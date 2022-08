Brittney Griner, WNBA-Star und zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin, steht in einem Käfig in einem Gerichtssaal vor einer Anhörung in Khimki. Die Schlussplädoyers im Fall von Brittney Griner wegen Cannabisbesitzes waren für den 04.08.2022 angesetzt.

© Evgenia Novozhenina/Pool Reuters/AP / DPA