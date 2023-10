Der FC Liverpool gewinnt das Derby gegen den FC Everton in Überzahl mit 2:0. Mann des Spiels ist wieder einmal Mohamed Salah. Auch Man City siegt und übernimmt zumindest vorerst die Tabellenführung.

Der FC Liverpool hat das Derby gegen den FC Everton für sich entschieden und war am Samstag für kurze Zeit Spitzenreiter.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte nach mehr als einer Halbzeit in Überzahl ein 2:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen. Die Tore für die Reds erzielte Mohamed Salah in der 75. Minute per Handelfmeter und nach einem Konter in der Nachspielzeit (90.+7). Wenig später übernahm Meister Manchester City durch einen 2:1 (2:0)-Zittersieg gegen Brighton & Hove Albion die Tabellenführung.

Liverpool reißt Spiel an sich

Im Stadion Anfield wurde - wie vor allen Premier-League-Spielen an diesem Wochenende - zunächst der Opfer des Nahost-Krieges gedacht, die Spieler trugen aus diesem Anlass Trauerflor. Dann begannen beide Teams mit viel Schwung, bevor der FC Liverpool zunehmend die Kontrolle übernahm. In der 37. Minute schwächte sich Everton selbst. Ashley Young, der bereits nach 18 Minuten für sein hartes Einsteigen gegen Luis Diaz eine Gelbe Karte kassiert hatte, wurde nach einem erneuten Foul an Diaz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Liverpool tat sich trotz der Überzahl-Situation schwer, bis Michael Keane ein Handspiel unterlief und Salah den fälligen Strafstoß verwandelte. In der Schlussphase brachte ein Konter von Liverpool durch Darwin Núñez und Salah die Entscheidung. Damit feierte die Klopp-Elf nach zuvor zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg und überholte vorerst den bisherigen Tabellenführer Tottenham Hotspur.

Zwei frühe Tore für City

Meister Manchester City ging gegen Brighton früh durch Tore von Julian Alvarez (7.) und Erling Haaland (19.) in Führung und übernahm die Tabellenspitze. Den Anschlusstreffer für die Gäste um den deutschen Nationalspieler Pascal Groß schoss Ansu Fati, der bis zum Ende der Saison als Leihgabe des FC Barcelona für Brighton spielt. In der Nachspielzeit kassierte City-Verteidiger Manuel Akanji (90.+5) die Gelb-Rote Karte. Brighton konnte aus der Überzahlsituation jedoch kein Kapital mehr schlagen.

Der FC Arsenal könnte am späten Samstagnachmittag mit einem Sieg beim FC Chelsea in der Tabelle vorbeiziehen. Die Spurs spielen erst am Montagabend gegen den FC Fulham.