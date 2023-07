Liane Lippert hat die zweite Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Die 25 Jahre alte Friedrichshafenerin trotzte dem teils starken Regen und siegte im Sprintfinale vor der Belgierin Lotte Kopecky im Gelben Trikot und Silvia Persico aus Italien.

Liane Lippert hat die zweite Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Die 25 Jahre alte Friedrichshafenerin trotzte dem teils starken Regen und siegte im Sprintfinale vor der Belgierin Lotte Kopecky im Gelben Trikot und Silvia Persico aus Italien.

Die auf der ersten Etappe siegreiche Kopecky verteidigte auf den 151,7 Kilometern zwischen Clermont-Ferrand und Mauriac die Führung im Gesamtklassement, Lippert liegt mit 49 Sekunden Rückstand nun auf Platz zwei.

Überschattet wurde die Etappe von mehreren Stürzen. Während Vorjahressiegerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden das Rennen nach einem Sturz fortsetzen konnte, kam ihre Landsfrau Eva van Agt wenige Kilometer vor dem Ziel von der regennassen Straße ab und prallte in eine Leitplanke. Über ihren Gesundheitszustand wurde zunächst nichts bekannt.

Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt wurde am Sonntag in Clermont-Ferrand gestartet. Über acht Etappen führt die Tour durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau.