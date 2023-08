von Moritz Herrmann Wenn es eine Frau in die Formel 1 schaffen kann, dann Sophia Flörsch. Es wäre ein Triumph gegen viele Widerstände.

Sophia Flörsch, welche Journalistenfrage können Sie nicht mehr hören?

"Sophia, wie ist es als Frau im Motorsport?" Die mochte ich noch nie.

Gar keine Lust, die feministische Ikone zu sein, die viele in Ihnen sehen wollen?

So sehe ich mich nicht, eher als große Schwester. Ich will den Mädels zeigen, dass sich die Welt gerade für Frauen öffnet. Dass die Rollenbilder nicht mehr so eng sind. Du kannst lange blonde Haare haben, mit Barbies spielen und trotzdem Kart fahren. Ich hatte damals kein weibliches Vorbild im Motorsport, dem ich hätte nacheifern können. Mein Held war Michael Schumacher, da war ich wie viele Deutsche. Wenn der Michael gefahren ist, bin ich nachts aufgestanden, um die Übertragung zu schauen.