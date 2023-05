Das jüngste Kind von NFL-Star Shaquil Barrett war ins Schwimmbecken gefallen. Im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch den Tod feststellen. Barretts Team, die Tampa Bay Buccaneers, zeigte sich bestürzt.

NFL-Star Shaquil Barrett trauert um seine Tochter Arrayah. Das zwei Jahre alte Mädchen war am Sonntag im Pool des Familienanwesens in Tampa im US-Bundesstaat Flirda ertrunken, berichtete das Tampa Police Department. Demnach sei die Polizei kurz vor 9.30 Uhr darüber informiert worden, dass ein Kind in ein Schwimmbecken gefallen war. Die Beamten wurden zu Barretts Haus im Stadtteil Beach Park im Süden von Tampa geschickt und die Tochter des Footballspielers in ein Krankenhaus gebacht. Jede Hilfe kam zu spät, die Ärzte konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Derweil dauern die Ermittlungen an, heißt es im Polizeibericht. Die Einsatzkräfte rechnen aber mit einem "rein zufälligen tragischen Vorfall".

Die Tampa Bay Buccaneers reagierten bestürzt auf den Tod der Tochter ihres Star-Linehackers, der im Februar 2021 mit dem Team den Super-Bowl gewann. "Die heutige tragische Nachricht ist herzzerreißend für alle Mitglieder der Buccaneers-Familie. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordanna und der gesamten Familie Barrett in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit", so die Buccaneers in einer Erklärung.

"Auch wenn Worte in einer solchen Situation keinen wirklichen Trost spenden können", fügte das Team hinzu, "bieten wir ihnen unsere Unterstützung und Liebe an, während sie damit beginnen, diesen tiefgreifenden Verlust ihres geliebten Arrayah zu verarbeiten."

Auch der kürzlich in den Ruhetsand getretene Ex-Quaterback Tom Brady kondolierte per Instagram mit einem Herz und einem Foto der Familie Barrett.

Barrett und seine Frau Johanna haben drei weitere Kinder. Das Jüngste von ihnen, Arrayah, hatte erst vor zwei Wochen hihren Geburtstag gefeiert. Dazu postete der NFL-Star ein Foto auf Instagram. "Alles Gute zum zweiten Geburtstag an mein süßes Mädchen", schrieb Barrett dazu. "Du hast unsere Familie komplett gemacht. Ich liebe dich, mein Baby-Girl."

Barrett, der sich von einem Achillessehnenriss erholt, der ihn in der zweiten Hälfte der letzten Saison außer Gefecht setzte, geht in sein fünftes Jahr bei Tampa Bay, nachdem er die ersten vier Spielzeiten seiner Karriere bei den Denver Broncos verbracht hatte.

Quellen: Associated Press, Instagram, Twitter