Sehen Sie im Video: Skateboard-Talent überlebt lebensgefährlichen Sturz und sendet starke Botschaft.





Die elfjährige Sky Brown ist eins der größten Skateboard-Talente der Welt. Doch bei einem ihrer riskanten Sprünge läuft etwas schief. Brown stürzt ab. Tragisch, das Mädchen zieht sich eine Schädelfraktur zu und bricht sich die linke Hand. Sanitäter bringen die Schwerverletzte ins Krankenhaus, doch die Ärzte fürchten um ihr Leben. Aber wenig später gibt Sky aus dem Krankenbett Entwarnung. Normalerweise poste sie ihre Stürze nicht, doch dieses sei ihr schlimmster Sturz gewesen. Sie möchte nur, dass ihre Fans wissen, dass es ihr gut gehe. Es ist OK auch mal zu fallen, doch ich werd wieder aufstehen und noch härter arbeiten. Ich weiß, dass gerade sehr viel los ist auf der Welt, aber ich möchte, dass jeder weiß, dass, was auch immer wir machen, wir es mit Liebe und Freude tun. Im Alter von nur 10 Jahren wurde sie britische Meisterin im Skateboarden. Inzwischen trainiert die Tochter eines Briten und einer Japanerin viel in Kalifornien. Im nächsten Jahr möchte Sky an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Sie ist auf dem besten Weg, die jüngste Olympionikin aller Zeiten bei Sommerspielen zu werden.