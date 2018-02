Die Rennrodlerin Natalie Geisenberger hier rechts im Bild darf sich über die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang freuen. Und Silber ging an ihre Teamkollegin Dajana Eitberger. Damit ist der deutsche Doppelerfolg der Rennrodlerinnen bei der Winterolympiade 2018 perfekt. Bestzeiten inklusive Sektdusche am Dienstag im Deutschen Haus. Auf der Pressekonferenz zuvor schilderte die 30-jährige Olympiasiegerin Natalie Geisenberger aus München, die auch schon 2014 in Sotschi zweimal Gold holte, was ihr vor dem Rennen so durch den Kopf ging: "Und bei mir war es einfach mein Hauptziel, auch nicht auf die anderen zu schauen. Nur auf mich. Viermal sauber zu fahren. Und dann zu schauen, für was es gereicht hat. Dass es natürlich wieder für Gold reicht, ist schon geil." Überraschend gut lief es auch bei ihrer 27-jährigen Teamkollegin Dajana Eitberger. Die sich mit ihrem Alles-oder-Nichts-Ritt durch den Eiskanal des Alpensia Sliding Center einen beachtlichen zweiten Platz erkämpfte. Am Ende trennten die zwei Frauen nur 367 Tausendstelsekunden: "Ich war unglaublich schnell in der Bahn unterwegs. Das hab ich dann erst gesehen, als ich gestern noch mal die Zeiten studiert habe, zu was ich da in der Lage war: Tatsächlich auch noch mal Bestzeit dort zu fahren und der Konkurrenz oben am Start auch noch mal Druck zu machen. Das war meine Prämisse, die ich mir vom vierten Lauf gesetzt hatte. Ich wusste im Falle eines Falles ist das mein letzter Lauf für diese Saison. Und: alles oder nichts. Was anderes gab's da nicht. Wenn ich angreifen wollte, musste ich das in diesem Lauf tun. Ich hab mir damit selber eine kleine Hürde gesetzt. Ich habe die gut gemeistert trotz eines kleinen Fehlers. Und bin dort einfach cool und locker geblieben. Und hab das Ding quasi für mich nach Hause gefahren." Dritte auf dem Podium war die Kanadierin Alex Gough. Und anders als bei den Männern dominieren bei Olympischen Spielen die deutschen Frauen. Seit 1998 gewannen sie 14 von 18 möglichen Medaillen.