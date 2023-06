Airtags am Fahrrad montieren: Sechs Halterungen im Vergleich

Bike-Zubehör Airtags am Fahrrad montieren: Sechs Halterungen im Vergleich

Eine Airtag-Halterung für das Fahrrad sorgt dafür, dass Sie immer genau wissen, wo sich Ihr Bike befindet – selbst wenn es gestohlen wurde. Welche Modelle es gibt und worin sie sich unterscheiden, klärt der Vergleich.

Fahrraddiebstahl liegt im Trend: Laut Kriminalstatistik nahm der Diebstahl des Drahtesels 2022 um satte 14 Prozent zu. Demnach wurden insgesamt 266.000 Fahrraddiebstähle bei der Polizei gemeldet, die Dunkelziffer dürfte aber darüber liegen. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht, denn jedes Schloss kann geknackt werden. Die entscheidende Frage ist, wie lange ein Dieb dafür braucht.

Als zusätzlichen Schutz können Sie ihr Fahrrad mit einem Airtag sichern. Über die "Wo ist"-Funktion auf iPhone, iPad oder Mac zeigt der Bluetooth-Tracker genau an, wo sich Ihr Fahrrad befindet. Ist es geklaut worden, hilft das der Polizei, den Dieb zu stellen. Einzig die versteckte Montage des Airtags am Fahrrad ist kniffelig. Deshalb gibt es spezielle Airtag-Halterungen für das Bike.

Affiliate Link -18% Apple AirTag 4er Pack Jetzt shoppen 104,99 € 129,00 €

Airtag-Fahrrad: Das sollte eine Halterung bieten

Wobei das Verstecken vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Ein Dieb, der den Airtag am Fahrrad befestigt sieht und ihn nicht demontiert bekommt, dürfte sich gut überlegen, ob er das Fahrrad trotzdem klauen will. Entsprechend ist das wichtigste Kriterium der Airtag-Halterung, dass der Bluetooth-Tracker nicht ohne Weiteres entfernt werden kann. Auf Nummer sichergehen Sie natürlich, wenn Sie einen sichtbaren mit einem versteckten Airtag paaren. Der eine dient zur Abschreckung und der andere zum Wiederfinden. Die Knopfbatterie des Airtags hält übrigens maximal ein Jahr durch.

Airbell Klingel

Genug der Theorie, schauen wir uns die Halterungen einmal genauer an. Ein Modell ist die Klingel von Airbell. Sie sieht wie eine normale Klingel fürs Fahrrad aus, bietet aber die Möglichkeit, unter ihr einen Airtag zu verstecken. Dazu wird der Klingelhammer mit dem beigelegten Werkzeug abmontiert, wodurch sich die Glocke der Klingel durch eine Drehbewegung abnehmen lässt, um darunter den Airtag in ein Fach zu legen.

Um die Klingel abzumontieren, müssten Diebe sie entweder abschrauben oder den Mechanismus des Klingelhammers öffnen. Dafür braucht man entweder einen passenden Schraubenzieher oder einen flachen spitzen Gegenstand wie ein Messer für den Mechanismus des Klingelhammers. Bei einem Diebstahl im Affekt, ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass die Klingel übersehen oder nicht damit gerechnet wird, dass sich ein Airtag darin befindet.

Airtag Bike-Holder Halterung

Einen etwas anderen Weg beschreiten Sie mit dem Airtag-Bike-Holder. Dabei handelt es sich um eine kleine Halterung, die Sie am Rahmen des Fahrrads befestigen können und zwar genau an den Haltevorrichtungen, an denen Sie Oberrohrtaschen oder Getränkehalter montieren. Natürlich können Sie den Bike-Holder unter einen Getränkehalter montieren. Der Airtag ist blickdicht verschlossen, allerdings sehen potentielle Diebe schon, dass sich ein Fremdkörper unter dem Getränkehalter verbirgt. Entdeckt der Täter den Airtag-Halter, braucht er aber den entsprechenden Schraubschlüssel, um ihn zu entfernen. Und das kostet beim Diebstahl wertvolle Zeit.

Nicedack Airtag Bike Mount

Affiliate Link NICEDACK Airtag Fahrradhalterung, Universelle, für Apple Airtag Jetzt shoppen 19,99 €

Ein noch besseres Versteck bietet die Airtag-Halterung von Nicedack. Hierbei handelt es sich um eine Airtag-Halterung für die Gabel des Fahrrads. Leider passt sie nicht in jedes Bike. Gehört Ihr Drahtesel zu den kompatiblen, dürfen Sie sich freuen. Ein besseres und unauffälligeres Versteck als in der Gabel gibt es wohl nicht. Laut Hersteller schützt die Halterung gegen Spritzwasser. Das ist zwar schön aber doppelt gemoppelt, weil der Airtag selbst die Schutzzertifizierung IP 67 bietet und damit gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist.

Airtag-Halterung für den Lenkerkopf

Affiliate Link SUPMEGA AirTag Fahrradhalterung Jetzt shoppen 15,99 €

Alternativ können Sie den Airtag auch im Lenkerkopf unterbringen und das mit der Supmega-AirTag-Fahrradhalterung. Auch hier sollte beachtet werden, dass nicht jedes Fahrrad mit der Halterung kompatibel ist. Prüfen Sie also vor dem Kauf, ob das bei Ihnen der Fall ist. Wie beim Airtag-Halter für die Gabel gilt aber auch hier, dass das Versteck im Lenkerkopf besonders unauffällig ist.

Wasserdichte Airtag-Kleber

Eine weitere Möglichkeit ist, den Airtag mit einer Klebehülle am Fahrrad anzubringen. Das gelingt unter anderem mit diesen klebenden und laut Hersteller wasserdichten Airtag-Hüllen. Eine passende Position wäre beispielsweise unter dem Sattel. Natürlich können Sie den Airtag auch sichtbar als Abschreckung positionieren. Übrigens: Beim verwendeten Klebstoff handelt es sich laut Hersteller um 3M-VHB-Klebstoff. Einmal aufgeklebt, sollte sich der Airtag nicht einfach abreißen lassen. Auch das kostet den Dieb wertvolle Zeit.

BeeMyBox: Da passt mehr rein als ein Airtag

Affiliate Link BeeMyBox BeeSafe Fahrradbox abschließbar Jetzt shoppen 27,99 €

Durch "Die Höhle der Löwen" bekannt wurde BeeMyBox. Dabei handelt es sich um eine abschließbare Fahrradbox, die Sie an den Haltevorrichtungen Ihres Bikes befestigen. Im stern-Test überzeugte die Box, weil sie so angebracht und verschraubt wird, dass Diebe sie nur sehr schwer knacken beziehungsweise abmontieren können. Und genau das macht sie zur perfekten Lagerstätte eines kleinen Airtags. Mit einem Preis von 30 Euro ist sie zwar etwa zehn Euro teurer als andere Airtag-Halterungen, dafür bietet Sie deutlich mehr Platz, um auch die Sonnenbrille oder ein kleines Bike-Tool zu verstauen. Interessant ist die Box auch für Android-Nutzer, die auf eine der zahlreichen Airtag-Alternativen setzen. Denn in die BeeMyBox können Sie natürlich auch die GPS-Tracker von Chipolo oder Samsung legen.

Quellen: gdv.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.