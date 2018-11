Im Fußball gehört die deutsche Nationalmannschaft mit bislang vier Titeln zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Im Rugby sieht das jedoch ganz anders aus. Die "Schwarzen Adler", wie sich das deutsche Rugby-Union-Team selbst nennt, waren noch nie bei einer WM im Fünfzehner-Rugby dabei. Das könnte sich nun aber erstmals ändern.

Die nächste Rugby-Union-WM findet im kommenden Jahr vom 20. September bis zum 2. November 2019 in Japan statt. Ein einziger Startplatz ist noch frei – und den könnte Deutschland erstmals erringen.

Das letzte Ticket spielen Deutschland, Hongkong, Kanada und Kenia nämlich derzeit beim interkontinentalen sogenannten Repechage-Turnier – sinngemäß so etwas wie die Hoffnungsrunde für Teams, die die direkte Quali knapp nicht geschafft haben – vom 11. bis zum 23. November in Marseille aus. Der Gewinner bekommt den letzten Startplatz 2019 in Japan. Schon bei dem Turnier ist Deutschland mit Glück dabei: Weil mehrere europäische Konkurrenten wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler mit Punktabzügen bestraft wurden, rückte das Team auf.

Den Auftakt gegen den vermeintlichen Favoriten Hongkong entschied die Fünfzehn des Deutschen Rugby-Verbands bereits mit 26:9 für sich. Die DRV-Auswahl überholte die Asiaten mit dem Sieg auch in der Weltrangliste, steht nun auf Platz 26. Fünf Plätze hinter Kanada, dem nächsten Gegner und Favoriten des Turniers.

Rugby WM 2019: Hier sehen Sie die Spiele im Livestream oder Free-TV

Die Spiele werden im Livestream bei ran.de übertragen, ProSieben Maxx überträgt die Partien im Free-TV. Das sind die Spiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft in Marseille:

11. November: Hongkong - Deutschland (Ergebnis: 9:26)

(Ergebnis: 9:26) 17. November: Kanada – Deutschland (ab 15:55 Uhr bei ProSieben Maxx, Livestream bei ran.de)

(ab 15:55 Uhr bei ProSieben Maxx, Livestream bei ran.de) 23. November: Kenia – Deutschland (ab 17:45 Uhr bei ProSieben Maxx, Livestream bei ran.de)





Sollte Deutschland das Ticket lösen, würde das DRV-Team in Japan in Gruppe B antreten und es dort mit dem Titelverteidiger zu tun bekommen, den legendären "All Blacks" aus Neuseeland. Das Team gehört bei jeder WM zu den absoluten Topfavoriten. Dasselbe gilt für den zweimaligen Titelträger und aktuellen Vizeweltmeister aus Südafrika - die "Springboks", wurden ebenfalls in Gruppe B gelost. Darüber hinaus würde es das deutsche Team mit Italien und Namibia zu tun bekommen.

Die "Schwarzen Adler": Diese Spieler sind dabei

Und mit diesem Kader will Deutschland in Marseille um das letzte Ticket nach Japan kämpfen und Geschichte schreiben:

Vom BSC Offenbach: Winston Cameron-Dow

Heidelberger RK: Jörn Schröder, Dash Barber, Sean Armstrong, Timo Vollenkemper

SC Frankfurt 1880: Michael Poppmeier, Marcel Henn, Raynor Parkinson, Samy Füchsel

SC Neuenheim: Oliver Paine

TSV Handschuhsheim: Jaco Otto, Nikolai Klewinghaus, Marcel Coetzee

TV Pforzheim: Carlos Soteras-Merz

Aberdeen Wanderers RFC (Schottland): Matthias Schösser

Bridgend Ravens RFC (Wales): Jamie Murphy

CA Lannemezan (Frankreich): Mathieu Ducau

CSM Bucharesti (Rumänien): Jarrid Els, Hagen Schulte

Houston Sabercats (USA): Ayron Schramm

Raiders Worthing RFC (England): Jonathon Dawe

RC Vannes (Frankreich): Tim Menzel, Chris Hilsenbeck

Rotherham Titans RC (England): Anthony Dickinson

SO Chambery (Frankreich): Sebastian Ferreira

Stade Aurilliacois CA (Frankreich): Julius Nostadt

Stade Dijonais (Frankreich): Harris Aounallah

Stade Nicois (Frankreich): Mika Tyumenev

Stade Rochelais (Frankreich): Eric Marks

Vereinslos: Kurt Haupt

Headcoach: Mike Ford





Quellen: Deutscher Rugby-Verband, Eigene Recherchen