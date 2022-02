Er hat das Ruder herumgerissen: Skispringer Karl Geiger gewinnt die Bronzemedaille! Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen ist die Freude umso größer.

Karl Geiger hat die Großschanze in China entschlüsselt: Im Einzel-Wettkampf der Skispringer fliegt der 29-Jährige auf einen hervorragenden dritten Platz. Marius Lindvik aus Norwegen gewinnt den Wettbewerb, Ryoyu Kobayashi aus Japan sichert sich die Silber-Medaille. Markus Eisenbichler knüpft ebenso wie Geiger an frühere Top-Ergebnisse an und landet auf dem fünften Platz. Die beiden weiteren deutschen Springer, Constantin Schmid und Pius Paschke, komplettieren das gute deutsche Ergebnis auf den Plätzen 13 und 29.

Der Medaillengewinn sei "für das ganze Team", erklärte Paschke nach dem Wettkampf im ZDF-Interview. Denn vor einer Woche im Mixed-Wettbewerb war die deutsche Mannschaft noch sehr enttäuscht und wütend. Aufgrund eines zu großen Anzugs war Star-Springerin Katharina Althaus, Silbermedaillengewinnerin im Damen-Einzelspringen, disqualifiziert worden.

Am kommenden Montag steht die Skispringer noch die Entscheidung mit der Mannschaft an. Bundestrainer Stefan Horngacher wird neben Geiger, Eisenbichler und Schmid wohl auf Stephan Leyhe setzen. Letzterer hatte sich für den Einzel-Wettkampf nicht qualifizieren können.

Mehr in Kürze auf stern.de.