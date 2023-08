Jude Bellingham (r) traf beim Real-Sieg in Almeria doppelt. Foto

Beim Sieg von Real Madrid in Almería überragt Neuzugang Jude Bellingham. Im Anschluss sagt der Engländer etwas, was den Fans von Borussia Dortmund nicht unbedingt gefallen wird.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat seinen starken Auftritt für Real Madrid bei UD Almería auch mit einem kleinen Seitenhieb gegen den BVB kommentiert.

"Ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison", sagte der englische Fußball-Nationalspieler im Vereins-TV des spanischen Spitzenclubs nach dem 3:1. "Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu." Das Niveau bei Real sei "so hoch, und ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was mir meine Mitspieler sagen".

Bellingham (20) war in diesem Sommer für den Sockelbetrag von 103 Millionen Euro nach Spanien gewechselt, der BVB kann zudem Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages erhalten.

In Almería erzielte der Engländer die ersten beiden Treffer (19. Minute und 60.) für sein Team, das dritte Tor des Brasilianers Vinícius Júnior (73.) bereitete Bellingham vor. "Das Wichtigste ist, dass ich gut spiele und meinen Beitrag leiste", sagte Bellingham, der an der Seite des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger und des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos spielt. "Ich freue mich, ein Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen, aber ich muss an jedem Bereich meines Spiels arbeiten."

Bellinghams zweiten Treffer hatte Kroos sehenswert vorbereitet. Es war bereits seine 63. Torvorlage in der spanischen Top-Liga.