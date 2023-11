Skirennfahrerin Lena Dürr ist auch im zweiten Slalom von Levi auf das Podest gerast. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz wurde die 32-Jährige beim Weltcup in Finnland Dritte.

Die Sportlerin vom SV Germering profitierte zwar davon, dass die nach dem ersten Lauf in Führung liegende Vortagessiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei im zweiten Durchgang einfädelte und ausschied. Dennoch bestätigte Dürr ihre starke Form der vergangenen beiden Jahre und weckte Hoffnungen auf eine weitere erfolgreiche Saison.

Den Sieg sicherte sich in Levi am Sonntag US-Ausnamefahrerin Mikaela Shiffrin. Für die 28-Jährige war es der 89. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Zweite wurde die Kroatin Leona Popovic. Dürrs Teamkollegin Emma Aicher fuhr auf Platz 23.

"Ein perfekter Start"

Ein "perfekter Start in die neue Saison" sei das gewesen, sagte Dürr nach ihrem insgesamt zehnten Podestplatz bei einem Weltcup-Rennen dem BR Fernsehen. "Super happy" sei sie mit dem Wochenende. Schon in den vergangenen Jahren war die WM-Dritte in Levi bestens zurechtgekommen. Der nächste Slalom steht Ende November in Killington in den USA an.