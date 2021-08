Sehen Sie im Video: Olympia-Stars zeigen auf Tiktok, was sie abseits der Wettkämpfe erlebt haben.













Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist dieses Mal vieles anders: Alles steht im Zeichen der Pandemie. Es gelten strenge Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Trotzdem wird den Athleten im Olympischen Dorf einiges geboten: Wie sie ihre Freizeit zwischen den Wettkämpfen verbringen, teilen einige vor allem auf Tiktok. Unter dem Hashtag #OlympicVillage zeigen sie, wie es hinter den Kulissen der Wettkämpfe aussieht.





Der spanische Kanufahrer David Llorente probiert sich durch die japanische Speisekarte und die amerikanische Rugby-Spielerin Ilona Maher (Mar) zeigt in Rekordgeschwindigkeit das komplizierte Abfallsystem in der „Olympic Dining Hall“, wo die Athleten essen.





Um im Dorf von A nach B zu kommen, stehen den Sportlern Fahrräder zur Verfügung – oder sie nehmen einfach einen selbstfahrenden Bus, wie diese beiden britischen Ruderinnen.





Praktisch im Sprinttempo führt Rugby-Spieler Cody Melphy seine Follower durchs Dorf. Der Amerikaner zeigt unter anderem das Fitnessstudio und das Entertainmentcenter, indem sich die Athleten mit Tischtennis, Videospielen v. oder dem Schauen der Wettkämpfe die Zeit vertreiben.





Im Plaza können die Olympioniken sich treffen, im Fan-Shop Andenken kaufen, Briefe verschicken oder sich kostenlos die Nägel oder Haare machen lassen.





Turmspringer Tom Daley verbrachte die Zeit zwischen seinen Wettkämpfen mit seinem Lieblingshobby Stricken. Seinen fertigen Cardigan will der Brite nun für wohltätige Zwecke versteigern.





Viel Zeit verbringen die Sportler aber auch in ihren Zimmern. Hier stehen die berühmt berüchtigten Pappbetten, die von einigen Sportlern bereits aufs Härteste getestet wurden. Zwei Wochen nach Beginn der Spiele sieht das Bett dieses australischen Turmspringers nicht mehr ganz so stabil aus. Zeit also, dass die Athleten mit ihren Medaillen wieder nach Hause zurückkehren.

