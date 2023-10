von Phil Göbel Seit dem Umzug des SC Freiburg in sein neues Stadion gilt bei Spielen ein Rauchverbot auf den Sitzplätzen. Nun verschärft der Club die Durchsetzung des Nichtraucherschutzes. Fans, die sich nicht an das Verbot halten, sollen sogar des Stadions verwiesen werden.

Der SC Freiburg gilt in der Bundesliga als Phänomen. Seit Jahren schafft es der Club mit vergleichsweise geringen Mitteln, seinen Fans erfolgreichen und ansehnlichen Fußball zu bieten. Damit die Sicht auf das Spielfeld nicht getrübt wird und auch die Fans ein spannendes Spiel genießen können, die nicht dem Tabakgenuss zugeneigt sind, verfolgt man im Breisgau eines der strengsten Nichtrauchergesetze der Liga. Für diejenigen, die während des Spiels trotzdem nicht die Hände vom Glimmstängel lassen können oder wollen, könnte es bald ungemütlich werden.

Gelbe und Rote Karte fürs Rauchen: SC Freiburg will Rauchverbot im Stadion durchsetzen

Wie der SC Freiburg am Mittwoch mitteilte, wird ab dem Spiel gegen den VfL Bochum an diesem Wochenende eine neue Regelung eingeführt, die das Nichtrauchergesetz durchsetzen soll: Schon seit dem Umzug in das Europa-Park-Stadion im Oktober 2021 gilt bei den Heimspielen der Breisgauer ein Rauchverbot auf den Tribünen – ausgenommen in Blöcken mit Stehplätzen. Trotzdem griffen einige Fans in den vergangenen zwei Jahren wohl immer wieder zur Zigarette – zum Unmut vieler Fans auf den Plätzen rund um den Raucher.

Nun sollen Raucher, die erwischt werden, von Mitarbeitern des Vereins mit einer Gelben Karte abgemahnt werden. Ganz Fußball-like gilt sie als Verwarnung und als Hinweis auf die Hausregeln. Wer dennoch weiterqualmt und ein weiteres Mal ertappt wird, muss mit einer Gelb-Roten Karte und somit mit einem Verweis aus dem Stadion rechnen.

In einer Mitteilung schrieb der Verein als Begründung: "Insbesondere auf den Sitzplatztribünen gibt es kaum eine Möglichkeit, sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen. Bitte nehmt Rücksicht auf die Nichtraucher/innen, nutzt die für das Rauchen freigegebenen Bereiche im Stadion insbesondere im Umlauf – und handelt euch keine Karte ein."

Viele deutsche Fußballstadien gelten noch immer als El Dorado für begeisterte Raucher und Trinker. Lediglich bei sechs Bundesligisten ist der Tabakkonsum auf der Tribüne verboten. Alkohol wird in jedem der Arenen ausgeschenkt.

Ganz anders sieht dies etwa in England aus. Hier sind alle Stadien rauchfrei. Zwischen 1985 und 2022 durfte auch kein Bier ausgeschenkt werden. Das feuchte Vergnügen hat auf der Insel aber mittlerweile wieder Einzug gehalten.

