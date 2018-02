Feierlaune bei den deutschen Olympia-Sportlern in Pyeongchang. Skispringer Andreas Wellinger freute sich über die am Samstag "erflogene" Goldmedaille. Schnell habe er gewusst, dass das ein guter Sprung war, so Wellinger während der Pressekonferenz zum Sieg. "Gestern der zweite Durchgang, habe ich direkt nach dem Absprung gemerkt, ich bin deutlich höher und weiß, es geht weit, war überzeugt es geht weit, genauso, dass ich da unten einen Telemark mach, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die ich mir die letzten Monate erarbeitet habe, dass ich eben auch im hohen, weiten Bereich gute Haltungsnoten kriegen kann." Stolze 113,5 Meter war der 22jährige Wellinger geflogen, was ihm 259,3 Punkte einbrachte, die Norweger Forfang und Johannsson verwies er auf Silber und Bronze. Ebenfalls am Samstag hatte bereits Biathletin Laura Dahlmeier Gold geholt. Sie gewann den Sprint über 7,5 Kilometer mit einem Vorsprung von 24,2 Sekunden. Gemeinsam mit Wellinger ließ sich die 24Jährige am Samstag im Deutschen Haus in Pyeongchang feiern.