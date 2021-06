Der WDR sieht in der verweigerten Akkreditierung für Robert Kempe eine "Einschränkung der Pressefreiheit" (Symbolbild)

Kurz vor dem Start des Turniers hatte Russland ARD-Journalist Robert Kempe die Akkreditierung verweigert. Kempe hatte zuvor kritisch über die WM 2018 berichtet. Nun bekam er doch eine Zulassung für den Spielort St. Petersburg.

Nach Kritik und Protesten kann der ARD-Journalist Robert Kempe nach Angaben des WDR nun doch auch aus Russland von der Fußball-Europameisterschaft berichten. Wie der Sender am Sonntag mitteilte, erhält Kempe eine komplette Akkreditierung für das Turnier, nachdem Russland diese zunächst abgelehnt hatte (der stern berichtete). Er erhalte auch Zugang zum russischen Spielort St. Petersburg. "Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, Öffentlichkeit herzustellen. Wir müssen als Medien wachsam sein und nachdrücklich benennen, wenn unsere Journalistinnen und Journalisten nicht frei berichten können", erklärte WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni.

Nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA hatte Kempes Akkreditierung bisher schon für die anderen zehn Spielorte der Europameisterschaft gegolten. Ehni hatte die Nichtzulassung für St. Petersburg als nicht akzeptablen Einschränkung der Pressefreiheit kritisiert und von Russland Aufklärung verlangt.

Kempe hatte kritisch über Russland berichtet

Vor drei Jahren war dem ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt das Visum für die Einreise zur Fußball-WM nach Russland verwehrt worden. Diese Entscheidung wurde – auch auf internationalen Druck – von Russland wieder zurückgenommen. Nach massiven Warnungen deutscher Sicherheitsbehörden sagte Seppelt die Reise aber ab. Seppelt hatte wesentlich zur Aufklärung des systematischen Sportbetrugs in Russland beigetragen und war deshalb dort angefeindet worden.

Auch Kempe hatte in den Vergangenheit in Dokumentationen die WM in Russland und das Wirken des Internationalen Olympischen Komitees kritisch beleuchtet. Er ist seit zehn Jahren für WDR und ARD tätig. "Robert Kempe ist ein exzellenter und unbescholtener Journalist", sagte die WDR-Chefredakteurin.

Sehen Sie im Video: Jede Zeit hat ihre Sammelkarten, vor allem bei Kindern beliebt sind die Fußballsticker aktueller Wettbewerbe. Doch alte Sammelalben und einzelne Karten können ein kleines Vermögen wert sein.