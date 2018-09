Martina Voss- Tecklenburg kann ihr Amt als Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft erst später antreten als erhofft.

Durch das enttäuschende 0:0 in Polen verpasste die 50 Jahre alte Trainerin mit der Schweiz die direkte Qualifikation für die WM in Frankreich im kommenden Sommer und muss nun in einer Playoff-Runde mit Belgien, Dänemark und Europameister Niederlande um das neunte und letzte europäische Ticket kämpfen. Erst danach kann Voss-Tecklenburg Interimscoach Horst Hrubesch ablösen. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest.

«Wir haben gewusst, dass dieses Szenario kommen könnte», sagte Hrubesch im Interview auf der DFB-Homepage am Mittwoch. Der 67-Jährige soll die deutschen Frauen nun noch in drei Test-Länderspielen im Oktober und November betreuen.

«Darauf war auch ich vorbereitet, obwohl wir natürlich alle gehofft hatten, dass es Martina mit der Schweiz auch direkt zur WM schafft. Natürlich werden wir in den nächsten Wochen auch Kontakt zu Martina haben, ohne sie allerdings zu viel zu belasten, weil die Playoffs noch schwierig genug werden.»

Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, finden die Playoff-Halbfinals mit Hin- und Rückspiel am 1. und 9. Oktober statt, die beiden Sieger ermitteln den letzten Europa-Teilnehmer am 5. und 13. November. Die Auslosung erfolgt an diesem Freitag (14.00 Uhr).

Neben Gastgeber Frankreich und dem DFB-Team, das sich mit dem 8:0 auf den Färöer am Dienstag als Gruppensieger direkt für die WM qualifiziert hatte, stehen Spanien, Italien, England, Norwegen, Schottland und Schweden als Teilnehmer der Endrunde vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 fest. Insgesamt sind 15 der 24 WM-Plätze vergeben: Asien wird durch Australien, China, Japan, Südkorea und Thailand vertreten. Aus Südamerika haben sich bisher Brasilien und Chile qualifiziert.