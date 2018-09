Bevor am Sonntag das Spiel der Los Angeles Galaxy gegen die Seattle Sounders in Los Angeles angepfiffen wurde, sang nicht etwa ein großer Superstar die US-amerikanische Nationalhymne im Stadion. Am Mikrofon stand die siebenjährige Malea Emma Tjandrawidjaja. In einem Trikot der Los Angeles Galaxy schmetterte das kleine Mädchen die amerikanische Nationalhymne in Bravour.

MUST-WATCH: 7-year-old @MaleaEmma delivers one of the best 🇺🇸 national anthem performances in @StubHubCenter history. pic.twitter.com/SPTY2naMDA — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 24, 2018

In dem auf Twitter veröffentlichten Video ist die Begeisterung der Stadion-Besucher förmlich zu spüren. Das Mädchen singt, die Zuschauer jubeln und sind völlig außer Rand und Band. Bei dem ein oder anderen Betrachter des Videos stehen vermutlich sogar die Armhaare zu Berge. Unglaublich, was die Siebenjährige für einen Auftritt hinlegt.

Das Video geht viral

Das Video begeisterte viele Menschen auf der ganzen Welt. Der Tweet mit dem Video wurde bis jetzt über 56.000 mal gelikt, über 19.000 mal retweetet und erhielt über 21.000 Kommentare. Die Twitter-User reagieren begeistert und schreiben Komplimente wie: "Sie hat mich zum weinen gebracht.", "Sie ist unglaublich!", "Ich habe Gänsehaut" oder einfach nur "Wow!".

Zlatan Ibrahimovic ist begeistert

Malea Emma veröffentlichte ein Foto auf Twitter, worauf sie zusammen mit dem Superstar Zlatan Ibrahimovic zu sehen ist. Ibrahimovic spielt seit März für LA Galaxy. In dem Tweet schreibt sie "Es war nett, dich zu treffen, Zlatan!". Für den kleinen Fußball-Fan mit großer Stimme muss das – neben ihrem Gesangsauftritt – ein absolutes Highlight gewesen sein.

Ibrahimovic teilte nach dem Fußballspiel das Video von Malea Emma Tjandrawidjaja, welches sie bei ihrem Auftritt zeigt und schreibt "MVP" dazu. Diese Abkürzung steht für "Most Valuable Player", was hierzulande so viel wie "Wertvollster Spieler" bedeuten würde. Die Auszeichnung wird in verschiedenen Sportarten verliehen, wie zum Beispiel in der US-amerikanischen "Major League Soccer".