von Tobias Ott Sein Traum vom Fliegen brachte Fabian Hambüchen zum Turnen und gipfelte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in der Goldmedaille am Reck.– Interview: Tobias Ott

Verbrachten Sie als Kind mehr Zeit in der Turnhalle als im Klassenzimmer?

Wenn ich die Stunden zusammenrechne, traf man mich mehr in der Halle als in der Schule an. In den Ferien trainierte ich fast nur. Während der Schulzeit holte mich meine Mutter von der Schule ab, und nach dem Mittagessen, spätestens um 15 Uhr, brach ich zum Training auf.

Note eins im Fach Sport war gesetzt?

Nicht unbedingt, Turner sind katastrophale Schwimmer. Wegen meiner Muskulatur sank ich wie ein Stein. In der fünften Klasse vereinbarte ich mit dem Rektor, dass ich den Sportunterricht nicht mehr besuche, stattdessen eine weitere Trainingseinheit unterbringe.

Wieso entschieden Sie sich fürs Turnen?