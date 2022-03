Hannover 96 zeigt sich solidarisch mit den Opfern des Ukraine-Kriegs. Der Fußballverein hat zu einer Hilfsaktion für Flüchtlinge aufgerufen. Zuschauer können vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch Sachspenden abgeben.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 startet vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig eine Spenden- und Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet.

Von 16.30 bis zur Anstoßzeit um 18.30 Uhr steht am Mittwoch ein Bus vor dem Stadion, an dem Zuschauer Sachspenden wie Schlafsäcke und Decken, warme Kleidung für Erwachsene und Kinder, Babynahrung, Hygieneartikel oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente abgeben können.

Spenden-Bus soll Flüchtlinge aus Ukraine mitbringen

Der Bus soll noch am Abend in das Krisengebiet aufbrechen und auf der Rückfahrt 79 Menschen mit nach Hannover bringen, teilten die 96er am Dienstag nach Rücksprache mit der Stadt Hannover mit. Die Stadt wolle die Kriegsflüchtlinge nach der Ankunft in Hannover auf städtische Unterkünfte verteilen.