Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf: Der stern hält Sie in diesem täglich aktualisierten Ticker über wichtige Meldungen und Ergebnisse aus der (internationalen) Sportwelt auf dem Laufenden:

Arthur Abele ist Zehnkampf-Europameister

8. August: Der Ulmer Arthur Abele hat im Zehnkampf die erste Goldmedaille für die deutschen Leichtathleten bei den Europameisterschaften in Berlin gewonnen. Der 32-Jährige verteidigte am Mittwoch seine Führung im abschließenden 1500-Meter-Lauf und krönte sich zum ältesten Zehnkampf-Europameister der Geschichte.

Arthur Abele übernimmt Führung im Zehnkampf

8. August: Drei Disziplinen vor Ende hat der Ulmer Arthur Abele im Zehnkampf bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin die Führung übernommen. Der 32-Jährige schob sich am Mittwoch mit einer Weite von 45,42 Metern im Diskuswerfen auf die Spitzenposition. Durch die persönliche Saisonbestleistung kommt Abele nun auf 6042 Punkte und liegt um 53 Zähler vor dem Briten Tim Duckworth (5989). Dritter ist vorerst der Schwede Fredrik Samuelsson (5862).

Dank der Diskus-Spitzenweite von 46,30 Metern kletterte Niklas Kaul aus Mainz in der Gesamtwertung mit 5759 Punkten vom Platz 14 auf neun. Mathias Brugger ging nicht mehr an den Start. Abeles Vereinskollege hatte bereits am ersten Tag mit drei ungültigen Versuchen im Weitsprung kein Ergebnis verbuchen können und lag damit chancenlos zurück.

Zehnkämpfer Arthur Abele weiter auf Medaillenkurs

8. August: Mit einem starken Start in den zweiten Zehnkampftag hat der Ulmer Arthur Abele seine Medaillenambitionen bei der Leichtathletik-EM untermauert. Der 32-Jährige lief am Mittwochmorgen in 13,94 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit des Felds über die 110 Meter Hürden und festigte Platz zwei in der Gesamtwertung. Nach sechs von zehn Disziplinen liegt Abele mit 5267 Punkten nur noch 18 Zähler hinter dem führenden Briten Tim Duckworth (5285). Der Schwede Fredrik Samuelsson (5117) hat als Dritter bereits 150 Punkte Rückstand auf Abele.

Niklas Kaul aus Mainz ist bei seinem EM-Debüt mit 4965 Punkten zwischenzeitlich auf Platz 14. Obwohl Abeles Vereinskollegen Mathias Brugger am ersten Tag mit drei ungültigen Versuchen im Weitsprung keine Ergebnis verbuchen konnte, ging er auch noch über die Hürden an den Start und befindet sich vorerst auf Rang 21.

Wasserspringerinnen Kurjo und Wassen holen EM-Bronze vom Turm

7. August: Maria Kurjo und Elena Wassen haben EM-Bronze im Synchronspringen vom Turm gewonnen. Die 28-Jährige und ihre elf Jahre jüngere Sprung-Partnerin kamen am Dienstag in Edinburgh auf 284,64 Punkte und mussten sich nur den Britinnen Eden Cheng und Lois Toulson (289,74 Punkte) sowie den Russinnen Jekaterina Bejajewa und Julia Timoschinina, die 288,60 Zähler erreichten, geschlagen geben. Für Kurjo ist es die zweite Medaille am zweiten Wettkampftag der Wasserspringer bei den European Championships. Am Montag hatte die Berlinerin mit Lou Massenberg Silber im Mixed-Team-Wettbewerb geholt. Bereits vor dem Erfolg von Kurjo und Wassen hatte Rekordeuropameister Patrick Hausding überraschend das Finale vom Einer verpasst.

Christoph Harting scheitert in Quali - Bruder Robert steht im EM-Finale

7. August: Er war der große Favorit auf Gold, scheiterte jedoch schon in der Qualifikation: Für Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist die Leichtathletik-EM in Berlin nach drei Fehlversuchen bereits völlig überraschend beendet. Der 27-Jährige warf dreimal rechts oben ins Netz und nahm sich so jede Chance auf die Final-Runde.

In der steht hingegen sein älterer Bruder Robert, Olympiasieger von London. 63,29 Meter reichten für den 2,01-Mter-Hünen für den Einzug in sein letztes EM-Finale, der 33 Jahre alte Berliner kämpft damit als siebtbester Werfer am Mittwochabend noch einmal um eine Medaille. Der Olympia-Dritte Daniel Jasinski (Wattenscheid) verpasste dagegen mit schwachen 60,10 Metern das Finale.

Titel verteidigt: Zverev siegt überlegen in Washington

6. August: In nur 1 Stunde und 14 Minuten setzte sich Alexander Zverev im Finale in Washington gegen den Australier Alex de Minaur. Damit konnte der 21-Jährige an seinen Erfolg aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Mit dem neunten Turniersieg auf der ATP-Tour gelang Zverev nach Madrid und München außerdem der dritte Triumph in diesem Jahr.

Der Tennis-Profi aus Hamburg zeigte sich bei der Titelverteidigung am Sonntag überlegen mit einem Ergebnis von 6:2, 6:4. Gegen den Weltranglisten-72. de Minaur startete Zverev mit einem Break und erspielte sich im ersten Satz schnell eine 4:0-Führung. Auch danach war Deutschlands Nummer eins überlegen und sicherte sich nach einer halben Stunde Satz eins. Im zweiten Duell gegen den Australier war es für Zverev der zweite Sieg. Der Hamburger war bei dem Turnier in der US-Hauptstadt an Nummer eins gesetzt gewesen.

Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei dem mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier hatte Alexander Zverev im Achtelfinale seinen Bruder Mischa in zwei Sätzen besiegt. Im Halbfinale hatte sich Zverev gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durchgesetzt, zuvor gewann er gegen den Japaner Kei Nishikori.

Gomez tritt aus DFB-Elf zurück

5. August: Mario Gomez tritt mit sofortiger Wirkung aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Dies teilte der 33-Jährige am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit. Seine zeit in der DFB-Elf sei sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön" gewesen, schreibt Gomez. " Ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich sehr verbunden bleiben werde. Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen."

Er werde dem Team immer verbunden bleiben und sei nun "großer Fan dieser Mannschaft", führt er aus, um dann doch eine Hintertür offen zu halten: "Nur wenn der Trainer in zwei Jahren bei der EM aus unwahrscheinlichen Gründen Bedarf sieht und ich mich auch wirklich noch in der Verfassung fühle, helfen zu können, werde ich dann selbstverständlich bereitstehen." Bis dahin wünsche er "der Mannschaft der Mannschaft, den Trainern und dem ganzen Team ums Team nur das Beste!"

Gomez spielte insgesamt 78 Mal für die DFB-Elf: In seiner zeit erzielte er 31 Treffer.

Toni Kroos zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt

5. August: Champions-League-Sieger Toni Kroos ist erstmals zum Fußballer des Jahres gekürt worden. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid setzte sich bei der vom "Kicker" unter Sportjournalisten veranstalteten Wahl mit 185 Stimmen vor Stürmer Nils Petersen (39 Stimmen) vom SC Freiburg und vor dem brasilianischen Verteidiger Naldo (38) von Schalke 04 durch. Kroos, der im vergangenen Jahr Platz zwei belegt hatte, tritt die Nachfolge seines früheren Münchner Nationalmannschaftskollegen Philipp Lahm an.

"Fußballer des Jahres - das ist ein Preis, den man nicht so einfach bekommt - und vor allem auch nicht jeder", sagte Kroos dem "Kicker" zu der Ehrung. Der 86-malige Nationalspieler hat die Champions League viermal gewonnen, dreimal mit Real Madrid, einmal mit dem FC Bayern. 2014 hatte er großen Anteil am WM-Titel der deutschen Mannschaft in Brasilien.

Fußballerin des Jahres ist wie im Vorjahr Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon. Den Titel Trainer des Jahres erhält Jupp Heynckes, der in der vergangenen Saison beim FC Bayern München in der Verantwortung stand. 475 Journalisten hatten sich an der Abstimmung beteiligt, wie das Fachmagazin am Sonntag mitteilte.

Zehnjähriger knackt Rekord von Michael Phelps

4. August: Der zehnjährige Schwimmer Clark Kent Apuada hat einen Rekord von Olympia-Sieger Michael Phelps aus Kindertagen übertroffen und dafür Glückwünsche der Schwimm-Ikone geerntet. "Riesen Gratulation an Clark Kent dazu, dass er diesen Sportrekord geknackt hat", schrieb Phelps auf Twitter.

Apuada hatte vergangenes Wochenende für 100 Meter Schmetterling nur 1:09:38 Minuten gebraucht. Er übertraf damit Phelps' Rekord in der Kategorie der Schwimmer bis zehn Jahre, der 1995 gut eine Sekunde länger gebraucht hatte. Apuada bestreitet seit vier Jahren Wettkämpfe für die kalifornische Schwimm-Mannschaft von Monterey County. "Dieses Kind ist anders als jeder andere junge Mann, den ich jemals trainiert habe", sagte Apuadas Trainer Dia Riana dem US-Fernsehsender CNN.

Und Schwimmen sei nicht die einzige Stärke des Zehnjährigen, sagte der Trainer. Apuada sei auch besonders gut in den Computer- und Wissenschaftskursen in der Schule und nehme Unterricht in Kampfkunst und Klavierspielen. "Er ist immer hervorragend", sagte Riana. Tatsächlich trägt Apuada bereits den Spitznamen "Superman", nicht zuletzt weil er wie Supermans Alter Ego Clark Kent heißt.

Apuada reagierte ebenfalls stolz auf seine Leistung bei der internationalen Schwimmmeisterschaft Far West. Einen Rekord von Phelps zu brechen, sei "erstaunlich, weil Michael Phelps einer der größten Schimm-Ikonen der Welt ist", sagte der Junge dem kalifornischen Sender KPIX 5. Als sein persönliches Ziel nannte der Zehnjährige eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Phelps hat bereits 23 olympische Goldmedaillen gewonnen und ist damit der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten.

Peinliche Foto-Panne bei Meyer-Vorstellung in London

3. August: Die Zukunft von Max Meyer ist endgültig geklärt. Der 22-Jährige hat Schalke 04 verlassen und einen Dreijahresvertrag bei Crystal Palace in der Premier League unterschrieben. Dies bestätigte der Londoner Verein unter anderem bei Twitter und leistete sich dann auch gleich einen bösen Ausrutscher. In einem Artikel mit den fünf Schlüsselmomenten aus Meyers Karriere war zunächst kein Foto des Ex-Schalkers, sondern von Bayerns Joshua Kimmich. Die Panne wurde nach kurzer Zeit behoben.

Arturo Vidal offenbar auf dem Weg nach Spanien

2. August: Zuletzt war von aussichtsreichen Gesprächen mit Inter Mailand die Rede. Aber nach Informationen des katalanischen Blattes "Sport" soll sich Bayern-Defensivspezialist Arturo Vidal noch heute auf dem Weg nach Barcelona machen. Demnach soll der 31-jährige chilenische Nationalspieler einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben. Heute noch solle er im Flieger nach Spanien sitzen, um den Medizincheck zu absolvieren, heißt es. Angeblich 30 Millionen Euro wird er die Katalanen kosten, nachdem sie sich mit dem FC Bayern kürzlich geeinigt haben sollen. Vidal könnte verpflichtet werden, um den Abgang von Paulinho in der Defensive zu kompensieren.

Rummenigge schließt Pavard-Wechsel nach München vorerst aus

1. August: Der französische Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard wird laut Karl-Heinz Rummenigge in diesem Sommer nicht zum FC Bayern München wechseln. "Nein", sagte der Vorstandschef des FC Bayern München in der "Sport Bild" (Mittwoch) auf die Frage, ob der Franzose im Falle eines Weggangs von Jérôme Boateng sofort kommen würde, und begründete dies mit den Optionen der Münchner: "Wir haben Hummels, wir haben Süle, wir haben Martinez, der in der Innenverteidigung spielen kann, auch Alaba und noch zwei junge Spieler, Lukas Mai und Chris Richards. Das ist viel Qualität." Nach seiner starken WM mit Frankreich war der 22 Jahre alte Verteidiger Pavard zuletzt verstärkt mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Der SWR hatte berichtet, dass der Franzose bereits während des Turniers in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag bei den Münchnern unterschrieben habe.

Rummenigge hält Özil-Debatte für Phantomdiskussion

31. Juli: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Debatte um Mesut Özil als Phantomdiskussion bezeichnet. Der 62-Jährige wurde in einem Interview der "tz" (Mittwoch) gefragt, ob der deutsche Fußball speziell nach dem Fall des zurückgetretenen deutschen Nationalspielers auch in Sachen Werte dazulernen könne. "Als Werteverfall würde ich das nicht bezeichnen. Ich halte die ganze Diskussion um Mesut Özil für eine Phantomdiskussion" sagte Rummenigge. "Mit Rassismus hat sie überhaupt nichts zu tun. In meinen Augen gibt es keinen größeren Integrationsfaktor als Fußball. Es fällt allerdings auf, dass es beim DFB keine einhellige Meinung zur Causa Özil gibt, folglich gab es auch kein wirksames Krisenmanagement."

Özil war vor der WM wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten. In einer Erklärung nach der Endrunde hatte der Profi des FC Arsenal Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund und Präsident Reinhard Grindel erhoben und eine Debatte über Integration ausgelöst.

Früherer Radprofi Andreas Kappes gestorben

31. Juli: Der frühere Radprofi Andreas Kappes ist tot. Der 52 Jahre alte sportliche Leiter der Tour de Neuss und ehemalige Top-Rennfahrer starb in der Nacht zu Dienstag, bestätigte Stephan Hilgers, Vorsitzender des Neusser Radfahrervereins, unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Neuß-Grevenbroicher Zeitung" darüber berichtet.

Kappes hatte zuletzt die sportliche Leitung der Tour de Neuss inne, die am Mittwoch stattfinden soll. "Der Schock ist extrem tief", sagte Hilgers. "Alle Rennfahrer werden einen Trauerflor tragen." An dem Hauptrennen werden unter anderen der deutsche Spitzensprinter André Greipel und Rick Zabel teilnehmen.

Kappes feierte in seiner aktiven Karriere vor allem auf der Bahn, aber auch auf der Straße Erfolge. Der gebürtige Bremer fuhr unter anderem für das Team Telekom und Gerolsteiner, gewann Etappen bei der Tour de Suisse, beim Giro d'Italia sowie Paris-Nizza und nahm fünfmal an der Tour de France teil. Auf der Bahn feierte er 24 Siege bei Sechstagerennen.

ARD plant offenbar nicht mehr mit Lahm als TV-Experten

31. Juli: Die ARD plant keine weiteren Einsätze des früheren Fußballprofis Philipp Lahm als TV-Experte. Der Vertrag mit dem ehemaligen Nationalmannschaftskapitän ist ausgelaufen und soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht erneuert werden. Hingegen soll Thomas Hitzelsperger auch zukünftig für die ARD arbeiten.

"Es gibt eine Runde der Sportchefs im September, auf der darüber gesprochen wird", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zu den Personalien. Balkausky hatte nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland Lahm kritisiert. Der als ARD-Experte eingesetzte Ex-Profi hatte seine deutliche Kritik auch an Bundestrainer Joachim Löw im sozialen Netzwerk LinkedIn und nicht bei einer Sendung im Ersten geäußert.

Neymar zeigt sich selbstkritisch: "Manchmal übertreibe ich"

30. Juli: Neymar hat sich in einem Sponsorenvideo erstmals zu seinen Schwalben und seinem egozentrischen Auftreten bei der WM in Russland geäußert. "Ihr mögt denken, dass ich es übertreibe. Und manchmal übertreibe ich es auch. Aber die Wahrheit ist, dass ich auf dem Platz leide", sagte der 26-Jährige in dem Clip, den er über die sozialen Netzwerke verbreitete. In ihm drin sei immer noch ein kleiner Junge, begründete der Angreifer von Paris Saint-Germain sein oft eigenwilliges Verhalten. "Manchmal begeistert dieser Junge die ganze Welt. Manchmal irritiert er die ganze Welt."

Die Leute könnten denken, dass er zu oft hingefallen sei bei der WM, ergänzte Neymar. "Aber die Wahrheit ist nicht, dass ich hingefallen bin. Ich bin zusammengebrochen", sagte er mit Blick auf das für ihn und seine Teamkollegen enttäuschende Viertelfinal-Aus der Brasilianer gegen Belgien. "Und ihr könnt mir glauben, dass das mehr schmerzt als jeder Tritt gegen meinen operierten Fußknöchel. Ich habe lange gebraucht, um eure Kritik zu akzeptieren." Nach der WM habe er dann in den Spiegel geschaut, und nun sei er ein neuer Mensch: "Ich bin hingefallen. Aber nur wer hinfällt, kann auch wieder aufstehen."

Olympiasiegerin Vibeke Skofterud tot aufgefunden

30. Juli: Vibeke Skofterud ist tot. Die norwegische Skilanglauf-Olympiasiegerin wurde auf der Insel St. Helena gefunden. Das berichtet "Spiegel Online". Vibeke Skofterud wurde 38 Jahre alt. In der Nähe fanden die Behörden auch einen Jetski. Sie gehen daher von einem Unfall aus, können aber bisher keine exakte Todesursache ermitteln. Der Norwegische Skiverband und Sportler –Kollegen reagierten mit Bestürzung auf die Meldung.

Vibeke Skofterud hatte 2010 in Vancouver Staffelgold errungen. Dies gelang ihr auch bei der Weltmeisterschaft 2005. Den Erfolg konnte sie mit ihrem Team 2011 wiederholen. 2012 gewann sie den Wasalauf in Schweden und stellte einen bis heute gültigen Streckenrekord auf.

Thomas erster Toursieger aus Wales - Kristoff siegt in Paris

29. Juli: Als erster Waliser hat Geraint Thomas die Tour de France gewonnen. Der 32 Jahre alte Radprofi aus der überragenden britischen Sky-Mannschaft verwies bei der 105. Auflage den

Niederländer Tom Dumoulin und den entthronten Seriensieger Chris Froome auf die Plätze zwei und drei. Die 21. und letzte Etappe auf den Pariser Champs-Élysées gewann am Sonntag nach 116 Kilometern der Norweger Alexander Kristoff vor dem deutschen Profi John Degenkolb. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan konnte nicht in den Massensprint eingreifen. Sein sechstes Grünes Trikot als Punktbester hatte sich der Bora-hansgrohe-Kapitän aus der Slowakei schon vorher gesichert. Den einzigen Etappensieg der elf deutschen Tourstarter konnte sich Degenkolb gutschreiben. Er gewann die neunte Etappe in Roubaix und verpasste im Finale am Sonntag knapp den zweiten Streich. Die in den vorangegangenen Jahren sehr erfolgreichen Topsprinter Marcel Kittel und André Greipel waren bereits früh ausgeschieden.

Vettel rettet mit Knallhart-Manöver Platz zwei beim Hamilton-Sieg

29. Juli: Mit einem Knallhart-Manöver in der Schlussphase hat Sebastian Vettel auf dem heißen Hungaroring Schadensbegrenzung betrieben. Der viermalige Formel-1-Weltmeister rettete am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn nach einer riskanten Reifenstrategie und einem verpatzten Boxenstopp noch den zweiten Platz beim erneuten Sieg seines WM-Rivalen Lewis Hamilton. Fünf Runden vor Schluss zwängte sich Vettel in seinem Ferrari am Mercedes von Valtteri Bottas vorbei, Fahrzeugteile flogen durch die Luft.

An Hamilton im zweiten Silberpfeil kam Vettel danach aber nicht mehr ran, der Brite raste mit einem Vorsprung von über 17 Sekunden zu seinem fünften Saisonsieg vor Vettel. "Das war ein hartes Rennen für uns, ein hartes Wochenende. Danke an euch", sagte Hamilton via Boxenfunk. In der WM-Wertung verabschiedete sich der 33-Jährige mit einer 24-Punkte-Führung in die Sommerpause.

Claudio Pizarro wechselt zum vierten Mal zu Werder Bremen

29. Juli: Werder Bremen hat überraschend Claudio Pizarro verpflichtet. Der Peruaner will an der Weser seine Karriere beenden. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Sonntag. "Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen richtigen Mittelstürmer dazuzunehmen, der unseren Kader richtig gut ergänzen wird", sagte Baumann dem Internetportal MeinWerder.de. "Claudio ist zudem mit seiner Qualität und Erfahrung genau der richtige Spieler, um auch unsere jungen Spieler auf das nächste Level zu heben." Er soll offenbar eine Art Spielertrainer werden. Auch der "Kölner Express" hatte vom fünften Wechsel des Peruaners nach 1999, 2008, 2009 und 2015 zum Fußball-Bundesligisten berichtet. Pizarro erzielte für Werder in 271 Pflichtspielen 144 Treffer. "Ich fühle mich hier wie zu Hause und es ist das beste für mich jetzt wieder hier zu sein, sagte der 39-Jährige, "ich will meine Karriere hier beenden."

Thomas macht Tour-Sieg klar - Froome-Podium - Zeitfahren an Dumoulin

28. Juli: Geraint Thomas kann sich über den Gewinn der Tour de France freuen. Der Waliser wurde am Samstag beim Zeitfahren der vorletzten Etappe Dritter und beseitigte letzte Zweifel am größten Sieg seiner Radsport-Karriere. Nur noch ein schwerer Unfall am Sonntag kann den 32-Jährigen vom Triumph abhalten. Attacken auf das Gelbe Trikot werden auf dem Weg nach Paris aber nicht gefahren. Der neue Sky-Kapitän wurde im Kampf gegen die Uhr über 31 Kilometer von Saint-Pée-Sur-Nivelle nach Espelette nur von Sieger Tom Dumoulin und Teamkollege Chris Froome geschlagen. Dumoulin festigte Platz zwei im Gesamtklassement, Froome eroberte Rang drei von Primoz Roglic zurück.

Jürgen Klopp lässt Dampf ab über Ramos-Attacken bei Champions-League-Finale

28. Juli: 63 Tage nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid ledert Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gegen Sergio Ramos. Klopps Team hatte die Partie vor zwei Monaten in Kiew 1:3 verloren, nachdem der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah nach dem Einsteigen von Ramos in der ersten Halbzeit verletzt den Platz verlassen musste. In einem Interview mit der englischen "Daily Mail" äußerte sich Klopp jetzt erstmals zu dem Vorfall. "Wenn man nicht für Real Madrid ist, denkt man, das ist rücksichtslos und brutal". Wenn es künftig einen Videoschiedsrichter geben werde, müsste sich dieser eine derartige Szene anschauen.

Der deutsche Torhüter Loris Karius patzte im Endspiel in der zweiten Hälfte bei zwei Gegentoren schwer. Grund soll eine Gehirnerschütterung nach einem Ellbogenschlag von Ramos sein. "Ich bin nicht sicher, dass wir das noch einmal erleben wollen - ein Ellbogen an den Kopf des Torwarts, den Torjäger im Mittelfeld wie ein Wrestler zu Fall bringen, und dann gewinnst Du das Spiel", sagte Klopp und betonte: "Das war die Geschichte des Spiels." Ramos habe danach viele Sachen gesagt, die Klopp nach eigenem Bekunden nicht gefielen. Das Verhalten des Real-Kapitäns sei - anders als von diesem dargestellt - eben nicht normal, sagte der deutsche Coach und verwies auf andere Vorfälle, in die der Routinier verwickelt gewesen sei. "Wenn man alle Situationen mit Ramos zusammenfügt - und ich gucke Fußball, seit ich fünf Jahre alt bin - dann sieht man viele Situationen mit Ramos. Er war auch das Jahr zuvor im Finale gegen Juventus verantwortlich für die Rote Karte gegen Juan Cuadrado." Klopp betonte, er lehne es ab, ein Spiel mit allen erdenklichen Mitteln gewinnen zu wollen. Es sei jedoch nicht so, dass er jeden Morgen aus dem Bett springe und sein erster Gedanke sei Ramos. "Ihr habt mich danach gefragt und ich komme damit klar."

Löw-Manager: Özil hätte Treffen mit Erdogan absagen können

27. Juli: Der Manager von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Harun Arslan, geht davon aus, dass Mesut Özil freiwillig im Mai zum Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gegangen ist. "Es war eine Einladung, die man auch hätte ablehnen können, kein Befehl", sagte er in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Arslan kooperiert eng mit Özils Berater Erkut Sögüt.

Arslan ging auch auf die dreiteilige Erklärung ein, die Özil am vergangenen Sonntag über die sozialen Medien verbreitet hatte und die in seinem Rücktritt und Rassismus-Vorwürfen gegen den DFB gipfelte: "Auch wenn Mesut ein zurückhaltender Mensch ist - glauben Sie wirklich, dass ein Weltstar wie er, der sich von seinem Vater losgesagt hat, alles diktieren lässt?" Er sei sich "zu 100 Prozent sicher", dass Özil diese Erklärung auch wollte. Als eine "Explosion der Gefühle" bezeichnet er die Stellungnahme Özils.

DFB-Präsident Grindel äußer sich erstmals zur Özil-Affäre - das sagt er

26. Juli: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich erstmals zu der durch den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft ausgelösten Rassismus-Debatte geäußert. In einem im Internet verbreiteten Schreiben erklärt der von Özil scharf angegriffene Funktionär, er wolle sich der Rassismus- und Integrationsdebatte nicht entziehen. "Ich gebe offen zu, dass mich die persönliche Kritik getroffen hat." Özil hatte Grindel unter anderem Unfähigkeit vorgeworfen und erklärt: "Für Grindel bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren."

Den Rassismusvorwurf weise er "entschieden zurück", so Grindel. Vielmehr sei er Werten wie Vielfalt, Solidarität, Antidiskriminierung und Integration verpflichtet. "Wir leben unsere Werte", erklärt der DFB-Präsident, der auch eigene Fehler nach dem Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan eingesteht: "Rückblickend hätte ich als Präsident unmissverständlich sagen sollen, was (...) selbstverständlich ist: Jegliche Form rassistischer Anfeindungen ist unerträglich, nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar."

Für die Zukunft habe er mit der DFB-Spitze vereinbart, die Integrationsbemühungen des Verbandes weiter voranzutreiben, die sportliche enttäuschende WM "fundiert" aufzuarbeiten und die Austragung der EM 2024 in Deutschland zu sichern.

