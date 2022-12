Der englische Fußball-Meister Manchester City hat im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidigung einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam gegen den FC Everton nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Zwar brachte der norwegische Nationalspieler Erling Haaland die Citizens in der 24. Spielminute in Führung, doch den Gästen gelang durch Demarai Gray (64.) noch der Ausgleich. Der 26-Jährige war mit dem ersten und einzigen Schuss seines Teams im ganzen Spiel erfolgreich und traf sehenswert von der Strafraumgrenze.

Manchester geht als Tabellenzweiter in das neue Fußballjahr, allerdings könnte Spitzenreiter FC Arsenal seinen Vorsprung von derzeit vier Punkten am Silvestertag noch vergrößern. Am Samstagabend treten die Londoner bei Brighton & Hove Albion an.