© Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Schwimm-EM in Rom

Schwimm-EM in Rom Freistilschwimmerin Gose holt Bronze über 200 Meter

Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom gewonnen.

Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom gewonnen.

Die Magdeburgerin schlug über 200 Meter Freistil als Dritte an und holte Bronze. Sie musste in 1:57,09 Minuten lediglich Marrit Steenbergen aus den Niederlanden und Freya Anderson aus Großbritannien den Vortritt lassen. Gose hatte bereits am Freitag über 800 Meter Freistil die Silbermedaille gewonnen.

"Ich hatte auf die Medaille gehofft, nicht damit gerechnet. Das gibt einen Schub an Selbstbewusstsein. In Europa vorne mitschwimmen zu können ist ein Anfang", sagte die 20-Jährige.