinem Olympiasieg in der Nordischen Kombination am Mittwoch hatte er zur üppigen deutschen Medaillenausbeute beigetragen. "Es ist sicherlich für alle Athleten beflügelend, wenn über die ganze Mannschaft verteilt so viele Medaillen erzielt werden", meinte Frenzel. "Das gibt einem selbst auch Aufschub", fügte er an. Deutschland führt mit derzeit acht Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen den Medaillenspiegel an - vor Norwegen, Niederlande und den USA mit je fünf Goldenen. Die Winterspiele laufen noch bis zum 25. Februar.

+++ 7.18 Uhr: Franzose Pierre Vaultier erneut Olympiasieger im Snowboard-Cross +++

Der Franzose Pierre Vaultier ist erneut Olympiasieger im Snowboardcross. Der Gold-Gewinner von Sotschi 2014 ließ am Donnerstag im Finale von Pyeongchang den Australier Jarryd Hughes und den Spanier Regino Hernandez hinter sich. Weltmeister Vaultier (30) war als Favorit in den Wettbewerb gegangen und fuhr im Endlauf einen sicheren Sieg ein. Dafür gab's Glückwünsche von prominenter Seite. Top-Biathlet Martin Fourcade ehrte Vaultier mit einem kurzen Tweet:







Die drei deutschen Starter Martin Nörl, Paul Berg und Konstantin Schad hatten das Finale verpasst.

Fullscreen





+++ 6.50 Uhr: Viktoria Rebensburg nur Vierte im Riesenslalom +++

Gold-Favoritin Viktoria Rebensburg hat bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang eine Medaille im Riesenslalom hauchdünn verpasst. Die beste deutsche Skirennfahrerin landete beim Sieg der Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Rang vier. Auf die drittplatzierte Federica Brignone aus Italien fehlten Rebensburg nur zwölf Hundertstelsekunden. Die 28-Jährige vergab die Chancen auf eine bessere Platzierung durch einen groben Fehler im ersten Lauf und konnte damit nach Gold 2010 und Bronze 2014 nun in ihrer Spezialdisziplin kein Edelmetall gewinnen. Shiffrin setzte sich vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen durch.

+++ 6.30 Uhr: Eishockey-Mannschaft startet mit Niederlage ins Turnier +++

Deutschlands Eishockey-Team hat in Pyeongchang ein glückloses Olympia-Comeback gegeben und das erste Vorrundenspiel deutlich mit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) gegen Finnland verloren. Münchens Brooks Macek (9. Minute) und Berlins Frank Hördler (42.) schossen die beiden deutschen Tore. Sami Lepisto (4.), Miko Pyorala (16.), Eeli Tolvanen (38.), Lasse Kukkonen (39.) und Joonas Kemppainen (53.) nutzten jedoch deutsche Fehler und Disziplinlosigkeiten mit gnadenloser Effizienz aus. Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich nicht für Sotschi 2014 qualifiziert hatte, war es der erste Auftritt bei Olympia seit acht Jahren.

+++ 5.35 Uhr: Savchenko/Massot schaffen Sensation: Doch noch Gold im Eiskunstlauf +++



Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Goldmedaille gewonnen. Im Paarlauf-Wettbewerb siegten die WM-Zweiten aus Oberstdorf am Donnerstag nach der Kür und sicherten sich damit den ersten deutschen Paarlauf-Olympiasieg seit 1952.





+++ 4.48 Uhr: Dreßen verpasst Medaille in der Abfahrt, Svindal siegt +++

Thomas Dreßen hat die erhoffte Medaille in der olympischen Abfahrt verpasst. Als Fünfter nach 30 Startern sorgte der Skirennfahrer aus Mittenwald am Donnerstag jedoch für das beste Winterspiele-Resultat eines deutschen Abfahrers seit 26 Jahren. Den Olympiasieg sicherte sich der Norweger Aksel Lund Svindal vor seinem Teamkollegen Kjetil Jansrud und dem Schweizer Favoriten Beat Feuz.

Mittwoch, 14. Februar

+++ 14.39 Uhr: Früherer Wada-Chef gegen Rehabilitierung der Russen bei Schlussfeier +++

Der Gründungspräsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), Richard Pound, hat sich dagegen ausgesprochen, dass die russischen Athleten bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele womöglich wieder mit ihrer Flagge und in ihrer Teamkleidung auftreten. "Persönlich kann ich das nicht akzeptieren", sagte der Kanadier im Interview des ZDF, "die Russen haben nichts eingeräumt, nichts anerkannt, sie haben sich aggressiv gezeigt und dauernd Beschwerde eingelegt gegen jede Entscheidung." Ihre Rehabilitierung zur Schlussfeier "wäre ein grober Fehler, das falsche Signal", sagte Pound, der auch IOC-Mitglied ist. DAS IOC hatte den russischen Athleten zuletzt in Aussicht gestellt, unter der Landesflagge an der Schlussfeier teilnehmen zu dürfen, so sie sich in Pyeongchang an alle ihnen gemachten Auflagen halten - vor allem das Verbot, die russische Flagge, die Hymne und jegliches NOK-Emblem zu nutzen.

Fullscreen





+++ 14.12 Uhr: Deutsche Rodel-Doppelsitzer feiern Gold und Bronze +++

Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Die Bayern setzten sich am Mittwoch nach zwei Läufen im Olympic Sliding Centre gegen die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler durch. Bronze holten die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken aus Suhl. Wendl und Arlt hatten bereits 2014 in Sotschi triumphiert. Sie sind das dritte Paar nach Hans Rinn/Norbert Hahn (1976/1980) und den Österreichern Andreas Linger/Wolfgang Linger (2006/2010), das zweimal nacheinander Olympiasieger im Doppelsitzer wurde.



Die deutschen Rodler haben in den bisherigen Wettbewerben in Pyeongchang nach Bronze für Johannes Ludwig, Gold für Natalie Geisenberger und Silber für Dajana Eitberger bereits fünf Medaillen geholt. Auch im Teamwettbewerb gelten die Deutschen als Favoriten. Wendl/Arlt hatten schon in Sotschi zur erfolgreichen Mannschaft gehört und können am Donnerstag ihre vierte Goldmedaille holen.







Der Erfolg von Wendl und Arlt kam etwas überraschend, galten doch die Thüringer Eggert und Benecken nach den Ergebnissen in dieser und der vorherigen Saison als die großen Favoriten. Das Paar aus Suhl gewann in dieser Zeit 19 von 25 Weltcup-Rennen, wurde Weltmeister 2017, Europameister und deutscher Meister 2018. Und auch in den beiden Trainingsläufen am Dienstag hatten Eggert und Benecken, der am Renntag seinen 28. Geburtstag feierte, jeweils Bestzeit gefahren. Wendl und Arlt waren im zweiten Durchgang gestürzt.



Doch als es ernst wurde, waren die beiden Berchtesgadener da. Im ersten Lauf fuhren sie Bestzeit und setzten sich mit einem Vorsprung von 0,071 Sekunden vor Penz und Fischler an die Spitze. Eggert und Benecken folgten mit einem Rückstand von 0,111 Sekunden auf ihre deutschen Rivalen auf dem Bronzerang. Im entscheidenden Durchgang reichte es trotz eines kleinen Fehlers kurz vor dem Ziel zum Sieg für Wendl und Arlt.





+++ 12.22 Uhr: Wieder Gold für Holland im Eisschnelllauf +++

Über 1000 Meter der Frauen hat sich die Erfolgsgeschichte der niederländischen Eisschnellläufer fortgesetzt. Diesmal war es Jorien ter Mors, die in einer Zeit von 1:13,56 zu Gold fuhr. Sie holte damit den fünften Olympiasieg für unser Nachbarland. Silber und Bronze gingen nach Japan - an Nao Kodaira und Miho Takagi. Die niederländische Eisschnelllauf-Ikone Ireen Wüst landete auf dem neunten Platz.

+++ 11.26 Uhr: Lindsey Vonn sucht Valentinstag-Date auf Twitter +++

Man sollte meinen, dass es für attraktive Skirennläuferin ein Leichtes sein sollte, eine Begleitung zum Valentinstag zu finden. Erst recht, wenn man Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin ist wie Lindsey Vonn aus den USA. Aber Pustekuchen, Vonn postete gerade auf Twitter eine Art Hilferuf. "Oh, es ist Valentinstag. Ich hab's fast verschwitzt, weil ich bei Olympia bin und außerdem Single. Gibt's jemand anderen da draußen, der allein ist und mein Valentinstag-Date sein möchte?"

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? 🤷🏼‍♀️ #worthashot — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 14, 2018

Klar, dass die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen. "Ich wage zu vermuten, dass das auf fruchtbaren Boden stößt", twitterte jemand. Ein anderer postete ein Foto, dass Vonn zeigt, wie sie jemandem einen Kuss gibt. Und Twitter-User John Randall wandelte sogar einen Poesiealbum-Vers um: "Roses are red. Medals are gold. I'd get down one knee, but I'm way to old."

Roses are red.

Medals are gold.

I'd get down on one knee,

but I'm way too old.



Happy valentines Miss V, and good luck. X — Jon Randall (@38jonnyboy) February 14, 2018

Wir wagen einfach mal zu behaupten, dass Vonn den Abend in Pyeongchang schon nicht allein verbringen wird.

Fullscreen





+++ 10.25 Uhr: Kombinierer Eric Frenzel holt sechstes Gold für Deutschland +++

Beim Wind-Chaos von Pyeongchang hat sich Eric Frenzel pünktlich zu den Olympischen Winterspielen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer verkorksten Saison stürmte der Sotschi-Olympiasieger zur Goldmedaille in der Nordischen Kombination und besserte seine beachtliche Erfolgsbilanz weiter auf. Frenzel siegte nach dem Springen von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Langlauf vor dem Japaner Akito Watabe und dem Österreicher Lukas Klapfer. Damit holte sich Deutschlands Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier seine insgesamt vierte Olympia-Medaille.



Die Entscheidung fiel auf dem letzten Kilometer, als Frenzel im Alpensia Nordic Park aus einer vierköpfigen Spitzengruppe attackierte und unwiderstehlich zu Gold fuhr. Nach einer Saison mit vielen Misserfolgen und Zweifeln hatte an eine Medaille des 29-Jährigen aus Oberwiesenthal kaum einer geglaubt. Nur einen Einzel-Weltcup hatte Frenzel in dieser Saison gewonnen. Viel zu wenig für den Erfolgsgaranten, der jeweils fünfmal Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde.

Doch in Pyeongchang war er wieder ganz der Alte. Schon beim Springen brachte er sich mit Platz fünf in eine hervorragende Ausgangsposition. Ausgerechnet das Springen, seinem großen Problembereich in dieser Saison. Fieberhaft hatte er in den letzten Wochen nach den Ursachen gesucht - und gefunden. Er fand sie in verklebten Muskelgruppen, die ihn in der Anfahrtshocke behinderten, und im Materialbereich. In Pyeongchang reichte es zu einem guten Satz auf 106,5 Meter, womit er nur 36 Sekunden Rückstand auf den besten Springer Franz-Josef Rehrl aus Österreich besaß.

Andere Medaillenanwärter hatten weniger Glück mit dem Wind. Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek etwa, der nach Platz elf im Springen vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe stand. Oder Teamkollege Fabian Rießle und der Norweger Jan Schmid, die bei wechselnden Winden überhaupt keine Chance hatten, in die Spitze zu springen. "Gefährlich war es nicht, aber es war halt Lotterie. Letztendlich hat der Wind entschieden, wer die Möglichkeit hat, eine Medaille zu gewinnen oder nicht", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Immerhin kam Frenzel durch und bescherte Weinbuch die 45. Medaille bei WM und Olympia.

Der Oberstdorfer Rydzek, der trotz einer Hypothek von 1:26 Minuten noch alles versucht hatte, lief auf einen guten fünften Platz. Rießle (Breitnau) wurde Siebter, Vinzenz Geiger (Oberstdorf) landete auf Rang neun.

+++ 9.15 Uhr: Aufenthalt der Cheerleader aus Nordkorea kostet Südkorea Millionen +++

Südkorea zahlt für den Besuch hunderter von Cheerleadern und Mitgliedern anderer Gruppen aus Nordkorea während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Es geht nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul um Kosten in Höhe von knapp 2,9 Milliarden Won (etwa 2,2 Millionen Euro). Das zuständige Gremium zur Förderung des bilateralen Austausches habe den Plänen zugestimmt, dass das Geld aus dem staatlichen Budget für die innerkoreanische Zusammenarbeit komme, teilte das Ministerium mit.



Nach langer Funkstille zwischen beiden Ländern hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu Beginn des Jahres zu erkennen gegeben, sich Südkorea wieder annähern zu wollen. Beide Länder hatten sich später auf die Entsendung von 22 nordkoreanischen Sportlern zu den Spielen geeinigt - eingeschlossen zwölf Eishockeyspielerinnen für eine gemeinsame Korea-Mannschaft.

Auch schickte die kommunistische Regierung in Nordkorea eine Jubelgruppe mit mehr als 200 Cheerleadern und Mitgliedern einer Marschkappelle sowie für das Rahmenprogramm der Spiele ein großes Orchester und Taekwondo-Kämpfer für einige Demonstrationsveranstaltungen. Die Kosten für die Teilnahme der nordkoreanischen Athleten übernimmt das Internationale Olympische Komitee.





+++ 8.57 Uhr: Olympiapark in Gangneung wegen Wind komplett geschlossen +++

Die starken Winde in der Olympia-Stadt Gangneung an der Ostküste Südkoreas machen nicht nur den Organisatoren der Winterspiele, sondern auch den örtlichen Behörden zu schaffen. "Alle Aktivitäten im Olympia-Park wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt", sagte eine Sprecherin des Organisationskomitees. Etwaige Wettbewerbe in den Eis-Arenen seien nicht betroffen.



Die Menschen, die sich im Freien im Olympia-Park für die Eis-Wettbewerbe aufhielten, wurden aufgerufen, sich in Gebäude zu begeben. Der Zugang zum Park für die Öffentlichkeit war vorerst nicht mehr möglich. Zeitweise wurden in der Küstenstadt Windgeschwindigkeiten von 8,7 Metern pro Sekunde gemessen. Die Behörden gaben per SMS Windalarm heraus.



Wegen Windschäden am Dach wurde nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap der zeltartige Olympia-Souvenirladen im Park vorübergehend geschlossen. Auch einige Zelte für die Medien wurden geschlossen.

+++ 8.34 Uhr: Zuviel Wind - Biathlon mit Laura Dahlmeier verlegt +++

Die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier muss auf ihren nächsten Einsatz warten. Wegen anhaltend starker Winde wurde das Einzelrennen der Biathlon-Damen abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Damit kommt es am sechsten Olympia-Tag zu einem Biathlon-Doppel. Um 9.15 Uhr MEZ kämpfen zunächst die Skijägerinnen um die Medaillen, die Männer gehen um 12.30 Uhr MEZ in die Loipe.





+++ 5.51 Uhr: Savchenko/Massot müssen um eine Medaille bangen +++

Eigentlich war es die Mission Gold, vor allem für Aljona Savchenko. Doch die größte deutsche Medaillenhoffnung im Eiskunstlauf ist bereits dahin. Tatsächlich müssen Savchenko und ihr Partner Bruno Massot sogar fürchten, Edelmetall komplett zu verpassen. In ihrer schmissigen Kurzkür zum Lindy Hop "That Man" fehlte Massot beim dreifachen Salchow eine Umdrehung. "Es war ein Fehler, da kann man nix machen", sagte die 34-jährige Savchenko. "Klar ist die Enttäuschung da. Aber wir versuchen in der Kür das Beste, vielleicht schreiben wir Geschichte." Die WM-Zweiten aus Oberstdorf liegen mit 76,59 Punkten auf dem vierten Platz. Die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China (82,39) führen vor der Kür am Donnerstag (02.30 Uhr MEZ) in der Gangneung Eisarena vor den russischen Europameistern Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow (81,68) und Meagan Duhamel/Eric Radford (Kanada/76,82). An den Rekord von 84,17 Punkten der russischen Olympiasieger Tatjana Wolossoschar/Maxim Trankow in Sotschi 2014 kam kein Paar heran.



Dienstag, 13. Februar

+++ 13.50 Uhr: Doppeltriumph für Deutschland: Rodlerinnen Geisenberger und Eitberger holen Gold und Silber +++

Natalie Geisenberger hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die dritte Rodel-Goldmedaille ihrer Karriere gewonnen und ist damit zur erfolgreichsten Olympionikin in ihrer Sportart aufgestiegen. Die 30-Jährige aus Miesbach setzte sich am Dienstag im Olympic Sliding Centre nach vier Läufen vor Dajana Eitberger aus Ilmenau durch. Tatjana Hüfner aus Blankenburg verpasste indes Bronze und rutschte im letzten Lauf noch hinter die Kanadierin Alex Gough auf Platz vier ab.

Geisenberger hatte in Sotschi 2014 sowohl im Einzel als auch die Premiere im Teamwettbewerb gewonnen. 2010 in Vancouver hatte sie Bronze geholt. Am Donnerstag hat sie mit der Mannschaft gute Chance auf eine weitere Goldmedaille. Die 27-jährige Eitberger holte bei ihrem Olympia-Debüt gleich eine Medaille.

Geisenberger war als Halbzeit-Führende in die beiden letzten Durchgänge gestartet. Als Zweite hatte Eitberger 0,120 Sekunden Rückstand. Hüfner rangierte nach den beiden Läufen am Montag als Vierte nur 0,016 Sekunden hinter der drittplatzierten Kanadierin Alex Gough.

Mit Laufbestzeit baute Geisenberger einen Tag später ihren Vorsprung vor dem Finale noch einmal aus. Hüfner verbesserte sich vom vierten auf den zweiten Platz vor der Kanadierin Alex Gough. Eitberger fiel vom zweiten auf den vierten Rang zurück. Im letzten Lauf genügte Geisenberger eine sichere Fahrt, um sich Gold zu sichern. Eitberger schaffte mit Laufbestzeit noch den Sprung auf den Silber-Rang.

Die gebürtige Sächsin Aileen Christina Frisch, die nach ihrer Einbürgerung für Südkorea fährt und von den deutschen Trainern Steffen Sartor und André Lange betreut wird, fuhr auf den achten Platz.

Der vierte Lauf wurde kurzzeitig unterbrochen, nachdem sich die Amerikanerin Emily Sweeney bei einem Sturz verletzt hatte und aus der Bahn geborgen werden musste. Dem ersten Anschein nach ging der Zwischenfall glimpflich aus. Vorsichtshalber wurde Sweeney in ein Krankenhaus gebracht.

Fullscreen

+++ 13.40 Uhr: Viertes Gold für Niederlande: Kjeld Nuis setzt Siegesserie fort +++

Doppel-Weltmeister Kjeld Nuis hat die Siegesserie der niederländischen Eisschnellläufer seinem Sieg über 1500 Meter fortgesetzt. Der 28-Jährige lief die Mittelstrecke in 1:44,01 Minuten und verbuchte damit im vierten Rennen den vierten Erfolg für Oranje. Silber ging an seinen Landsmann Patrick Roest (1:44,86). Begeistert gefeiert wurde der Südkoreaner Kim Min Seok, der sich in 1:44,93 Minuten die Bronzemedaille verdiente.

Deutsche Läufer waren nicht am Start. Der Erfurter Patrick Beckert, der den einzigen Startplatz für die Deutschen erkämpft hatte, konzentriert sich auf die Langstrecken, Joel Dufter aus Inzell auf seine Spezialdistanz über 1000 Meter.

+++ 13.18 Uhr: Rodlerin Emily Sweeney stürzt schwer +++

Die US-Rodlerin ist im 4. Lauf des Finales schwer gestürzt. Durch einen Fahrfehler verlor sie die Kontrolle über ihren Schlitten und knallte mit den Füßen voraus in die Bande. Erste TV-Bilder zeigen, dass die die Amerikanerin offenbar nach einer Behandlung wieder stehen konnte.

+++ 9.43 Uhr: Kombinierer Rydzek überzeugt im Training +++

Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek hat im letzten Sprungtraining der Nordischen Kombinierer vor dem ersten Olympia-Einzel eine überzeugende Leistung geboten. Der 26-Jährige sprang am Dienstag in Pyeongchang auf 104,5 Meter und musste sich damit nur Norwegens Superspringer Jarl Magnus Riiber, der auf 110 Meter flog, geschlagen geben. "Ich habe mich gut auf die Schanze eingestellt. Ich wollte einfach nur für das Gefühl die Stimmung im Training nochmal mitnehmen", sagte Rydzek, der als einziger DSV-Athlet die finale Einheit vor dem Wettbewerb an diesem Mittwoch (07.00/09.45 Uhr/MEZ) bestritt.

+++ 8.19 Uhr: Athletensprecherin freut sich über Reaktionen auf Nobelpreis-Vorstoß

Die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Angela Ruggiero aus den USA, hat nach eigenen Angaben viel positive Resonanz für die Idee bekommen, dem gemeinsamen koreanischen Eishockeyteam den Friedensnobelpreis zu verleihen. "Ich freue mich, dass die Idee so gut angekommen ist und dass der Dialog über das Thema jetzt in Gang gekommen ist", sagte die viermalige Eishockey-Weltmeisterin bei einer Pressekonferenz von IOC und lokalem Organisationskomitee.

+++ 7.45 Uhr: Thomas Dreßen in der Kombination Neunter +++

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat eine Medaille in der Kombination verpasst. Nach der Abfahrt lag er noch in Führung, aber gegen die Slalom-Spezialisten hatte der Abfahrer keine Chance und wurde in der Endabrechnung Neunter. Gold ging an den Österreicher Marcel Hirscher, Silber an den Franzosen Alexis Pinturault und Bronze an den Franzosen Victor Muffat-Jeandet. Mit der starken Abfahrt untermauerte Kitzbühel-Sieger Dreßen aber seine Stellung als Medaillenkandidat für dieSchussfahrt am Donnerstag.

+++ 7.18 Uhr: Höpfl scheitert in Halfpipe-Kombination - White mit Bestwert +++

Snowboarder Johannes Höpfl hat den Einzug in das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang deutlich verpasst. Der 22-Jährige aus Passau belegte in der Qualifikation am Dienstag mit 59,50 Punkten Platz 23. Für den Einzug in den Endkampf der besten Zwölf in der Nacht zum Mittwoch (02.30 Uhr) hätte der einzige deutsche Teilnehmer 17,50 Punkte mehr gebraucht.

Bester Snowboarder in den beiden Qualifikationsläufen war der zweimalige Olympiasieger Shaun White. Der US-Superstar zeigte mit 98,50 von 100 möglichen Punkten einen fast perfekten Lauf.

Weltmeister Scotty James aus Australien kam mit 96,75 Punkten auf Rang zwei, Ayumu Hirano aus Japan (95,25) wurde Dritter.

Sotschi-Olympiasieger Iouri Podladtchikov musste seine Teilnahme wegen der Folgen seines Sturzes bei den X-Games absagen.

+++ 5.01 Uhr: Usain Bolt gratuliert Sven Kramer und freut sich über dessen Pose +++

Der Sprint-König gratuliert dem Eis-König: Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat dem Niederländer Sven Kramer zu dessen Sieg über 5000 Meter im Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen beglückwünscht. "Herzlichen Glückwunsch @SvenKramer86 zu Deiner Goldmedaille! Ich fühle mich so geehrt, dass Du mit meiner Pose feierst. Ich werde Dir dafür ein Geschenk senden - wie versprochen", schrieb der Jamaikaner, der in seiner Karriere noch elf WM-Titel sammelte, via Twitter an den Superstar aus Holland.

Kramer hatte nach seinem Erfolg die typische Bolt-Pose kopiert. Mit seinem Sieg hat der Recke aus Heerenveen jetzt acht olympische Medaillen (4/2/2) auf seinem Konto und ist mit 28 Titeln auch Rekord-Weltmeister der Eisschnelllauf-Geschichte.

+++ 3.12 Uhr: Japaner wegen Dopings suspendiert +++

Der japanische Shorttrack-Läufer Kei Saito hat für den ersten Dopingfall bei den Olympischen Winterspielen 2018 gesorgt. Wie die Ad-Hoc-Kammer des Internationalen Sportschiedsgerichtshofes (CAS) am Dienstag in Pyeongchang mitteilte, wurde bei der Analyse einer Trainingskontrolle das Diuretikum Acetalozamid entdeckt. Der 22 Jahre alte Dritte der Junioren-WM 2013 wurde vorläufig für die Wettkämpfe in Pyeongchang suspendiert. Er verließ das olympische Dorf freiwillig. Über eine Sanktion will der CAS bis zum Ende der Winterspiele entscheiden.