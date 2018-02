Starke Sicherheitsvorkehrungen zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Südkoreanische Polizei und Militäreinheiten sicherten am Freitag das Gebiet rund um das Olympiastadion von Pyeongchang, in dem die Eröffnungszeremonie stattfindet. Dabei werden hochrangige Gäste erwartet, etwa Japans Premierminister Shinzo Abe, US-Vize-Präsident Mike Pence oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Höhepunkt der Eröffnung wird dabei wieder das Entzünden der Schale mit dem Olympischen Feuer sein. Zu den Fackelträgern der letzten Meter bis zum Stadion gehörte auch Thomas Bach. Es sei mittlerweile sein siebter Einsatz beim traditionellen Fackellauf, aber immer noch ein sehr besonderer und emotionaler Moment, so der IOC-Präsident. Für deutlich mehr öffentliches Aufsehen sorgte dieser Fackelträger: Action-Star Jackie Chan. Mit reichlich Security-Leuten an der Seite wurde der Fackellauf da zwischenzeitlich zum Fackelgang. Die Flamme war Ende Oktober in Griechenland entzündet worden. Solange das olympische Feuer brennt, sollen die Völker ihre Streitigkeiten ruhen lassen und gemeinsam sportliche Wettkämpfe bestreiten.