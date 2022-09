Die Formel 1 plant im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse 24 Rennen. Unter anderem soll es wieder nach Shanghai in China gehen, Las Vegas kehrt zurück und Wackelkandidat Monaco bleibt dabei.

Ein deutsches Rennen wird es wie erwartet nicht geben, wie aus dem Kalender hervorgeht, der am 20. September nach einem E-Voting durch die Mitglieder des Motorsport-Weltrates vom Internationalen Automobilverband (Fia) veröffentlicht wurde.

Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem wertete die Anzahl von 24 Rennen als "weiteren Beleg für das Wachstem und die Attraktivität" der Formel 1 weltweit. In diesem Jahr wird die WM in 22 Rennen entschieden. Geplant gewesen waren 23, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde der Grand Prix im ehemaligen Olympia-Ort Sotschi aber abgesagt. Dieser hätte am 25. September stattfinden sollen. Auch 2023 wird die Formel 1 nicht in Russland antreten.

Saisonauftakt bereits am 5. März

Gestartet wird wieder in Bahrain, der Saisonauftakt ist bereits für den 5. März geplant. Über Saudi-Arabien geht es nach Australien, dann nach China. Stressig wird aber auch der Europastart mit drei Rennen - Imola, Monte Carlo und Barcelona - an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Am Wochenende des Langstreckenklassikers in Le Mans (10. und 11. Juni) ist kein Formel-1-Rennen angesetzt. Die Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas und damit das dritte Rennen auf dem boomenden US-Markt im nächsten Jahr nach Miami und Austin ist für den 18. November vorgesehen. Eine Woche später geht in Abu Dhabi die Saison zu Ende.

Der Rennkalender im Überblick:

5. MärzGroßer Preis von Bahrain in Sakhir19. MärzGroßer Preis von Saudi-Arabien in Dschidda2. AprilGroßer Preis von Australien in Melbourne16. AprilGroßer Preis von China in Schanghai30. AprilGroßer Preis von Aserbaidschan in Baku 7. MaiGroßer Preis von Miami 21. MaiGroßer Preis der Emilia Romagna in Imola28. MaiGroßer Preis von Monaco in Monte Carlo4. JuniGroßer Preis von Spanien in Barcelona18. JuniGroßer Preis von Kanada in Montréal2. JuliGroßer Preis von Österreich in Spielberg9. JuliGroßer Preis von Großbritannien in Silverstone23. JuliGroßer Preis von Ungarn in Budapest30. JuliGroßer Preis von Belgien in Spa-Francorchamps27. AugustGroßer Preis der Niederlande in Zandvoort3. SeptemberGroßer Preis von Italien in Monza17. SeptemberGroßer Preis von Singapur 24. SeptemberGroßer Preis von Japan in Suzuka8. OktoberGroßer Preis von Katar in Doha22. OktoberGroßer Preis der USA in Austin29. OktoberGroßer Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt5. NovemberGroßer Preis von Brasilien in Sao Paulo18. NovemberGroßer Preis von Las Vegas26. NovemberGroßer Preis von Abu Dhabi