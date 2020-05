Kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Revierderbys gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat sich Borussia Dortmund an seine Fans gewandt, die nicht im Stadion dabei sein können. "Ihr fehlt uns, Borussen! Und trotzdem wissen wir: Ihr seid immer da!", twitterte der BVB. Dazu sendete der Club ein Luftbild vom leeren Signal Iduna Park, ein Smiley mit rollenden Augen sowie ein schwarzes und ein gelbes Herz.

Normalerweise herrscht beim Nachbarschaftsduell um diese Zeit schon mächtig Betrieb rund um das Stadion. Doch wegen der Corona-Pandemie sind im ersten Geisterderby der Geschichte keine Fans zugelassen.

Bundesliga während der Corona-Krise

Derweil hat die Dortmunder Polizei beide Fan-Lager nochmals eindringlich aufgefordert, daheim zu bleiben. "Das Derby #BVBS04 ohne Zuschauer stellt für uns eine neue, aber ähnlich komplexe Herausforderung dar wie ein reguläres Derby. Machen Sie es uns einfach und genießen das Spiel zu Hause oder unter Einhaltung aller Regeln in Ihrer Lieblingsgastronomie in #Dortmund", twitterte die Behörde.

Oberstes Ziel der Einsätze sei es, Menschenansammlungen zu verhindern. "Ob in der Stadt, am Stadion oder sonst wo. Wir wollen in der Pandemie-Eindämmung nicht wieder zurückfallen und erhöhte Infektionszahlen riskieren", hieß es in mehreren Tweets der Polizei.

UEFA-Präsident freut sich über Bundesliga-Start

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich währenddessen erneut sehr erfreut über den Neustart der Fußball-Bundesliga geäußert. "Es geht darum, dass Menschen depressiv sind, weil wir eingesperrt sind, weil es so viel Unsicherheit gibt. Und Fußball bringt das Leben auf das übliche Niveau. Fußball bringt positive Energie. Es ist einfacher, zu Hause zu sein, wenn man Sport schauen kann", sagte der Chef des Europäischen Kontinentalverbandes in einem Interview dem Sender beIN SPORTS.