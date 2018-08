Dramatisches Aus für Tanja Frank und Lorena Abicht bei der Segel-WM in Dänemark. Das Boot der beiden Österreicherinnen kenterte am Samstag in der Ostsee vor der Küste von Aarhus. Der Wind hatte plötzlich gedreht und die WM-Träume des Teams fortgeblasen. Dabei hatten die beiden komfortabel in Führung gelegen. Ein sechster Platz hätte den Seglerinnen für die Goldmedaille gereicht. Stattdessen konnten Annemiek Bekkering und Annette Deutz über den Sieg in der 49er-Klasse jubeln. Es war die dritte Goldmedaille für die Niederlande bei dieser WM. Die gekenterten Österreicherinnen kehrten als letzte ins Ziel. Bei den Männern konnte sich die Brüder Sime und Mihovil Fantela aus Kroatien durchsetzen, Silber und Bronze in der 49er-Klasse gingen an Deutschland. Die Segel-WM findet alle vier Jahre statt.