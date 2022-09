Ein letztes Mal die Legende sehen: Das Abschiedsmatch von Roger Federer in London geriet zu einer Huldigung für den Schweizer. Tennis ohne ihn? Eigentlich unvorstellbar. Von Klas Bellstedt, London

Als Tennis-Reporter kommt man viel rum auf der Welt. Da sind die vier großen Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York. Dazwischen finden bedeutsame Turniere zum Beispiel in Monte Carlo und Madrid statt. Vielleicht nimmt man am Ende der Saison noch die ATP-Finals in Turin mit. Und dann gibt es den Laver Cup, der in diesem Jahr in London ausgetragen wird. Bis zur Rücktritts-Bekanntgabe von Roger Federer vor gut einer Woche stand das Show-Turnier in der Londoner O2-Arena nicht unbedingt auf der Reporter-Reiseliste.