Sehen Sie im Video: Furchtlos in der Halfpipe – Dreijährige Autumn verblüfft auf dem Skateboard.









Dieses Mädchen ist drei Jahre alt. Ihr Name: Autumn Bailey aus London. Mit 6 Monaten stand die Britin zum ersten mal auf einem Skateboard - heute fährt sie schon wie eine ganz große. Rampen, Treppen - Den Skate-Park beherrscht Autumn so wie wohl keine anderes Kind in ihrem Alter. Die Erfolge hält Mama Tara Bailey auf Instagram fest. Dort folgen dem 3-jährigen Skater-Girl schon über 42 tausend Menschen. Auch ihre Boards kriegt das Mädchen schon von großen Firmen gesponsert. Das fahren mit dem Skateboard hat einen großen positiven Effekt auf Autumn. In einem Interview mit N-TV berichtet ihre Mutter: „Das Skaten hat ihre tapfere Seite hervorgebracht, selbst wenn sie mal fällt, weint sie nicht.“ Angst scheint Autumn nicht zu kennen. Im Gegensatz zu Mama Tara. Die berichtet N-TV weiter: „Wenn sie etwas zum ersten mal macht, besonders die hohen Rampen, dann ringe ich immer sehr mit mir.“ Nicht so Autumn, die hat einfach nur Spaß...