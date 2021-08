Triathlet Martin Schulz simulierte im beheizten Zelt bei 36 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit die Bedingungen in Tokio. Kugelstoßer Niko Kappel stand jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf, um sich an die Zeitumstellung bei den Paralympics zu gewöhnen. Radsportler Martin Schindler mietete sich zu Jahresbeginn privat für zehn Wochen eine Finca auf Mallorca, um zu trainieren. Der Behindertensport ist in der Spitze längst zum absoluten Hochleistungssport geworden.

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat ein "weltweites Aufrüsten" registriert. Vollprofitum, Materialschlachten und zahlreiche Spezialisten rund um die Sportler sind inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Die ehrgeizigen Goalballer haben bei den Paralympics in Tokio einen eigenen Psychologen und einen Videoanalysten mit dabei. Insgesamt kümmern sich acht Ärzte und 16 Physios um die 134 Athleten. "Am Anfang waren wir froh, wenn bei Weltmeisterschaften ein Physio dabei war. An einen Arzt war nicht zu denken", sagt Prothesen-Sprinter David Behre, der 2009 begann: "Heute haben wir einen Biomechaniker dabei."

Interesse an Paralympics wächst nur langsam

Während der Paralympics in Tokio werden also absolute Höchstleistungen vollbracht. Und obwohl die Spiele inzwischen längst im Fernsehen übertragen werden, wächst das öffentliche Interesse (noch) nicht im selben Maße wie die Professionalisierung des Para-Sports. Nur zehn Prozent der Deutschen wollen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov die Wettkämpfe im TV oder per Stream verfolgen, 21 Prozent wollen sich zumindest informieren. 60 Prozent gaben an, kein Interesse an den Paralympics zu haben.

Der stern präsentiert hier die erfolgreichsten deutschen Para-Olympioniken in Tokio; die Galerie der Medaillengewinner:innen. Insgesamt vertreten 133 Sportler:innen und drei Guides bei den Wettbewerben die deutschen Farben.