Titelverteidigerin Franziska Brauße hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow wieder das Finale in der Einerverfolgung auf der Bahn erreicht.

Die 24-Jährige fuhr in der Qualifikation über 3000 Meter in 3:20,101 Minuten die zweitschnellste Zeit und kämpft damit gegen Chloe Dygert um Gold. Die Weltrekordhalterin aus den USA war allerdings 2,388 Sekunden schneller als Brauße und geht damit als Favoritin in den Endlauf. Die Erfurterin Lisa Klein belegte in 3:25,728 den sechsten Platz.

Auf Medaillenkurs sind auch die deutschen Teamsprinterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich erreichten in 46,467 Sekunden die zweitschnellste Zeit in der Qualifikation hinter Großbritannien (46,072). In einer weiteren Runde werden nun unter den besten acht Mannschaften die Teams ermittelt, die in die Finalläufe einziehen.