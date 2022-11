von Katharina Brenner-Meyer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben sich zu einer Partie zusammengetan. Allerdings geht es in diesem Fall nicht um Fußball, sondern um Schach. Und um Werbung für eine Luxusmarke. Weltmeister Magnus Carlsen hat das Ganze bereits kommentiert.

Die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar hat begonnen. Pünktlich zum Auftakt zeigen sich die beiden Fußballgrößen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gemeinsam auf einem Werbefoto – allerdings nicht mit einem Fußball, sondern in einem ganz anderen, wenn auch sportlichen Kontext. Sie sitzen vor einem Schachfeld. Nicht vor irgendeinem, sondern vor einem Schachfeld auf einem Koffer. Und sie gucken ernst. Messis Blick geht hochkonzentriert auf die Figuren, Ronaldos ebenfalls nach unten, aber eher ins Ungewisse.

Die Koffer auf dem Bild sind mit dem ikonischen Logo und Schachbrettmuster der Luxusmarke Louis Vuitton bedruckt. Aufgenommen wurde das Foto von einer Frau, die in ihrem Feld in der Liga von Ronaldo und Messi spielt: Annie Leibovitz.

Große Fotografin, große Fußballer, große Preise, große Worte: "Victory is a State of Mind", heißt es neben dem Foto, das Louis Vuitton, Messi und Ronaldo werbedienlich auf ihren Reichweitenstarken Social Media Kanälen geteilt haben. In "Sieg ist eine Geisteshaltung" lässt sich das in etwa übersetzen. Fast 70 Millionen Likes gab es dafür zusammengerechnet auf den drei Instagram-Accounts innerhalb nur eines Tages.

Schachweltmeister Carlsen mit selbstbewusster Ansage für Ronaldo und Messi

Auf das Foto aufmerksam geworden ist auch Schachweltmeister Magnus Carlsen. Er schreibt bei Twitter zu dem Foto: "Die zweitgrößte Rivalität unserer Zeit ahmt die größte nach."

Er muss wissen, wovon er da so selbstbewusst spöttelnd spricht. Wie die "FAZ" berichtet, handle es sich bei der Stellung auf dem Koffer-Schachfeld – das mehr Karos hat als ein eigentliches – um eine Partie zwischen Magnus Carlsen und Hikaru Nakamura, die diese 2017 in Stavanger spielten. Zwei Züge später hatte Nakamura demnach ein Remis reklamiert.

Wie es für Messi und Ronaldo bei ihrer Luxuspartie ausging, bleibt offen. Auch, ob bei der Entstehung dieses bis ins kleinste Detail durchdachten Bildes überhaupt jemals Schach gespielt wurde. Den Followern scheint's egal zu sein, die füllen die Kommentarspalten mit Lob und Herzen und vor Begeisterung brennenden Flammen. Und nicht wenige sehnen ein WM-Finale zwischen Portugal und Argentinien herbei, also zwischen Ronaldo und Messi.

