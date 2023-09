Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Europameisterschaft ihren Titel im Grand Prix Special verteidigt. Die 37-Jährige aus dem bayrischen Tuntenhausen sicherte sich in Riesenbeck mit Dalera erneut Gold.

Einen Tag nach der EM-Silbermedaille mit der deutschen Mannschaft dominierte die Doppel-Olympiasiegerin die erste von zwei Einzelentscheidungen.

Auf Platz zwei kam die Dänin Nanna Skodborg Merrald mit Zepter. Dritte wurde die Britin Charlotte Dujardin mit Imhotep, die am Donnerstag Team-Gold gewonnen hatte. Am Sonntag gibt es in der Kür eine weitere Einzelentscheidung.