14 Jahr und Olympia. Die Berlinerin Lilly Stoephasius hat das geschafft, wovon viele andere ein Leben lang nur träumen: Sie hat sich als jüngste deutsche Sportlerin aller Zeiten für die Olympischen Spiele von Tokio qualifiziert. Sie selbst nimmt das Erreichen dieses Ziels ziemlich gelassen: "Also, ich freue mich sehr auf die Olympischen Spiele. Ich bin natürlich auch etwas nervös und möchte unbedingt wissen, wie es da ist. Aber ich erwarte auch nicht allzu viel von mir, weil mein Traum war, sozusagen immer mich da zu qualifizieren. Und ich habe immer gesagt: Okay, wenn ich mich qualifiziere, dann werde ich einfach da sein und Spaß haben. Natürlich werde ich auf jeden Fall mein Bestes geben und versuchen, so weit nach vorne zu kommen, wie es geht. Aber der Fokus liegt eigentlich auf Spaß." Immer an ihrer Seite: Oliver Stoephasius, Vater und Trainer. Antreten wird sie in der Disziplin Park. Dabei handelt es sich um eine Art Betonpool mit Hügeln und Rampen. Das Training in der Halfpipe, wie hier zu sehen, ist da durchaus nützlich. Und Skateboarden ist erstmals bei den Olympischen Spielen als Sportart am Start. "Ich denke einfach, dass es eine gute Chance ist fürs Skateboard fahren, sich sozusagen zu präsentieren und der Welt zu zeigen, was es für eine tolle Sportart ist." Lilly selbst will vor allem auch ein Vorbild sein für andere Mädchen. Zeigen, dass man Vieles erreichen kann, wenn man fest daran glaubt und sich richtig reinhängt. Die Olympischen Sommerspiele finden ab dem 23. Juli in Tokio statt. Und sie ist mit dabei: Lilly Stoephasius - Ein Name, der zwar schwer zu buchstabieren sein mag - Aber den man sich durchaus mal merken sollte.