Was ist der Ischiasnerv?

Der Ischiasnerv ist ein Bündel aus Nervenwurzeln, die Signale vom Hirn zu den Beinen leiten und Empfindungen der Beine ans Rückenmark weitergeben. Werden diese Nervenwurzeln durch Druck oder aufgrund einer Entzündung gereizt, verursacht das Schmerzen im unteren Rückenbereich, die bis zu den Füssen ausstrahlen können. Schmerzen, die durch Reizung des Ischiasnerves hervorgerufen werden, bezeichnet man in der Medizin als Ischialgie.

Symptome der Ischialgie

Ischiasschmerzen können sich anfühlen wie ein elektrischer Schlag oder Ameisen, die im Bein kribbeln. Darüber hinaus können Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen auftreten.

Spürbar sind die Symptome vor allem auf der Rückseite des Ober- und Unterschenkels und im Bereich der Fußaußenseite bzw. Fußsohle. Ist der Ischiasnerv im Bereich des kleinen Beckens, Gesäß oder Oberschenkels geschädigt, so kommt es typischerweise zu Schmerzen in diesen Bereichen, die bis zur Kniekehle ausstrahlen können.

In der Regel ist nur eine Körperhälfte und nur ein Bein von den heftigen Schmerzen betroffen. Im Gegensatz zu einem Hexenschuss bleibt der Schmerz nicht auf den Rücken beschränkt, sondern strahlt in ein Bein aus.

Ischiasschmerzen behandeln: Übungen für den Ischias

Um die Schmerzen zu lindern, die der Ischiasschmerz verursacht, gibt es einige Techniken, die ausgeführt werden müssen, sobald die ersten Symptome auftreten.

lschias Übungen im Sitzen:

- Setze dich auf den Boden und strecke das linke Bein aus. Das rechte Knie ziehst du eng an die Brust. Position für 10 Sekunden halten, dann machst du dasselbe mit dem anderen Bein.

- Lege dich auf den Rücken und bewege deine angewinkelten Beine für 10 Sekunden auf und ab.

- Bleibe auf dem Rücken liegen, ein Bein bleibt ausgestreckt, das andere bringst du nahe an deine Brust. Halte die Position für 10 Sekunden, dann mache dasselbe mit dem anderen Bein.

- Setz dich auf den Boden, strecke deine Beine und versuche deine Füße mit den Händen zu berühren. Halte die Position 10 Sekunden lang.

Diese Übungen helfen die Ischiasschmerzen zu lindern, langfristig muss bei einer Ischialgie aber die zugrunde liegende Erkrankung behandelt werden. Wird nur der Schmerz gelindert, so kann sie nach einer gewissen Zeit wieder auftreten, da die Grunderkrankung nicht therapiert wurde. Deshalb sollte man nicht nur das Symptom der Ischialgie behandeln, sondern auch die Ursache bekämpfen.

Mögliche Ursachen der Ischiasschmerzen

Ischiasschmerzen entstehen durch Druck auf die Nervenwurzeln des Ischias, oder wenn diese entzündet sind. Häufig ist ein Bandscheibenvorfall für die ausstrahlenden Ischias-Beschwerden verantwortlich. Aber auch eine Fehlbelastung der Muskeln kann dazu führen, dass eine Entzündungsreaktion entsteht und die Muskeln anschwellen. Diese Schwellung drückt dann unter Umständen auf den Ischiasnerv.

Seltener sind Infektionskrankheiten wie Borreliose (Zeckenbiss) oder neurologische Erkrankung wie Multiple Sklerose Ursache einer Entzündungen der Nervenwurzeln.

