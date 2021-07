Olympische Spiele in Tokio Olympia 2021 im Live-Stream und TV: Wo werden am Montag die Entscheidungen übertragen?

Wer zeigt die Wettkämpfe der Olympischen Spiele 2021 im TV oder als Live-Stream? Die Sender ARD, ZDF und Eurosport teilen sich die Rechte an Olympia in Tokio. Hier eine Übersicht, wo welche Entscheidungen zu sehen sind.

Nach der Absage im vergangenen Jahr startete am vergangenen Freitag das größte Sportereignis der Welt, die Olympischen Spiele. In Japans Hauptstadt Tokio werden in 339 Wettbewerben aus 33 Sportarten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Auch das deutsche Team geht mit zahlreichen Medaillenhoffnungen an den Start. Die Berichterstattung ist auch in diesem Jahr sehr umfangreich. Gleich vier verschiedene Anbieter übertragen die Wettkämpfe im Free-TV, Pay-TV und Live-Stream.

Eurosport und Dazn übertragen Olympia im Free-TV, Pay-TV und Stream

Die Übertragungsrechte hält der Discovery-Konzern mit seinem privaten Sportsender Eurosport. Hier sehen Sie die meisten der Turniere und Wettbewerbe. Im Free-TV übertragt der Sender "Eurosport1" die Spiele, welcher über Satellit, Kabel, IP-TV und DVB-T im deutschsprachigem Raum frei empfangbar ist.

Der Pay-TV Sender "Eurosport2" ergänzt das Programm und liefert exklusive Inhalte auch nach dem offiziellen Liveprogramm. Der Sender ist nicht frei empfangbar und muss über zusätzliche Senderpakete hinzugebucht werden. Zudem bietet Eurosport auch einen Live-Stream an, den kostenpflichtigen Eurosport Player. Ein Monats-Pass kostet 6,99 Euro, ein Jahrespass 49,99 Euro.

Dank einer Kooperation mit Eurosport können Sie die Olympischen Spiele in Tokio aber auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 im Eurosport-Player dauerhaft in seinem Programm. Das dafür benötigte Abo kostet 14,99 Euro pro Monat oder einmalig 149,99 Euro. Allerdings können Neukunden DAZN rechtzeitig zu den Spielen einen Monat kostenlos testen.

Olympia 2021 kostenlos bei den Öffentlich-Rechtlichen

Dank Sublizenzen sind in diesem Jahr auch wie gewohnt die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF an der Übertragung beteiligt. Diese sind zwar frei empfangbar, bieten allerdings kein so umfangreiches Angebot wie Eurosport.

Trotzdem bieten die beiden Sender tägliche Liveberichterstattung im Wechsel an. Lediglich zum Start am 23. und 24. Juli übertrug das ZDF zwei Mal in Folge. Die Berichterstattung beginnt in der Regel um kurz vor oder nach Mitternacht und endet jeden Tag um 17 Uhr.

Im Internet werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern täglich bis zu zehn Wettkämpfe im Live-Stream gezeigt. Die kostenlosen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind nicht nur über den PC, sondern auch über diverse Apps und Endgeräte erreichbar.

Der Spielplan im Überblick:

Samstag, 24. Juli

2.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 49 kg, Frauen

3.45 Uhr: Schießen, Luftgewehr 10 m, Frauen, Finale

4 Uhr: Radsport, Tokio - Oyama (234,00 km), Männer, Straße

8.30 Uhr: Schießen, Luftpistole 10 m, Männer, Finale

9.25 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Mixed, Duell um Platz 3

9.45 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Mixed, Finale

11.18 Uhr: Judo, 48 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 48 kg, Frauen, Finale – 60 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.09 Uhr: Judo, 60 kg, Männer, Finale

12.50 Uhr: Fechten, Degen Einzel, Frauen, Kampf um Platz 3

13.20 Uhr: Fechten, Säbel Einzel, Männer, Kampf um Platz 3

13.30 Uhr: Taekwondo, 49 kg, Kämpfe um Platz 3

13.45 Uhr: Taekwondo, 58 kg, Kämpfe um Platz 3

13.45 Uhr: Fechten, Degen Einzel, Frauen, Finale

14.15 Uhr: Fechten, Säbel Einzel, Männer, Finale

14.30 Uhr: Taekwondo, 49 kg, Finale

14.45 Uhr: Taekwondo, 58 kg, Finale

Sonntag, 25. Juli

3.30 Uhr: Schwimmen, 400 m Lagen, Männer, Finale

3.52 Uhr: Schwimmen, 400 m Freistil, Männer, Finale

4.12 Uhr: Schwimmen, 400 m Lagen, Frauen, Finale

4.15 Uhr: Schießen, Luftpistole 10 m, Frauen, Finale

4.45 Uhr: Schwimmen, 4 x 100 m Freistil, Frauen, Finale

4.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 61 kg, Männer Zweikampf bis 67 kg

5.25 Uhr: Skateboard – Street, Männer, Finale

6 Uhr: Radsport, Tokio - Oyama (137,00 km), Frauen

8 Uhr: Wasserspringen – Synchronspringen 3 m

8.30 Uhr: Schießen, Luftgewehr 10 m, Männer, Finale

9.15 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Frauen, Duell um Platz 3

9.40 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Frauen

11.18 Uhr: Judo, 52 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 52 kg, Frauen, Finale – 66 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 – 66 kg, Männer

12.50 Uhr: Fechten, Florett Einzel, Frauen, Kampf um Platz 3

13.20 Uhr: Fechten, Degen Einzel, Männer, Kampf um Platz 3

13.30 Uhr: Taekwondo, 57 kg, Kämpfe um Platz 3

13.45 Uhr: Taekwondo, 68 kg, Kämpfe um Platz 3

14.15 Uhr: Fechten, Florett Einzel, Frauen, Finale Degen Einzel, Männer

14.30 Uhr: Taekwondo, 57 kg, Finale

14.45 Uhr: Taekwondo, 68 kg, Finale

Montag, 26. Juli

23.30 Uhr: Triathlon, (Start Sonntag) Männer

3.30 Uhr: Schwimmen, 100 m Schmetterling, Frauen, Finale

4.12 Uhr: Schwimmen, 100 m Brust, Männer, Finale

4.20 Uhr: Schwimmen, 400 m Freistil, Frauen, Finale

5.05 Uhr: Schwimmen, 4 x 100 m Freistil, Männer, Finale

5.30 Uhr: Skateboard, Street, Frauen, Finale

6.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 55 kg, Frauen

7.50 Uhr: Schießen, Skeet, Frauen, Duell um Platz 3 Skeet, Frauen, Finale

8 Uhr: Wasserspringen – Synchronspringen 10 m, Männer

8 Uhr: Radsport, Cross-Country, Männer

8.45 Uhr: Kanu/SlalomCanadier-Einer, Männer, Finale

8.50 Uhr: Schießen, Skeet, Männer, Duell um Platz 3 Skeet, Männer, Finale

9.15 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Männer, Duell um Platz 3

9.40 Uhr: Bogenschießen, Mannschaft, Männer, Finale

11.10 Uhr: Judo, 57 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 57 kg, Frauen, Finale – 73 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 – 73 kg, Männer, Finale

12 Uhr: Turnen, Mannschaft, Männer, Finale

12.50 Uhr: Fechten, Säbel Einzel, Frauen, Kampf um Platz 3

12 Uhr: Tischtennis, Doppel, Mixed, Spiel um Platz 3

13.15 Uhr: Fechten, Florett Einzel, Männer, Kampf um Platz 3

13.30 Uhr: Taekwondo, 67 kg, Kämpfe um Platz 3

13.45 Uhr: Taekwondo, 80 kg, Kämpfe um Platz 3

13.45 Uhr: Fechten, Säbel Einzel, Frauen, Finale

14 Uhr: Tischtennis, Doppel, Mixed, Finale

14.10 Uhr: Fechten, Florett Einzel, Männer, Finale

14.30 Uhr: Taekwondo, 67 kg, Finale

14.45 Uhr: Taekwondo, 80 kg, Finale

Dienstag, 27. Juli

23.30 Uhr: Triathlon, (Start am Montag) Frauen

2.58 Uhr: Rudern, Doppelvierer, Männer, Finale

3.10 Uhr: Rudern, Doppelvierer, Frauen, Finale

3.43 Uhr: Schwimmen, 200 m Freistil, Männer, Finale

3.51 Uhr: Schwimmen, 100 m Rücken, Frauen, Finale

3.59 Uhr: Schwimmen, 100 m Rücken, Männer, Finale

4 Uhr: Schießen, Luftpistole 10 m Mixed, Finale

4.17 Uhr: Schwimmen, 100 m Brust, Frauen, Finale

4.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 59 kg, Frauen Zweikampf bis 64 kg, Frauen

6 Uhr: Softball, Spiel um Platz 3

8 Uhr: Wasserspringen – Synchronspringen 10 m, Frauen

8 Uhr: Radsport, Cross-Country, Frauen

8.15 Uhr: Schießen, Luftgewehr 10 m, Mixed, Finale

9 Uhr: Kanu/Slalom, Kajak-Einer, Frauen, Finale

10.30 Uhr: Pferdesport, Dressur, Mannschaft, Finale

11.18 Uhr: Judo, 63 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 63 kg, Frauen, Finale – 81 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 – 81 kg, Männer, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Degen Mannschaft, Frauen, Kampf um Platz 3

12.30 Uhr: Fechten, Degen Mannschaft, Frauen, Finale

12.45 Uhr: Turnen, Mannschaft, Frauen, Finale

12 Uhr: Softball, Finale

13.30 Uhr: Taekwondo, 67 kg, Kämpfe um Platz 3 + 80 kg, Kämpfe um Platz 3

14.30 Uhr: Taekwondo, 67 kg, Finale

14.45 Uhr: Taekwondo, 80 kg, Finale

Mittwoch, 28. Juli

1 Uhr: Surfen, Frauen Shortboard, Duell um Platz 3

1.45 Uhr: Surfen, Männer Shortboard, Duell um Platz 3

2.18 Uhr: Rudern, Doppelzweier, Frauen, Finale

2.30 Uhr: Rudern, Doppelzweier, Männer, Finale

2.30 Uhr: Surfen, Frauen Shortboard, Finale

2.50 Uhr: Rudern, Vierer ohne St., Frauen, Finale

3.10 Uhr: Rudern, Vierer ohne St., Männer, Finale

3.15 Uhr: Surfen, Frauen Shortboard, Finale

3.41 Uhr: Schwimmen, 200 m Freistil, Frauen, Finale

3.49 Uhr: Schwimmen, 200 m Schmetterling, Männer, Finale

4.30 Uhr: Radsport, Oyama (22,10 km), Frauen, Einzelzeitfahren

4.45 Uhr: Schwimmen, 200 m Lagen, Frauen, Finale

4.54 Uhr: Schwimmen, 1500 m Freistil, Frauen, Finale

5.26 Uhr: Schwimmen, 4 x 200 m Freistil, Männer, Finale

6.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 73 kg, Männer

7 Uhr: Radsport, Oyama (44,20 km), Männer, Einzelzeitfahren

8 Uhr: Wasserspringen – Synchronspringen 3 m, Männer

10.30 Uhr: Pferdesport, Dressur, Einzel, Finale

10.30 Uhr: Rugby Männer, Spiel um Platz 3

11 Uhr: Rugby Männer, Finale

11.10 Uhr: Judo 70 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 70 kg, Frauen, Finale – 90 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 – 90 kg, Männer, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Säbel Mannschaft, Männer, Kampf um Platz 3

12.15 Uhr: Turnen, Mehrkampf, Männer, Finale

12.30 Uhr: Fechten, Säbel Mannschaft, Männer, Finale

13.45 Uhr: Basketball, 3x3 – Frauen, Spiel um Platz 3

14.55 Uhr: Basketball, 3x3 – Frauen, Finale

14.15 Uhr: Basketball, 3x3 – Männer Spiel um Platz 3

15.25 Uhr: Basketball, 3x3 – Männer Finale

Donnerstag, 29. Juli

2.18 Uhr: Rudern, Zweier ohne St., Männer, Finale

2.30 Uhr: Rudern, Zweier ohne St., Frauen, Finale

2.50 Uhr: Rudern, Lgw.-Doppelzweier, Männer, Finale

3.10 Uhr: Rudern, Lgw.-Doppelzweier, Frauen, Finale

3.30 Uhr: Schwimmen, 800 m Freistil, Männer, Finale

3.44 Uhr: Schwimmen, 200 m Brust, Männer, Finale

4.28 Uhr: Schwimmen, 200 m Schmetterling, Frauen, Finale

4.37 Uhr: Schwimmen, 100 m Freistil, Männer, Finale

5.31 Uhr: Schwimmen, 4 x 200 m Freistil, Frauen, Finale

7.30 Uhr: Schießen, Trap, Frauen, Duell um Platz 3 Trap, Frauen, Finale

8.30 Uhr: Schießen, Trap, Männer, Duell um Platz 3 Trap, Männer, Finale

8.45 Uhr: Kanu/Slalom, Canadier-Einer, Frauen, Finale

11.18 Uhr: Judo, 78 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 – 78 kg, Frauen, Finale - 100 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 – 100 kg, Männer, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Florett Mannschaft, Frauen, Kampf um Platz 3

12.50 Uhr: Turnen, Mehrkampf, Frauen, Finale

12.55 Uhr: Fechten, Florett Mannschaft, Frauen, Finale

12 Uhr: Tischtennis, Einzel, Frauen, Spiel um Platz 3

14 Uhr: Tischtennis, Einzel, Frauen, Finale

12.50 Uhr: Turnen, Mehrkampf, Frauen, Finale

Freitag, 30. Juli

2 Uhr: Badminton, Doppel, Mixed, Spiel um Platz 3

2.33 Uhr: Rudern, Einer, Frauen, Finale

2.45 Uhr: Rudern, Einer, Männer, Finale

3.05 Uhr: Rudern, Achter, Frauen, Finale

3.25 Uhr: Rudern, Achter, Männer, Finale

3.41 Uhr: Schwimmen, 200 m Brust, Frauen, Finale

3.50 Uhr: Schwimmen, 200 m Rücken, Männer, Finale

3.59 Uhr: Schwimmen, 100 m Freistil, Frauen, Finale

4.16 Uhr: Schwimmen, 200 m Lagen, Männer, Finale

4.40 Uhr: Radsport, BMX, Männer, Finale

4.48 Uhr: Radsport, BMX, Frauen, Finale

5 Uhr: Tennis, Doppel, Männer, Spiel um Platz 3 Doppel, Männer, Finale

7 Uhr: Schießen, Sportpistole 25 m, Frauen, Duell um Platz 3 Sportpistole 25 m, Frauen Finale

7.50 Uhr: Turnen, Trampolin, Einzel, Finale

8.30 Uhr: Badminton, Doppel, Mixed, Finale

9 Uhr: Kanu/Slalom, Kajak-Einer, Männer, Finale

9.30 Uhr: Bogenschießen, Einzel, Frauen, Duell um Platz 3

9.45 Uhr: Bogenschießen, Einzel, Frauen, Finale

11.18 Uhr: Judo, 78 kg, Frauen, Kämpfe um Platz 3 + 78 kg, Frauen, Finale + 100 kg, Männer, Kämpfe um Platz 3 + 100 kg, Männer, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Degen Mannschaft, Männer, Kampf um Platz 3

12.30 Uhr: Fechten, Degen Mannschaft, Männer, Finale

12 Uhr: Tischtennis, Einzel, Männer, Spiel um Platz 3

13.30 Uhr: Leichtathletik, 10.000 m, Männer

14 Uhr: Tischtennis, Einzel, Männer, Finale

Samstag, 31. Juli

3.00 Uhr: Triathlon, Mixed Staffel

3.30 Uhr: Schwimmen, 100 m Schmetterling, Männer, Finale

3.37 Uhr: Schwimmen, 200 m Rücken, Frauen, Finale

3.46 Uhr: Schwimmen, 800 m Freistil, Frauen, Finale

4.43 Uhr: Schwimmen, 4 x 100 m Lagen, Mixed, Finale

4.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 81 kg, Männer Zweikampf bis 96 kg, Männer

5 Uhr: Tennis, Doppel, Frauen, Spiel um Platz 3 Einzel, Frauen, Spiel um Platz 3 Einzel, Frauen, Finale Einzel, Männer, Spiel um Platz 3 Doppel, Mixed, Spiel um Platz 3

6.30 Uhr: Schießen, Trap Mannschaft, Mixed, Finale

7.30 Uhr: Segeln, RS:X, Frauen, Medal Race

7.50 Uhr: Turnen, Trampolin, Einzel, Männer, Finale

8.30 Uhr: Segeln, RS:X, Männer, Medal Race

9 Uhr: Schießen, KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m, Frauen, Finale

9.30 Uhr: Bogenschießen, Einzel, Männer, Duell um Platz 3

9.45 Uhr: Bogenschießen, Einzel, Männer, Finale Frauen

10 Uhr: Judo, Mannschaft, Mixed, Kämpfe um Platz 3

10.30 Uhr: Rugby, Spiel um Platz 3 Frauen

11 Uhr: Badminton, Doppel, Männer, Spiel um Platz 3 Doppel, Männer, Finale

11 Uhr: Rugby, Finale Frauen

11.30 Uhr: Judo, Mannschaft, Mixed, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Säbel Mannschaft, Frauen, Kampf um Platz 3

12.30 Uhr: Fechten, Säbel Mannschaft, Frauen, Finale

13.15 Uhr: Leichtathletik, Diskuswurf, Männer, Finale

14.35 Uhr: Leichtathletik, 4 x 400 m, Mixed, Finale

14.50 Uhr: Leichtathletik, 100 m, Frauen, Finale

Sonntag, 1. August

0.30 Uhr: Golf, Einzel, Männer, 4. Runde

3.10 Uhr: Radsport, Freestyle, Frauen, Finale

3.30 Uhr: Schwimmen, 50 m Freistil, Männer, Finale

3.35 Uhr: Leichtathletik, Kugelstoß, Frauen, Finale

3.37 Uhr: Schwimmen, 50 m Freistil, Frauen, Finale

3.44 Uhr: Schwimmen, 1500 m Freistil, Männer, Finale

4.15 Uhr: Schwimmen, 4 x 100 m Lagen, Frauen, Finale

4.20 Uhr: Radsport, Freestyle, Männer, Finale

4.36 Uhr: Schwimmen, 4 x 100 m Lagen, Männer, Finale

5 Uhr: Tennis, Doppel, Frauen, Finale Einzel, Männer, Finale Doppel, Mixed, Finale

6.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 76 kg, Frauen

7.30 Uhr: Segeln, Laser, Männer, Medal Race

8 Uhr: Wasserspringen – Kunstspringen 3 m, Frauen, Finale

8.30 Uhr: Segeln, Laser Radial, Frauen, Medal Race Turnen

10 Uhr: Turnen, Boden, Männer, Finale

10.55 Uhr: Turnen, Sprung, Finale

11.30 Uhr: Fechten, Florett Mannschaft, Männer, Kampf um Platz 3

11.44 Uhr: Turnen, Seitpferd, Männer, Finale

12.50 Uhr: Fechten, Florett Mannschaft, Männer, Finale

12.10 Uhr: Leichtathletik, Hochsprung, Männer, Finale

12.27 Uhr: Turnen, Stufenbarren, Finale

13.20 Uhr: Leichtathletik, Dreisprung, Frauen, Finale

13.30 Uhr: Badminton, Einzel, Frauen, Spiel um Platz 3 Einzel, Frauen, Finale

14.50 Uhr: Leichtathletik, 100 m, Männer, Finale

Montag, 2. August

3.20 Uhr: Leichtathletik, Weitsprung, Männer, Finale

4.50 Uhr: Leichtathletik, 100 m Hürden, Frauen, Finale

4.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf ab 87 kg, Frauen Zweikampf bis 87 kg, Frauen

6 Uhr: Badminton, Doppel, Frauen, Spiel um Platz 3 Doppel, Frauen, Finale

7.30 Uhr: Schießen, Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, Finale

7.30 Uhr: Segeln, 49er FX, Frauen, Medal Race

8.30 Uhr: Segeln, 49er, Männer, Medal Race

9.50 Uhr: Schießen, KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m, Männer, Finale

10 Uhr: Pferdesport, Vielseitigkeit, Einzel, Springreiten Vielseitigkeit, Mannschaft, Springreiten

10 Uhr: Turnen, Ringe, Männer, Finale

11 Uhr: Turnen, Boden, Finale

11 Uhr: Radsport/Bahn, Teamsprint, Frauen, Rennen um Platz 3 Teamsprint, Frauen, Finale

11.54 Uhr: Turnen, Sprung, Männer, Finale

12 Uhr: Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Finale

12.30 Uhr: Ringen, 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.50 Uhr: - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

12 Uhr: Badminton, Einzel, Männer, Spiel um Platz 3 Einzel, Männer, Finale

13.05 Uhr: Ringen, 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.30 Uhr: - 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

13.55 Uhr: Ringen, 76 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14.15 Uhr: Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Männer, Finale

14.20 Uhr: Ringen, 76 kg/Freistil, Frauen, Finale

14.40 Uhr: Leichtathletik, 5000 m, Frauen, Finale

Dienstag, 3. August

3.50 Uhr: Leichtathletik, Weitsprung, Frauen, Finale

4.37 Uhr: Kanu, Kajak-Einer, 200 m, Frauen, Finale

4.54 Uhr: Kanu, Canadier-Zweier, 1000 m, Männer, Finale

5.21 Uhr: Kanu, Kajak-Einer, 1000 m, Männer, Finale

5.47 Uhr: Kanu, Kajak-Zweier, 500 m, Frauen, Finale

5.20 Uhr: Leichtathletik, 400 m Hürden, Männer, Finale

6.05 Uhr: Boxen, Federgewicht, Frauen, Finale

6.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf bis 109 kg, Männer

7.30 Uhr: Segeln, Finn-Dinghy, Männer, Medal Race 0830: Nacra 17, Mixed, Medal Race

8 Uhr: Schwimmen, Wasserspringen – Kunstspringen 3 m, Männer, Finale

10.Uhr: Turnen, Barren, Männer, Finale

10.05 Uhr: Radsport, 4000 m Mannschaftsverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3 4000 m Mannschaftsverfolgung, Frauen, Finale

10.35 Uhr: Radsport, Teamsprint, Männer, Rennen um Platz 3 Teamsprint, Männer, Finale

10.53 Uhr: Turnen, Schwebebalken, Frauen, Finale

11.42 Uhr: Turnen, Reck, Männer, Finale

12.20 Uhr: Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer, Finale

12.30 Uhr: Ringen, 77 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.55 Uhr: Ringen, 77 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

13.05 Uhr: Ringen, 97 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.30 Uhr: Ringen, 97 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

13.35 Uhr: Leichtathletik, Hammerwurf, Frauen, Finale

13.55 Uhr: Ringen, 68 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14.20 Uhr: Ringen, 68 kg/Freistil, Frauen, Finale

14.25 Uhr: Leichtathletik, 800 m, Frauen, Finale

14.50 Uhr: Leichtathletik, 200 m, Frauen, Finale

Mittwoch, 4. August

23.30 Uhr: Schwimmen, (Start am Dienstag) Freiwasser - 10 km, Frauen

2 Uhr: Leichtathletik, 400 m Hürden, Frauen, Finale

5.30 Uhr: Skateboard, Park, Frauen, Finale

6.50 Uhr: Gewichtheben, Zweikampf ab 109 kg, Männer

7.30 Uhr: Segeln, 470er, Männer, Medal Race

8.30 Uhr: Segeln, 470er, Frauen, Medal Race

8.35 Uhr: Boxen, Halbschwergewicht, Männer, Finale

12.30 Uhr: Schwimmen, Synchron – Duett, Frauen, Finale

12.30 Uhr: Ringen, 67 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.55 Uhr: Ringen, 67 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale

12 Uhr: Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Frauen, Finale

13.05 Uhr: Ringen, 87 kg/griechisch-römisch, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.15 Uhr: Leichtathletik, Hammerwurf, Männer, Finale

13.30 Uhr: Ringen, 87 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale 1355: - 62 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14.05 Uhr: Leichtathletik, 800 m, Männer, Finale

14.20 Uhr: Ringen, 62 kg/Freistil, Frauen, Finale

14.55 Uhr: Leichtathletik, 200 m, Männer, Finale

10.45 Uhr: Radsport/Bahn, 4000 m Mannschaftsverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3 4000 m Mannschaftsverfolgung, Männer, Finale

12 Uhr: Pferdesport, Springen, Einzel, Finale

Donnerstag, 5. August

23.30 Uhr: Schwimmen, (Start am Mittwoch) Freiwasser – 10 km, Männer

3.30 Uhr: Hockey, Männer Spiel um Platz 3

4 Uhr: Tischtennis, Mannschaft, Frauen, Spiel um Platz 3

4. Uhr: Leichtathletik, Dreisprung, Männer, Finale

4.05 Uhr: Leichtathletik, Kugelstoß, Männer, Finale

4.27 Uhr: Kanu, Kajak-Einer, 200 m, Männer, Finale

4.43 Uhr: Kanu, Canadier-Einer, 200 m, Frauen, Finale

4.55 Uhr: Leichtathletik, 110 m Hürden, Männer, Finale

5.08 Uhr: Kanu, Kajak-Einer, 500 m, Frauen, Finale

5.30 Uhr: Skateboard, Park, Männer, Finale

5.34 Uhr: Kanu, Kajak-Zweier, 1000 m, Männer, Finale

8 Uhr: Schwimmen, Wasserspringen – Turmspringen 10 m, Frauen, Finale Frauen

8.35 Uhr: Boxen, Federgewicht, Männer, Finale

9.30 Uhr: Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer

10.30 Uhr: Klettern, Kombination, Männer, Finale

10.45 Uhr: Radsport, Keirin, Frauen, Finale

10.55 Uhr: Radsport, Omnium, Männer, Punkterennen

12 Uhr: Leichtathletik, Zehnkampf, Männer, 1500 Meter Siebenkampf, Frauen, 800 Meter

12 Uhr: Hockey, Männer Finale 12.20 Uhr: Leichtathletik, Stabhochsprung, Frauen, Finale

12.30 Uhr: Tischtennis, Mannschaft, Frauen, Finale

12.30 Uhr: Ringen, 57 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.30 Uhr: Karate, Kata, Finalrunde, Kämpfe um Platz 3

12.50 Uhr: Karate, Kata, Finalrunde, Finale

12.55 Uhr: Ringen, 57 kg/Freistil, Männer, Finale

12 Uhr: Fußball, Frauen Spiel um Platz 3

13.05 Uhr: Ringen, 86 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.30 Uhr: Ringen, 86 kg/Freistil, Männer, Finale

13.40 Uhr: Karate, 67 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

13.50 Uhr: Karate, 55 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

13.55 Uhr: Ringen, 57 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14 Uhr: Leichtathletik, 400 m, Männer, Finale

14.20 Uhr: Ringen, 57 kg/Freistil, Frauen, Finale

Freitag, 6. August

22.30 Uhr: Leichtathletik, (Do.) 50 km Gehen, Männer

3 Uhr: Beachvolleyball, Frauen Spiel um Platz 3

3.30 Uhr: Hockey, Frauen Spiel um Platz 3

4 Uhr: Tischtennis, Mannschaft, Männer, Spiel um Platz 3

4 Uhr: Fußball, Finale Männer

4.30 Uhr: Beachvolleyball, Frauen Finale

8.05 Uhr: Boxen, Schwergewicht, Männer, Finale

9.30 Uhr: Leichtathletik, 20 km Gehen, Frauen

10.15 Uhr: Radsport, Madison, Frauen

10.30 Uhr: Klettern, Kombination, Frauen, Finale

11 Uhr: Radsport, Sprint, Männer, Rennen um Platz 3 Sprint, Männer, Finale

12 Uhr: Hockey, Frauen Finale

12.30 Uhr: Tischtennis. Mannschaft, Männer, Finale

12.30 Uhr: Mod. Fünfkampf, Einzel, Frauen, Laser Run

12.30 Uhr: Ringen, 74 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.30 Uhr: Karate, Kata, Finalrunde, Kämpfe um Platz 3

12.50 Uhr: Karate, Kata, Finalrunde, Finale

12.55 Uhr: Ringen, 74 kg/Freistil, Männer, Finale

12 Uhr: Basketball, Männer Spiel um Platz 3

12 Uhr: Fußball, Spiel um Platz 3 Männer

12 Uhr: Leichtathletik, 4 x 100 m, Frauen, Finale

13.05 Uhr: Ringen, 125 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.30 Uhr: Ringen, 125 kg/Freistil, Männer, Finale

13.40 Uhr: Karate, 61 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

13.50 Uhr: Karate, 75 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

13.50 Uhr: Leichtathletik, Speerwurf, Frauen, Finale

13.55 Uhr: Ringen, 53 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14 Uhr: Leichtathletik, 5000 m, Männer, Finale

14.20 Uhr: Ringen, 53 kg/Freistil, Frauen, Finale

14.35 Uhr: Leichtathletik, 400 m, Frauen, Finale

14.50 Uhr: Leichtathletik, 1500 m, Frauen, Finale

15.50 Uhr: Leichtathletik, 4 x 100 m, Männer, Finale

Samstag, 7. August

0 Uhr: Leichtathletik, Marathon, Frauen

0.30 Uhr: Golf, Einzel, Frauen, 4. Runde

3 Uhr: Beachvolleyball, Männer Spiel um Platz 3

4.22 Uhr: Kanu, Canadier-Zweier, 500 m, Frauen, Finale

4.30 Uhr: Beachvolleyball, Männer Finale

4.30 Uhr: Basketball, Männer Finale

4.30 Uhr: Kanu, Canadier-Einer, 1000 m, Männer, Finale

5 Uhr: Kanu, Kajak-Vierer, 500 m, Frauen, Finale

5 Uhr: Baseball, Männer Spiel um Platz 3

5.19 Uhr: Kanu, Kajak-Vierer, 500 m, Männer, Finale

6.30 Uhr: Volleyball, Männer Spiel um Platz 3

6.40 Uhr: Wasserball, Frauen Finalrunde, Spiel um Platz 3

7 Uhr: Boxen, Fliegengewicht, Männer, Finale

7.15 Uhr: Boxen, Fliegengewicht, Frauen, Finale

7.45 Uhr: Boxen, Mittelgewicht, Männer, Finale

8 Uhr: Schwimmen, Wasserspringen, Turmspringen 10 m, Männer, Finale

8.15 Uhr: Boxen, Weltergewicht, Frauen, Finale

8.20 Uhr: Turnen, Rhythmische Sportgymnastik Einzel, Mehrkampf, Finale

9 Uhr: Basketball, Frauen Spiel um Platz 3

9.30 Uhr: Wasserball, Finalrunde, Finale

9.55 Uhr: Radsport, Bahn, Madison, Männer

10 Uhr: Handball, Männer Spiel um Platz 3

12 Uhr: Pferdesport, Springen, Mannschaft, Finale

12 Uhr: Baseball, Männer Finale

12.30 Uhr: Schwimmen, Synchron - Gruppe, Frauen

12.30 Uhr: Mod. Fünfkampf, Einzel, Männer, Laser Run

12.30 Uhr: Ringen, 65 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

12.35 Uhr: Leichtathletik, Hochsprung, Frauen, Finale

12.45 Uhr: Leichtathletik, 10.000 m, Frauen

12.45 Uhr: Karate, + 61 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

12.55 Uhr: Karate, + 75 kg/Kumite, Finalrunde, Finale

12.55 Uhr: Ringen, 65 kg/Freistil, Männer, Finale

12 Uhr: Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Finale

13.05 Uhr: Ringen, 97 kg/Freistil, Männer, Kämpfe um Platz 3

13.30 Uhr: Ringen, 97 kg/Freistil, Männer, Finale

13.30 Uhr: Fußball, Männer Finale

13.40 Uhr: Leichtathletik, 1500 m, Männer, Finale

13.55 Uhr: Ringen, 50 kg/Freistil, Frauen, Kämpfe um Platz 3

14 Uhr: Handball, Männer Finale

14.15 Uhr: Volleyball, Männer Finale

14.20 Uhr: Ringen, 50 kg/Freistil, Frauen, Finale

14.30 Uhr: Leichtathletik, 4 x 400 m, Frauen, Finale

14.50 Uhr: Leichtathletik, 4 x 400 m, Männer, Finale

Sonntag, 8. August