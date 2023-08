Spaniens Fußballerinnen sind erstmals ins Finale einer Weltmeisterschaft eingezogen. Die eingewechselte Salma Paralluelo (81. Minute) und Kapitänin Olga Carmona (89.) führten die Südeuropäerinnen mit ihren Toren zum 2:1 (0:0)-Sieg im Halbfinale über Schweden.

Rebecka Blomqvist (88.) hatte vor 43 217 Zuschauerinnen und Zuschauern im Eden Park von Auckland das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Spanien trifft am kommenden Sonntag in Sydney auf England oder Australien, die am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ/ARD) im zweiten Halbfinale um die Endspiel-Teilnahme spielen.