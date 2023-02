Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem dritten Pflichtspiel endlich sein erstes Tor für seinen neuen Club Al-Nassr erzielt. Der Treffer fiel per Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Ronaldo sicherte seinem Team damit einen wichtigen Punkt.

Christiano Ronaldo verwandelte am Freitag gegen Al-Fateh in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand und sicherte dem Titelanwärter noch einen Punkt. "Ich bin froh, mein erstes Tor in der saudischen Liga erzielt zu haben. Und über die großartige Leistung der gesamten Mannschaft, die ein wichtiges Unentschieden in einem sehr schwierigen Spiel erreicht hat", schrieb der 37 Jahre alte Portugiese auf Instagram.

Das Beste von 2022 Fußball Kleines Budget, große Liebe: Union Berlin gibt denen eine Heimat, die sonst keine haben

Zuvor lief es gar nicht rund für Ronaldo. Ein Treffer des Stürmers in der 24. Minute wurde wegen Abseits aberkannt, in der 35. Minute vergab er eine Großchance, ehe er kurz vor der Pause mit einem Linksschuss aus elf Metern nur die Latte traf.

Eigentlicher Elfmeter-Beauftragter Talisca überlasst Ronaldo den Ball

Doch dann traf Ronaldo doch noch per Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Pikant: Eigentlich hatte sich der standesgemäße Elfmeterschütze Talisca den Ball geschnappt, ihn dann aber dem neuen Kapitän überlassen. Talisca hatte das erste Tor für Al-Nassr erzielt. Ronaldo handelte sich kurz vor Schluss noch eine Gelbe Karte ein, nachdem er mit Gegenspieler Al-Daheem aneinandergeraten war.

Show-Duell in Riad Ronaldo vs. Messi: Der eine wird zur Zirkusattraktion, während der andere im Zenit seines Ruhms steht 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Vor dem Anpfiff im König Fahd Stadion begrüßen sich die beiden ewigen Rivalen freundlich am Mittelkreis. Schön sei es gewesen, alte Freunde zu treffen, schreibt Ronaldo später auf Instagram. Mehr

Ronaldo war im Winter zu Al-Nassr gewechselt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieb. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.