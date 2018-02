Welche Nation ist bei den Olympischen Spielen am erfolgreichsten? Diese Frage wird auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in der Regel mit einem Blick auf das errungene Edelmetall beantwortet. Es gilt: Je mehr Medaillen ein Land gewinnt, desto erfolgreicher ist es. Allerdings wird bei dieser Sichtweise die Einwohnerzahl der teilnehmenden Länder außer Acht gelassen. Nicht umsonst tummeln sich bei den Olympischen Sommer- wie auch Winterspielen regelmäßig eher die großen Länder im oberen Teil des Medaillenspiegels.

Medaillen im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Wir haben ein alternatives Ranking erstellt, in dem die Zahl der gewonnenen Medaillen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl eines Landes gestellt wird. Es gilt, je weniger Einwohner auf eine errungene Medaille kommen, desto höher wird der Erfolg bewertet. So rücken auch kleinere Länder im Gesamt-Ranking eher einmal ein paar Plätze nach oben. Alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen werden dabei gleich gewichtet, Gold wiegt also in unserem Ranking nicht schwerer als Bronze.

Der alternative Medaillenspiegel wird regelmäßig, aber nicht in Echtzeit aktualisiert. Der Stand entspricht der oben angegebenen Zeit. Die Tabelle ist durchsuchbar. Als Quelle für die Einwohnerzahlen und Anregung diente das Projekt "Medals per Capita".

