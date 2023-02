Ist auf Gold-Kurs in der Kombination: Alexis Pinturault. Foto

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault greift bei seiner Heim-WM nach Gold in der alpinen Kombination.

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault greift bei seiner Heim-WM nach Gold in der alpinen Kombination.

Der Weltmeister von 2019 und Olympia-Zweite von 2018 liegt nach dem Super-G in Courchevel am Dienstag knapp in Führung. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Marco Schwarz aus Österreich beträgt 0,06 Sekunden. Dritter vor dem entscheidenden Slalom (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der Österreicher Raphael Haaser (+0,14 Sekunden).

Simon Jocher, der diese Saison schon mehrere Wochen verletzt aussetzen musste, liegt auf Rang 13. Seine deutschen Teamkollegen Andreas Sander und Romed Baumann belegen die Plätze 15 und 18, gehen im Slalom aber nicht mehr an den Start.