Dennis Schröder mit dem WM-Pokal in Frankfurt/Main. Foto

Party in Frankfurt Toller Empfang für Basketballer-Weltmeister

Die Basketball-Weltmeister sind zurück in Deutschland und werden begeistert gefeiert. Der DOSB-Boss nimmt das Team schon wieder in die Pflicht.

Die deutschen Basketballer sind nach ihrem sensationellen WM-Gewinn begeistert in der Heimat empfangen worden. Rund 1000 Fans feierten das Team um Kapitän Dennis Schröder nach der Rückkehr von den Philippinen in Frankfurt am Main.

"Ich bin sehr stolz und sehr glücklich. Was ist das für eine Basketball-Mannschaft! Da kann man nur gratulieren. Insbesondere Dennis Schröder an der Spitze", sagte die auch für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser.

"Danke für euren Support", rief Anführer Schröder den Anhängern zu. "Ich hoffe, dass viele Kinder und Erwachsene jetzt anfangen, Basketball zu spielen", sagte der 29 Jahre alte Aufbauspieler der Toronto Raptors, der zum wertvollsten Spieler der Weltmeisterschaft gekürt worden war.

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, gratulierte den Basketball-Nationalspielern ebenfalls und nahm sie im Überschwang der Begeisterung in die Pflicht. "Wir haben ja bald Paris. Und da will ich euch wieder hier sehen", sagte Weikert mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef sagte begeistert: "Danke! Sportdeutschland kann wieder stolz auf den Sport in Deutschland sein."