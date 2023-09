Erreichte mit dem deutschen Team auch das Endspiel der Team-EM in Malmö: Kay Stumper. Foto

Drei Topspieler fehlen. Doch trotzdem hat Deutschlands Tischtennis-Team erneut das EM-Endspiel erreicht.

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat zum zwölften Mal in Serie das Endspiel einer Team-Europameisterschaft erreicht.

Im Halbfinale in Malmö siegten Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt), Timo Boll und Kay Stumper (beide Borussia Düsseldorf) am Samstag mit 3:1 gegen Portugal. Der Endspiel-Gegner wird am Abend zwischen Gastgeber Schweden und Frankreich ermittelt.

Eine wichtige Rolle spielte diesmal der 20 Jahre alte Stumper, der nach dem knappen 3:2 im Viertelfinale gegen Kroatien für Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) ins Team kam. Beim Stand von 1:1 lag er gegen Joao Geraldo bereits mit 0:2 Sätzen zurück und gewann dieses Schlüsselmatch noch mit 3:2.

Boll mit 3:0-Sieg

Anschließend machte Rekord-Europameister Boll mit einem 3:0-Sieg gegen Portugals Nummer eins Marcos Freitas alles klar. Sein erstes Spiel hatte der 42 Jahre alte Boll noch mit 1:3 gegen Tiago Apolonia verloren.

Die Deutschen treten bei diesem Turnier ohne ihre drei Topspieler Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an. Bei den Portugiesen waren immer noch vier der fünf Spieler dabei, die 2014 das EM-Finale gegen Deutschland mit 3:1 gewannen. Von den vergangenen elf Endspielen verloren die Deutschen allerdings nur zwei. Am Sonntag wollen sie ihren zehnten EM-Titel mit der Mannschaft gewinnen.