Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf: Der stern hält Sie in diesem täglich aktualisierten Ticker über wichtige Meldungen und Ergebnisse aus der (internationalen) Sportwelt auf dem Laufenden:

FC Bayern München: Franck Ribéry verlängert seinen Vertrag bis 2019

7. Mai: Nun ist es offiziell: Franck Ribéry bleibt noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern München. Das teilte der Klub via Twitter und auf seiner Homepage mit.





Kurz zuvor schon hatte Ribéry selbst auf Instagram ein Foto von der Vertragsunterzeichnung gepostet, es aber wenig später wohl wieder gelöscht. Twitter-User Ronan Murphy hat offenbar einen Screenshot des Posts gemacht und getwittert.

Franck Ribery confirms he has signed a new one-year contract with Bayern Munich. #FCB #FCBayern pic.twitter.com/6ITZzvSTsk — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) May 7, 2018

Der Mittelfeldspieler ist der dienstälteste aktuelle Bayern-Profi. Ribéry kam 2007 für die damalige Münchner Rekordablösesumme von 25 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Deutschland. Er wurde mit dem FC Bayern 2013 Champions-League-Sieger und Club-Weltmeister. Der Publikumsliebling wurde achtmal deutscher Meister. Am 19. Mai strebt der ehemalige französische Nationalspieler mit den Bayern in Berlin gegen Eintracht Frankfurt seinen insgesamt sechsten Pokalsieg an.

Real-Sorge um Cristiano Ronaldo - 2:2 im Clásico trotz Überzahl

6. Mai: Trotz langer Überzahl nur 2:2 beim Erz-Rivalen FC Barcelona, und dazu noch Sorgen um Superstar Cristiano Ronaldo. Der musste in der Halbzeit mit einem geschwollenen Knöchel ausgewechselt werden. Wie schwer die Verletzung ist und ob sie einen Einsatz des Torjägers im Champions-League-Finale Ende des Monats gegen den FC Liverpool gefährdet, ist derzeit unklar. Real-Trainer Zinedine Zidan spielte die Sache nach dem Clásico herunter. "Ich weiß nicht, wie lange er pausieren wird. Er hat gesagt, es war nicht viel", sagte Zidane. "Er hat sich ein paar Sorgen gemacht, weil es geschwollen war, aber er hat gesagt, er hat nichts Ernstes." Klarheit soll eine Untersuchung im Laufe des Montags bringen.

Im 271. spanischen Clásico hatte trotz langer Überzahl nur zu einem Unentschieden gereicht. Die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos erreichten beim schon feststehenden Meister nur ein 2:2 (1:1). Die Offensivstars Luis Suárez (10. Minute) und Lionel Messi (52.) trafen für die Gastgeber im Camp Nou, Cristiano Ronaldo (14.) und Gareth Bale (72.) waren für Real erfolgreich.

Ronaldo verfolgte nach seiner Verletzung die zweite Hälfte des Matches auf der Auswechselbank. Kurz vor der Pause hatte Barcelonas Sergi Roberto in einer hitzigen, aber lange Zeit hochklassigen Begegnung nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Der Abwehrspieler hatte Reals Brasilianer Marcelo abseits des Balls mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Barcelona musste eine Halbzeit mit neun Feldspielern bestreiten.

Doch auch in Unterzahl agierten die Hausherren mutig und wurden durch Messi belohnt. Wie aus dem Nichts erzielte der Waliser Bale den erneuten Ausgleich gegen den Erzrivalen, bei dem wie gewohnt der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor stand.

Entscheidungen in der Zweiten Bundesliga: Nürnberg wieder erstklassig



6. Mai: Der 1. FC Nürnberg ist nach vier Jahren zurück in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner gewann am vorletzten Zweitligaspieltag beim SV Sandhausen mit 2:0 und machte den achten Bundesligaaufstieg vorzeitig perfekt. Der Club ist damit alleiniger Rekord-Aufsteiger und kann am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen den punkgleichen Mit-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sogar noch Zweitliga-Meister werden. Hanno Behrens (38.) und Tim Leibold (76.) sorgten für grenzenlosen Jubel bei den Franken.



Holstein Kiel hat vor dem Saisonfinale in einer Woche den Relegationsplatz bereits sicher. Dem Team von Markus Anfang genügte ein 1:1 in Düsseldorf, um weiter vom Durchmarsch ins Oberhaus zu träumen. Die "Störche" können nun in der Relegation am 17. und 21. Mai gegen den Bundesliga-16. die Sensation schaffen.



Dabei profitierte Kiel auch von Niederlagen der Verfolger Arminia Bielefeld (0:1 bei St. Pauli), Jahn Regensburg (0:3 gegen Darmstadt 98) und VfL Bochum (1:3 bei Union Berlin). Trotz des Remis gegen Kiel ließ sich die Fortuna ihre Aufstiegsparty mit den Fans im letzten Heimspiel der Saison in der ausverkauften Arena nicht verderben und feierte ausgelassen mit ihren Anhängern.



Hoch spannend bleibt es im Kampf gegen den Abstieg. Die Entscheidungen, wer den 1. FC Kaiserslautern in die 3. Liga begleitet und wer als Tabellen-16. in die Abstiegsrelegation gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC muss, fallen erst am letzten Spieltag.



Die schlechtesten Karten hat nun die SpVgg Greuther Fürth, die durch das 2:2 gegen den MSV Duisburg auf Platz 17 abstürzte. Die Franken (39 Punkte) sind punktgleich mit dem Tabellen-16. Eintracht Braunschweig, der dem FC Ingolstadt 0:2 unterlag.



Ein Befreiungsschlag gelang den Darmstädtern. Die Mannschaft von Dirk Schuster, der am Freitag seinen Vertrag bis 2020 ligaunabhängig verlängert hatte, setzte ihre Erfolgsserie mit dem 3:0 in Regensburg fort und machte einen Sprung auf Rang 14 (40 Punkte).



Bangen müssen Erzgebirge Aue (15. Rang/40) und Dynamo Dresden (13./41) nach dem torlosen Remis sowie der 1. FC Heidenheim (12./41), der in Kaiserslautern 0:1 unterlag. Endgültig den Klassenverbleib sicher haben neben den Berlinern auch St. Pauli und Sandhausen.

Aufgebrachte Fans erwarten VfL-Profis: Wolfsburg leitet Bus um

6. Mai: Rund 100 Anhänger des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg haben am späten Samstagabend auf die Rückkehr der Profis gewartet. Nach Rücksprache mit Polizei und Sicherheitsdienst entschieden sich die Niedersachsen dann, nicht wie geplant zur Geschäftsstelle zurückzufahren. Dies bestätigte eine Sprecherin des Vereins am Sonntag. Zuvor hatte der "Kicker" darüber berichtet. Um die Konfrontation mit den wütenden Anhängern zu vermeiden, wurden die Profis wenige Stunden nach dem desolaten 1:4 bei RB Leipzig stattdessen "an einem anderen Ort herausgelassen". Genauere Angaben machte der Verein nicht.

Wolfsburg liegt auf dem 16. Tabellenplatz und könnte bei einer Niederlage gegen den 1. FC Köln am nächsten Samstag sogar direkt absteigen.

Trainerlegende Sir Alex Ferguson notoperiert

5. Mai: Alex Ferguson, Trainerlegende und langjähriger Erfolgscoach von Manchester United Sir Alex Ferguson musste notoperiert werden. Der 76-Jährige erlitt eine Gehirnblutung, wie der Club aus der englischen Premier League bekanntgab. Die Operation sei "sehr gut verlaufen, aber er braucht eine Zeit intensive Pflege, um seine Genesung zu optimieren", teilte Man United mit.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5. Mai 2018

Ferguson hatte seine Trainerkarriere beim englischen Fußball-Rekordmeister vor fünf Jahren beendet. Zwischen 1986 und 2013 hatte er mit den Red Devils 13 Mal die Meisterschaft gewonnen.

Besiktas Istanbul vom türkischen Pokal ausgeschlossen

5. Mai: Besiktas Istanbul ist vom türkischen Pokal-Wettbewerb in der kommenden Saison ausgeschlossen worden. Außerdem wurde das am 19. April abgebrochene Halbfinal-Rückspiel mit 3:0 für Fenerbahce gewertet und Besiktas muss alle im laufenden Wettbewerb erzielten Einnahmen zurückzahlen. Das entschied der Disziplinarausschuss des türkischen Fußballverbandes TFF am Samstag.

Besiktas war zur Neuansetzung des Spiels am Donnerstag nicht angetreten. Das Lokalduell war im April in der 57. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen worden, nachdem Besiktas-Trainer Senol Günes von einem Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden war. Anschließend hatte es zudem Krawalle gegeben.

Eishockey-WM: Deutschland unterliegt Dänemark mit 2:3

5. Mai: Dem deutschen Eishockey-Nationalteam ist der Auftakt in die Weltmeisterschaft in Dänemark missglückt. 68 Tage nach dem Finale von Pyeongchang verlor der neu formierte Olympia-Zweite am Freitagabend gegen den WM-Gastgeber denkbar knapp mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen. Vor 9982 Zuschauern in Herning reichten die Treffer von Leon Draisaitl (33. Minute) und Yasin Ehliz (51.) sowie eine gute Moral nicht. Damit nimmt der Druck für die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auf dem erhofften Weg ins dritte WM-Viertelfinale in Serie zu. Am Sonntag (16.15 Uhr/Sport1) ist Norwegen im zweiten von sieben Vorrundenspielen der Gegner.

Comeback beim 1. FC Herzogenaurach: Loddar kickt wieder

4. Mai: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kehrt für seinen Heimatverein noch einmal auf den Fußballplatz zurück. Der 57-Jährige soll am 13. Mai (15.00 Uhr) für den 1. FC Herzogenaurach im Punktspiel der Bezirksliga Mittelfranken Nord gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf auflaufen. "Wir freuen uns sehr, dass Lothar das letzte Spiel seiner Karriere für uns bestreiten will und sich damit einen Herzenswunsch erfüllt", sagte der Zweite Vorsitzende des Vereins und frühere Mannschaftskollege Klaus Bauer. Seinen Spielerpass hat der prominente Rückkehrer bereits. Matthäus bestritt 1971 in der C-Jugend seine ersten Spiele für den 1. FC Herzogenaurach und wurde bis 1975 in jeder Saison Torschützenkönig.

Eishockey-WM: Bundestrainer Sturm vertraut auf Pielmeier im Tor

4. Mai: Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang lieferte Goalie Timo Pielmeier eine starke Partie gegen Schweden ab, ehe er Danny aus den Birken weichen musste. Bei der an diesem Freitag startenden Eishockey-WM wird Pielmeier gegen Gastgeber Dänemark (20.15 Uhr) erneut als Torhüter der deutschen Nationalmannschaft im Tor stehen, wie der Deutsche Eishockey-Bund wenige Stunden vor dem ersten WM-Auftritt mitteilte. Bundestrainer Marco Sturm gibt dem Ingolstädter damit den Vorzug vor Niklas Treutle von den Nürnberg Ice Tigers und dem Düsseldorfer Mathias Niederberger. Der Münchner aus den Birken hatte für die Weltmeisterschaft in Kopenhagen und Herning abgesag

Trotz Bundesliga-Abstieg: Timo Horn verlängert beim 1. FC Köln

4. Mai: Das ist mal ein Treuebekenntnis: Timo Horn verzichtet nicht nur auf seine Ausstiegsklausel, sondern verlängert auch seinen Vertrag bei Absteiger 1. FC Köln bis 2023. "Die Gespräche mit Armin Veh und Alex Wehrle waren sehr gut und haben mich optimistisch gemacht, dass wir unser großes Ziel, den direkten Wiederaufstieg erreichen können", erklärt Horn auf der Vereinswebseite.

Kühne bezeichnet HSV-Engagement als wirtschaftlichen Fehler

4. Mai: Seit Jahren unterstützt Klaus-Michael Kühne den Hamburger SV mit regelmäßigen Zahlungen, die unter anderem zur Verpflichtung neuer Spieler genutzt wurden. Insgesamt hat der Milliardär bereits einen zweistelligen Millionenbetrag in den abstiegsgefährdeten Bundesliga-Dino gepumpt - ein kostspieliges Engagement, das der 80-Jährige im Rückblick bereut. "Rein wirtschaftlich betrachtet ist der HSV die schlechteste Investitionsentscheidung meines Lebens", sagte Kühne der "Süddeutschen Zeitung" in einem Interview. An sich sei ihm geschäftlich vieles besser gelungen, "als ich mir je hätte vorstellen können. Da ist der HSV sicher die Ausnahme".

Mit einem Abstieg will sich Kühne indes noch nicht abfinden. "Beim HSV weiß man nie. Es ist noch nicht vorbei", wird der Unternehmer zitiert. Live im Volkspark mitfiebern wird Kühne jedoch nicht. "Ich gehe schon seit Jahren nicht mehr ins Stadion. Da werde ich erkannt und auch oft beschimpft", begründet er seine Abwesenheit. Er sehe sich die Spiel stattdessen immer im Fernsehen an. "Und dann leide ich mit. Wobei, eigentlich leide ich nicht mehr."

Roberto Mancini soll neuer Nationaltrainer Italiens werden

3. Mai: Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation gegen Schweden wird der Sommer für Italiens Fußballverband verhältnismäßig ruhig. Stillstand wird es allerdings nicht geben. Die Italiener sind mitten in der Umstrukturierung für eine erfolgreiche Zukunft. Nachdem es zwischendurch einige Kandidaten in die Gerüchteküche geschafft haben (unter anderem Chelsea-Trainer Antonio Conte), scheint die Wahl getroffen zu sein. Roberto Mancini soll es werden. Der aktuelle Trainer von Zenit St. Petersburg hat sich mit der Vereinsführung getroffen und sich für ein Engagement bei der "Squadra Azzura" ausgesprochen. "Gestern gab es in Rom ein Meeting mit Roberto Mancini. Er hat gesagt, dass er bereit ist, das Nationalteam zu übernehmen", sagte FIGC-Sonderkommissar Roberto Fabbricini im Interview mit der "Gazzetta Dello Sport". Bis zum 20. Mai soll der italienische Fußballverband den Nachfolger des gescheiterten Giampiero Ventura ernennen.

Rob Wilson hört bei den Ice Tigers auf

3. Mai: Der Kanadier Rob Wilson ist nicht mehr Trainer der Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. Nachfolger wird der 54-jährige Kevin Gaudet, der ebenfalls aus Kanada stammt. Wilson gab für die Trennung – die für den Klub aus Nürnberg sehr überraschend kommt – familiäre Gründe an und bat um die sofortige Auflösung seines Vertrags. Die Ice Tigers haben diesem Wunsch "schweren Herzens" entsprochen. Wilson wird nach Nordamerika zurückkehren und dort voraussichtlich einen neuen Trainerposten annehmen. "Rob war für uns ein ausgezeichneter Trainer, der in den letzten drei Jahren äußerst erfolgreich gearbeitet hat. Wir wünschen ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute für die gemeinsame Zukunft", so lautet es in der offiziellen Erklärung. Wilsons Nachfolger Kevin Gaudet stand zuletzt bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag und führte die Mannschaft in der letzten Spielzeit zum Meistertitel in der DEL 2.

Tischtennis-WM: Nord-und Südkorea wollen als gemeinsames Team spielen

3. Mai: Die Tischtennis-Frauenmannschaften aus den Ländern Nord-und Südkorea setzten ein Zeichen für den Frieden. Eigentlich sollten die beiden Teams bei der WM in Halmstad im Viertelfinale aufeinander treffen. Doch dazu kam es nicht. Dank einer Sondergenehmigung des Weltverbandes ITTF bilden sie ab dem Halbfinale ein gemeinsames Team, das sich aus Spielerinnen aus beiden Nationen zusammensetzt. Das ist eine große historische Entscheidung für unsere beiden Länder", sagte der Vizepräsident des südkoreanischen Verbandes, Seungmin Ryu. "Das ist ein wichtiges Statement, um den Friedensprozess zwischen unseren beiden Ländern durch den Tischtennis-Sport unterstützen zu können."

Turnerin Vega reicht Klagen im US-Missbrauchsskandal um Nassar ein

2. Mai: Die US-amerikanische Kunstturnerin Sabrina Vega hat im Zuge des Missbrauchsskandals um den ehemaligen Teamarzt Larry Nassar Klagen gegen den nationalen Turnverband, das Nationale Olympische Komitee (USOC) sowie die einstigen Startrainer Bela und Martha Karolyi eingereicht. "USA Gymnastics, das USOC und die Karolyis haben es versäumt, mich und die anderen Athleten zu schützen. Sie sollten dafür verantwortlich gemacht werden", teilte Vega in einer Erklärung am Dienstag (Ortszeit) mit.

Die 22-Jährige beschuldigt Nassar, sie zwischen 2008, als sie erst zwölf Jahre alt war, und 2012 bei medizinischen Behandlungen hunderte Male sexuell belästigt zu haben. Diese Vorfälle sollen auch auf der Ranch der Karolyis etwa 110 Kilometer nördlichen der texanischen Metropole Houston stattgefunden haben. "Ich habe große Probleme, mit den Auswirkungen des wiederholten Missbrauchs durch Dr. Nassar fertig zu werden", schrieb Vega, die 2011 zum Weltmeisterteam der USA gehörte. Folgen des Missbrauchs seien bei ihr unter anderem Depressionen, Panikattacken und Angstzustände. Sie fordert Schadenersatz von mehr als einer Million US-Dollar.

Deutscher Olympiasieger Michael Greis trainiert künftig Biathlon-Team der USA

1. Mai: Der ehemalige Weltklasse-Biathlet Michael Greis trainiert künftig das US-Männerteam. Das bestätigte der nationale Verband. "Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, Michael Greis als Cheftrainer für unsere Herrenmannschaft zu verpflichten", teilte Bernd Eisenbichler, seit zehn Jahren Sportdirektor im US-Verband, auf dpa-Anfrage mit. "Michael und ich hatten viele sehr gute Meetings, und ich bin überzeugt davon, dass er für diese junge Mannschaft genau der richtige Mann sein wird." Eisenbichler ist der ehemalige Skitechniker des dreifachen Olympiasiegers. Gemeinsam wollen sie für Olympia 2022 in Peking eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen.

Schalke stellt Meyer nach Eklat frei

30. April: Der 22 Jahre alte Fußballprofi Max Meyer hatte in einem "Bild"-Interview zum Rundumschlag gegen seinen Noch-Klub FC Schalke 04 ausgeholt - nun hat ihn der Klub suspendiert. Sein Vertrag läuft zum Saisonende ohnehin aus. Er wird also kein Spiel mehr für die Knappen bestreiten, auch zum Training darf er laut Verein nicht mehr erscheinen. "Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbing-Vorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

In dem Interview hatte Meyer harsche Kritik an Heidel, Trainer Domenico Tedesco und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies geübt. "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es", erläuterte der Nationalspieler die Gründe, warum er mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen habe und seinen Club nach neun Jahren ablösefrei verlässt. "In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", ergänzte der U21-Europameister und Olympia-Silbermedaillengewinner in einer Art Generalabrechnung. Aus seiner Sicht wollte Schalke ihn seit dem Amtsantritt von Heidel vor zwei Jahren loswerden. Heidel habe ihm vom "ersten Tag an gesagt", dass er gehen könne und nicht mehr viel spielen würde. "Ich war nicht mehr erwünscht. Ich sollte verkauft werden", kritisierte Meyer. "Als ich das nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern." Später habe ihm auch Tedesco "keine Hoffnung auf viel Spielzeit" gemacht: "Ich kam mir wie ein Getriebener vor." Auch der Coach wies die Anschuldigungen zurück.

Thomas Schaaf kehrt zu Werder Bremen zurück

30. April: Der frühere Trainer Thomas Schaaf kehrt als Technischer Direktor zu Werder Bremen zurück. Der 57-Jährige übernimmt am 1. Juli den neu geschaffenen Posten bei den Bremern, teilte der Klub mit. Unter anderen soll er eine "einheitliche Trainings- und Spielphilosophie" entwickeln, hieß es in der Mitteilung. Schaaf ist seit 1972 im Verein. Von 1978 bis 1995 spielte er als Profi für die Bremer und wurde 1988 und 1993 deutscher Meister. Von 1999 bis 2013 arbeitete er als Cheftrainer für Werder und führte die Mannschaft unter anderem 2004 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Bayern mit Martinez und Alaba nach Madrid - Robben muss passen

30. April: Sehr groß und sehr jung - das sind die Merkmale der Reisegruppe, mit der der FC Bayern zum Champions-League-Rückspiel nach Madrid reist. Die zuletzt angeschlagen Javi Martinez und David Alaba waren ebenso im 21 Mann starken Aufgebot vertreten wie die drei am Wochenende eingesetzten Youngster. Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lukas Mai. Der verletzte Arjen Robben blieb erwartungsgemäß in München. Robben musste beim 1:2 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch schon nach wenigen Minuten wegen Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden.

Lewis Hamilton gewinnt Großen Preis von Aserbaidschan

29. April: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku gewonnen. Der Mercedes-Pilot aus England setzte sich am Sonntag vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari und dem Mexikaner Sergio Perez im Force India durch. Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich am Ende eines turbulenten Rennens mit dem vierten Platz begnügen und verlor die Führung in der WM-Wertung an Hamilton. Der 33-Jährige übernahm die Spitze mit nun 70 Punkten, Vettel hat 66 Zähler auf seinem Konto.

WM-Aus: Gladbacher Lars Stindl erleidet Kapsel- und Bänderverletzung

29. April: Nationalspieler Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach wird laut einem Medienbericht die WM in Russland verpassen. Wie der "Express" berichtet, wurde bei Untersuchungen ein Riss des Syndesmosebandes diagnostiziert. Der Verein bestätigte "eine schwere Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk." Stindl war im Spiel am Samstag bei Schalke 04 während eines Zweikampfs heftig umgeknickt. Der 29-Jährige wird damit nicht nur in den letzten beiden Bundesligaspielen ausfällen, sondern wird auch für die WM in Russland nicht fit. Wie lange genau der offensive Mittelfeldspieler ausfällt, wurde noch nicht mitgeteilt. Stindl, der das deutsche Team mit seinem Tor im Finale zum Sieg im Confederatins Cup schoss, waren zuletzt gute WM-Chancen eingeräumt worden, da Nationalcoach Jogi Löw Vielseitigkeit, Spielverständnis und Teamfähigkeit des Gladbachs angeblich besonders schätzt.

Formel 1: Vettel sichert sich Pole-Position-Hattrick

28. April: Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Aserbaidschan die Pole Position gesichert. Der deutsche Ferrari-Star raste in der Formel-1-Qualifikation von Baku zum dritten Mal nacheinander in dieser Saison auf Startplatz eins. Es ist Vettels 53. Pole der Karriere. Der Heppenheimer verwies Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Dritter auf dem Baku City Circuit wurde Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Renault-Pilot Nico Hülkenberg schloss die Qualifikation als Neunter ab. Wegen eines regelwidrigen Getriebewechsels startet der Rheinländer beim vierten Saisonrennen am Sonntag jedoch fünf Plätze weiter hinten.

Fortuna Düsseldorf steigt in die erste Bundesliga auf

28. April: Fortuna Düsseldorf hat den sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Der Zweitliga-Tabellenführer gewann am Samstag 2:1 (1:0) bei Dynamo Dresden und hat zwei Spieltage vor Saisonende einen der beiden direkten Aufstiegsplätze sicher.

Saison-Aus für Serge Gnabry - Traum von der WM droht zu platzen

27. April: Für Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry von 1899 Hoffenheim ist die Bundesliga-Saison beendet. "Ja, so sieht's aus", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden der Bayern-Leihgabe beim 3:1-Sieg Hegen Hannover 96. Gnabry musste nach seiner Vorarbeit zum 1:0 durch Andrej Kramaric ausgewechselt werden und ging mit bandagiertem Oberschenkel in die Kabine. Damit dürfte auch das Thema Fußball-Weltmeisterschaft für den 22-jährigen Angreifer erledigt sein, zuletzt war er als Kandidat für Joachim Löw gehandelt worden.

Gnabry war bereits in der Vorrunde wochenlang wegen einer Oberschenkel-Verletzung ausgefallen und hatte auch in der Rückrunde so einige Trainingseinheiten pausieren müssen. Er hatte in zuletzt sieben Spielen sieben Tore erzielt. Gnabry kehrt nach dieser Saison zum FC Bayern München zurück, der ihn vergangene Saison von Werder Bremen verpflichtet, aber für ein Jahr an Hoffenheim ausgeliehen hat.

Traditionsklub Kaiserslautern steigt erstmals in dritte Liga ab

27. April: Der 1. FC Kaiserslautern verabschiedet sich erstmals in der ruhmreichen Vereinsgeschichte in die Drittklassigkeit. "Das ist ganz bitter für den Club und die gesamte Region", sagte Trainer Michael Frontzeck am Freitagabend. "Es tut mir weh für die Mannschaft, denn gefühlt ist es eigentlich ein Witz, dass wir absteigen."

Bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kann der viermalige deutsche Meister den Gang in Liga drei an den ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr abwenden. 118 Jahre nach der Gründung und 20 Jahre nach dem vorerst letzten Titelgewinn ist der Traditionsverein damit am Tiefpunkt seiner Geschichte angekommen. "Der FCK ist jetzt am Boden", stellte Bader fest. "Aber es kann eine schöne Aufgabe sein, ihn wieder aufzurichten."

Vor 21.404 Zuschauern durften die Pfälzer nach einem Doppelschlag von Sebastian Andersson in der 37. und 54. Minute auf ein Wunder hoffen. Doch Fabian Klos mit einem verwandelten Handelfmeter (63.) - zuvor sah Benjamin Kessel für seine unerlaubte Rettungstat kurz vor der Torlinie die Rote Karte -, Andreas Voglsammer (70.) und erneut Klos (90.+3) zerstörten mit ihren Toren die letzten Hoffnungen.

VfL Wolfsburg trennt sich von Sportdirektor Rebbe

27. April: Der VfL Wolfsburg hat Sportdirektor Olaf Rebbe mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Die Zusammenarbeit werde offiziell zum 30. Juni beendet, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist mit. Am Samstag spielen die Niedersachsen gegen den Tabellenvorletzten Hamburger SV.

Nach Muskelverletzung: Heynckes sieht WM für Boateng nicht in Gefahr

27. April: Bayern-Coach Jupp Heynckes hat im Fall des verletzten Weltmeisters Jérôme Boateng gute Neuigkeiten für alle besorgten Fußballfans. "Ich sehe überhaupt keine Gefahr, im Gegenteil", sagte Heynckes am Freitag in München nach einem Gespräch mit Abwehrspieler Boateng, der sich im Champions-League-Spiele gegen Real Madrid eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. "Er geht schon ganz normal", berichtete der Trainer des FC Bayern.

"Er wird sicherlich bei der WM dabei sein und auch vorher trainieren können", sagte Heynckes. Bundestrainer Joachim Löw gibt am 15. Mai, drei Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, den vorläufigen deutschen WM-Kader bekannt. Am 23. Mai beginnt mit dem Trainingslager in Südtirol die WM-Vorbereitung der DFB-Auswahl. Das WM-Turnier beginnt am 14. Juni. Titelverteidiger Deutschland bestreitet sein Auftaktspiel gegen Mexiko am 17. Juni in Moskau.

Identifikationsfigur Iniesta verlässt Barcelona nach 22 Jahren

27. April: Fußball-Star Andrés Iniesta verlässt den FC Barcelona. Das gab der 33-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Unter Tränen verkündete der Welt- und Europameister, sowie Champions-League-Sieger seinen Abschied. Nach 22 Jahren in der katalanischen Metropole sagt Inièsta nun "adiós". Unter Anwesenheit seiner meisten Teamkollegen, seiner Familie und den Klub-Verantwortlichen gab er an, dass die laufende Spielzeit beim FC Barcelona seine letzte sei. Besonderem Dank galt seiner Familie und den Fans. Barcelona sei der "beste Verein der Welt", er habe ihm "alles gegeben", so lauteten die Worte des scheidenden Superstars.

Zum dritten Mal deutscher Eishockey-Meister: München schafft Titel-Hattrick in DEL

26. April: Am Ende hatte die Berliner Aufholjagd doch keinen Erfolg. Der deutsche Eishockey-Meister 2017/2018 heißt zum dritten Mal in Serie EHC Red Bull München. Der Favorit gewann am Donnerstag das entscheidende Finalspiel gegen die Eisbären Berlin klar mit 6:3 (4:1, 1:0, 1:2). Die Hauptstädter konnten ihre Aufholjagd in der Best-of-Seven-Serie nach 1:3-Rückstand nach Siegen nicht krönen. Die Eisbären warten seit 2013 auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga.

Die Münchner Konrad Abeltshauser (13. Minute), Jon Matsumoto (16.), Doppeltorschütze Steven Pinizzotto (17./28.), Mads Christensen (20.) und Brooks Macek (47.) sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg. Treffer von Micki Duponts (12.), Jamie MacQueen (45.) und James Sheppard (48.) reichten Berlin nicht zum Titel.

Während die Eisbären nach sieben Erfolgen zwischen 2005 und 2013 erstmal wieder eine Endspiel-Serie verloren, wurden die Münchner das dritte Team nach den Adlern Mannheim und Berlin, das seit DEL-Bestehen den Titel-Hattrick mit drei Erfolgen in Serie schaffte.

Bayern München droht Strafe nach Flitzer-Platzsturm

26. April: Nicht nur droht Bayern München nach der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid das Aus in der Champions League. Auch wird der deutsche Rekordmeister vermutlich nicht um eine Geldstrafe der Uefa herumkommen. Grund dafür ist der Platzsturm von gut einem halben Dutzend Flitzern nach dem Schlusspfiff, wie mehrere Medien berichten. Erst nach einigen Minuten hatten die Ordner die Situation wieder unter Kontrolle.

Während Real-Star Ronaldo gewohnt gelassen blieb, als ihn zwei der Störenfriede (letztlich erfolgreich) um ein Selfie baten, erwischte Münchens Franck Ribéry einen Flitzer, der ihn aus unbekanntem Grund attackierte und am Trikot riss, sodass der Franzose ins Stolpern kam. Wenig später gelang es einem Ordner dann, den Mann zu Boden zu reißen.

Da derartige Vorfälle von der Uefa in der Regel mit einer Geldstrafe geahndet werden, müssen sich auch die Bayern wohl auf eine entsprechende Zahlungsaufforderung einstellen.

Bericht: Fußball-WM für Nationalspieler Boateng in Gefahr - Ausfall nach Muskelverletzung

26. April: Nach dem bitteren Abend gegen Real gibt es viel zu hadern beim FC Bayern. Weil die Münchner viele Chancen nicht nutzen, stehen sie im Halbfinal-Rückspiel vor einer Mammut-Aufgabe. Aufgeben wollen sie sich dennoch nicht - auch wenn ein Weltmeister ausfallen dürfte: Jérôme Boateng musste nach einer guten halben Stunde wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich vom Platz. "Bei ihm ist es etwas Muskuläres, er wird wohl ausfallen", meinte Heynckes mit Blick auf das Rückspiel.

Nach Informationen der "Sport Bild" hat sich Boateng eine schwerere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Nationalspieler wird demnach "vier bis sechs Wochen ausfallen", berichtet das Blatt. Die Bundesliga-Saison sei für den Verteidiger damit beendet, seine WM-Teilnahme soll in Gefahr sein. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland beginnt am 14. Juni. Die deutsche Nationalelf bestreitet am 17. Juni, also in rund sieben Wochen, gegen Mexiko ihr erstes Spiel.

Heynckes plant Neuer-Comeback: "Manu spielt in dieser Saison noch"

26. April: Jupp Heynckes plant beim FC Bayern München noch in seiner Amtszeit als Trainer mit einem Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer. "Manu spielt in dieser Saison noch", sagte Heynckes dem "Kicker". Ein Einsatz schon an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac komme aber "noch zu früh", ergänzte Heynckes.

Nach dem Frankfurt-Spiel gäbe es noch zwei Möglichkeiten in der Liga für Neuers Rückkehr in den Spielbetrieb nach seinem Mittelfußbruch im September 2017. Für den Kapitän ist das vorrangige Ziel ohnehin die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland. Auch Bundestrainer Joachim Löw würde es begrüßen, wenn seine etatmäßige Nummer 1 vorher bei Bayern wieder spielen würde. "Ich plane ihn, Stand jetzt, auf jeden Fall ein", sagte Löw am Mittwochabend am Rande des Münchner 1:2 gegen Real Madrid dem TV-Sender Sky. "Er trainiert jetzt auch wieder mit der Mannschaft. Sein Fuß zeigt keine Reaktionen", berichtete Löw. Der Bundestrainer wird am 15. Mai in Dortmund den vorläufigen WM-Kader bekanntgeben.

Ausstiegsklausel: Bernd Leno will angeblich Bayer Leverkusen verlassen

25. April: Je näher die Sommerpause im Fußball rückt, desto mehr brodelt es in der Gerüchteküche, welcher Spieler zu welchem Verein wechselt. Nun hat die "Sport Bild" vermeldet, dass sich Bayer Leverkusen möglicherweise einen neuen Torwart suchen muss. Demnach will Bernd Leno, seit Jahren die Nummer eins im Klub, seine Ausstiegsklausel im Vertrag nutzen und ins Ausland wechseln.

Nach Angaben des Fachmagazins soll die für Leno festgeschriebene Ablösesumme rund 20 Millionen Euro betragen. Als neuer Verein ist vor allem Atlético Madrid im Gespräch. Aber auch der SSC Neapel und der FC Arsenal sollen Interesse an einer Verpflichtung Lenos haben. Sein Vertrag mit Leverkusen ist bis 2020 datiert. Bayer Leverkusen soll sich unterdessen bereits mit Lukas Hradecky einig sein. Der finnische Nationaltorwart wird den Leverkusener Bundesligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach dieser Spielzeit verlassen. Die Hessen haben als seinen Nachfolger den Dänen Frederik Rönnow verpflichtet.

FC Bayern muss gegen Real Madrid auf David Alaba verzichten

25. April: Verteidiger David Alaba fällt nach Angaben der "Bild" im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zwischen dem FC Bayern und Real Madrid aus. Der 25 Jahre alte Österreicher hatte nicht am Abschlusstraining seiner Mannschaft teilgenommen. Ob er spielen könne, sollte sich aber erst kurzfristig entscheiden, sagte Trainer Jupp Heynckes am Dienstag. Alaba war vor einer Woche im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Leverkusen ausgewechselt worden und hat seitdem mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Als Ersatz für Alaba wird nach Angaben der "Bild" voraussichtlich Rafinha auflaufen.

Werder-Trainer Kohfeldt wehrt sich: "Saison ist nicht abgehakt"

25. April: Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, seine Mannschaft könne die Spielzeit angesichts des nahezu sicheren Klassenerhalts locker ausklingen lassen. "Die Saison ist nicht abgehakt. Ich verstehe die Frage danach überhaupt nicht", sagte der Coach am Mittwoch. Zuletzt hatten die Bremer beim VfB Stuttgart mit 0:2 verloren und dabei nicht überzeugt. Bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz haben die Hanseaten mit dem Abstiegskampf eigentlich nichts mehr zu tun. Doch Kohfeldt ist weiter hoch motiviert und überzeugt davon, dass das auch für seine Mannschaft gilt. "Wir haben zwei riesengeile Heimspiele gegen Dortmund und Leverkusen vor uns", sagte Kohfeldt. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) empfängt Werder den BVB im Weserstadion.

Sechs Deutsche melden sich für NBA-Draft

25. April: Sechs deutsche Basketballer hoffen auf einen NBA-Vertrag. Auf der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Meldeliste für die diesjährige Talentziehung der nordamerikanischen Profiliga NBA stehen neben vier anderen Spielern auch die Bundesliga-Profis Leon Kratzer von s.Oliver Würzburg und Richard Freudenberg, der für die Skyliners Frankfurt aufläuft. Wie schon zuvor bekannt geworden, ließen sich auch der US-College-Spieler Moritz Wagner sowie Karim Jallow (FC Bayern), Louis Olinde (Brose Bamberg) und Isaac Bonga (Frankfurt Skyliners) auf die Liste setzen. Im Draft-Verfahren dürfen die Profi-Teams aus Nordamerika junge Spieler auswählen.

Möglich ist, dass sich einige der Spieler bis zum 11. Juni aber noch von der Liste abmelden und im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Etwa bei Olinde (20) und Bonga (18) gilt dies als wahrscheinlich. Wagner, der die Michigan Wolverines ins Finale der US-Collegemeisterschaft führte, soll Experten zufolge in der zweiten Runde ausgewählt werden.

Dunja Hayali moderiert ab Herbst das Sportstudio

25. April: Die Journalistin Dunja Hayali verstärkt ab Herbst die Moderatoren-Mannschaft des ZDF-"Sportstudios" am Samstagabend. Das gab der Sender am Mittwoch in Mainz bekannt. Demnach wird sie e werde die Sendung am 25. August zum ersten Mal moderieren. "Das wird ein Traum wahr", kommentierte Hayali ihre neue Aufgabe. Die 43-Jährige gehört zu den bekanntesten deutschen Fernsehjournalistinnen und Moderatorinnen. Sie hat im ZDF eine Talkshow und gehört zum Team des "Morgenmagazins". Sie studierte ursprünglich an der Deutschen Sporthochschule in Köln und arbeitete früher neun Jahre lang als Sportmoderatorin bei der Deutschen Welle, bevor sie zum "Morgenmagazin" wechselte.

NBA: Golden State schlägt San Antonio in fünf Spielen - Celtics führen gegen die Bucks

25. April: Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die zweite Playoff-Runde erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstag (Ortszeit) mit 99:91 (49:38) gegen die San Antonio Spurs durch. Kevin Durant (25 Punkte), Klay Thompson (24) und Draymond Green (17) führten die Warriors zum Heimerfolg in Spiel fünf. Bei den Texanern war LaMarcus Aldridge mit 30 Punkten bester Werfer. Golden State gewann die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:1. In der zweiten Runde warten die New Orleans Pelicans um Jungstar Anthony Davis auf den amtierenden Meister. Die Pelicans gewannen ihre Erstrunden-Serie gegen die Portland Trail Blazers 4:0.

Die Philadelphia 76ers stehen ebenfalls in der zweiten Playoff-Runde. Das Team aus Pennsylvania gewann Spiel fünf gegen die Miami Heat 104:91 (46:46). Philadelphias J.J. Redick war mit 27 Punkten der Topscorer beim Heimsieg seines Teams. Joel Embiid (19 Punkte/12 Rebounds) und Ben Simmons (14 Punkte/10 Rebounds) verbuchten jeweils ein Double-Double. In der zweiten Runde trifft Philadelphia auf den Sieger der Serie zwischen den Boston Celtics und Milwaukee Bucks.

Nach einem 92:87 (48:37)-Heimerfolg liegen die Celtics nun mit 3:2 in Führung. Al Horford erzielte 22 Punkte. Mit einem Sieg im sechsten Spiel am Donnerstag in Milwaukee könnte Boston die Erstrunden-Serie für sich entscheiden.

DEL-Finals: München will den Titel, Berlin den Ausgleich

24. April: Hattrick-Party oder Serienausgleich: Fällt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) heute die Entscheidung um die Meisterschaft? Um 19.30 Uhr (live auf Telekomsport) treffen die Eisbären Berlin im sechsten Spiel der Finalserie vor heimischen Publikum auf Titelverteidiger EHC Red Bull München, der in der Hauptstadt zu gern die dritte Meisterschaft in Folge klarmachen möchte. Die Voraussetzungen dafür sind klar: Gewinnen die Gäste, dann ist ihnen der Titel sicher. Holen die Berliner den Sieg und schaffen das 3:3 in der Best-of-Seven-Serie, dann kommt es am Donnerstag zum alles entscheidenden Match in Bayern.

Kabinentür eingetreten: Freiburg verliert die Beherrschung nach HSV-Niederlage

23. April: Spätestens nach der unglücklichen Niederlage im Abstiegs-Kracher am Samstag gegen den HSV (1:0) ist der SC Freiburg ganz tief im Abstiegskampf der Bundesliga angekommen. Den Bundesliga-Dino und den Sportclub aus dem Breisgau trennen nach der Partie nur noch fünf Punkte bei drei ausbleibenden Spielen. Einige Freiburger wussten ihren Frust über die Niederlage am Sky-Mikrofon rauszulassen, andere ließen an der Einrichtung des Volksparks ihren Dampf ab. Ein Spieler des SCF demolierte die Tür der Gästekabine wohl mit einem Tritt so sehr, dass diese nun ein dicker Riss ziert und unbrauchbar ist.

Auch in den Katakomben soll es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern gekommen sein. Freiburgs Kapitän Petersen rief laut "Bild" dem HSV zu: "Hoffentlich steigt ihr ab". Der SC hat die Rechnung für die zerstörte Tür beglichen. Der Abstiegskampf zehrt an den Nerven.

Trotz Abstiegs: Jonas Hector verlängert in Köln

23. April: Linksverteidiger Jonas Hector bleibt dem 1.FC Köln trotz bevorstehenden Abstiegs erhalten. Der 27-Jährige Defensivakteur verlängerte seinen langfristigen Kontrakt bis 2023 und entfernt auch seine Ausstiegsklausel über acht Millionen Euro.

An Hector hatten die deutschen Topclubs FC Bayern München und Borussia Dortmund Interesse gezeigt.

"Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an", sagte Hector. "Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen." Sport-Geschäftsführer Armin Veh sagte: "Jonas ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein außergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifußball selten gibt."

Ex-Kapitän Sebastian Kehl kehrt zum BVB zurück

23. April: Nach Matthias Sammer, der als externer Berater eine leitende Funktion im Verein übernehmen wird, kehrt mit Sebastian Kehl ein weiterer ehemaliger Akteur zu Borussia Dortmund zurück. Der ehemalige Kapitän des BVB wird ab dem 1. Juni 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung. "Mit der Verpflichtung von Sebastian haben wir unsere neue sportliche Führung unter der Leitung von Michael Zorc komplettiert. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Sebastian und bin mir absolut sicher, dass er für unsere zukünftige Arbeit ein echter Gewinn ist. Für Borussia Dortmunds weitere sportliche Entwicklung ist seine neue Tätigkeit von enorm großer Bedeutung“, betont Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung).

Kehl, der für die Schwarz-Gelben zwischen 2002 und 2015 insgesamt 263 Bundesligaspiele bestritt, freut sich auf die neue Herausforderung: ""Ich fühle eine tiefe Verbundenheit mit Borussia Dortmund, den Menschen und der Region. Der BVB ist für mich schon lange eine echte Herzensangelegenheit. Für das Vertrauen in mich möchte ich mich gerade vor diesem Hintergrund ganz herzlich bedanken“, so der 38-Jährige. Nach seinem Karriereende im Sommer 2015 studierte der ZDF-Experte Management bei der UEFA und erwarb die Trainerlizenz.

ARD zeigt keine Eishockey-WM

23. April: Nach dem "Wintermärchen" der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen stieg das Interesse der Menschen an Eishockey wieder an. Allerdings nicht so sehr, dass das Erste Deutsche Fernsehen eine Live-Übertragung der Eishockey-WM für angebracht hält. In die Übertragung der Eishockey-Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai in Dänemark wird die ARD nicht einsteigen. Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Montag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist völlig in Ordnung, dass Sport 1 das Ereignis exklusiv live überträgt", sagte Balkausky. Die ARD werde in ihrem üblichen Sportprogramm von der WM berichten.